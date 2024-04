Renaissance des appareils photo face à la domination des smartphones

L'appareil photo numérique a encore de beaux jours devant lui. Bien que les téléphones soient nos principaux outils de prise de photos en 2024, les appareils photo à objectif interchangeable et les appareils photo compacts ont connu une année 2023 fructueuse au Japon, avec une augmentation du volume des ventes pour la première fois depuis 2010 - l'année où Apple a lancé son premier iPad, où les One Direction ont fait irruption sur la scène pop et où le Burj Khalifa, qui reste le plus haut bâtiment du monde, a ouvert ses portes.

Selon une étude menée par GfK Japan et partagée par Nikkei Japan, les ventes d'appareils photo numériques en 2023 atteindront 1,2 million d'unités rien qu'au Japon, avec une augmentation de 9 % pour les appareils à objectif interchangeable et de 6 % pour les appareils numériques compacts, soit une augmentation combinée de 7 %. Autre bonne nouvelle pour les fabricants des meilleurs appareils photo, les ventes d'objectifs ont également augmenté de 4 %.

Ces chiffres confirment la tendance à la baisse des ventes d'appareils photo depuis 2010, année où le marché japonais a culminé à 10,4 millions d'unités, avant que les smartphones n'occupent le devant de la scène. La croissance des ventes intervient malgré une augmentation globale de 4 % du prix des appareils photo entre 2022 et 2023, ainsi que la large disponibilité de téléphones dotés d'appareils photo et de logiciels très performants, tels que l'iPhone 15 Pro Max, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 8 Pro.

Une reprise modeste ou un nouvel engouement pour les caméras spécialisées ?

Le Nikon Zf est un superbe appareil photo rétro avec beaucoup de puissance sous son beau capot. (Image credit: Future)

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces bonnes nouvelles ? Malgré cette croissance positive, les ventes d'appareils photo numériques sont encore loin de l'époque glorieuse de 2010, où plus de 10 fois plus d'unités s'envolaient des rayons qu'en 2023. D'une année sur l'autre, les ventes n'ont cessé de diminuer entre 2010 et aujourd'hui, avec un peu plus d'un million d'unités vendues au Japon. Toutefois, une reprise n'est que positive pour la photographie dans un marché des appareils photo dominé par les smartphones.

Alors, que se passe-t-il ? Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la demande pour les technologies rétro et la photographie analogique, ainsi que pour les appareils photo numériques en vogue sur TikTok, notamment le Nikon Coolpix S6900 et le Fujifilm X100V. Le successeur du X100V a été lancé cette année et a bénéficié d'un nombre de précommandes sans précédent, ce qui laisse penser que les ventes globales de 2024 pourraient dépasser celles de 2023.

Tout cela indique que les appareils photo spécialisés semblent de nouveau très prisés. Oui, nos téléphones sont plus performants que jamais pour tout prendre, des portraits percutants aux effets convaincants de l'exposition longue, et ils sont dotés d'impressionnantes fonctions d'édition par l'IA ; mais d'une manière ou d'une autre, nos appareils photographiques informatiques polyvalents ne sont pas comparables aux « vrais » appareils.

Nous voulons utiliser un appareil photo dédié à la photo plutôt qu'un téléphone, car il offre une créativité ciblée et une meilleure prise en main de la photographie. Nous sommes également attirés par les influenceurs qui peuvent faire des photos super cool avec des appareils super cool. Bien sûr, l'autre point à retenir est que les ventes d'appareils photo restent largement inférieures à celles des téléphones, et que ces chiffres ne représentent qu'une modeste augmentation par rapport à un niveau historiquement bas, alors ne nous réjouissons pas trop vite. Cependant, il est agréable de penser que nous sommes en train de retomber amoureux des appareils photo.

