Google Pixel 8a : une fuite majeure révèle des images promotionnelles et laisse entrevoir les prix

Il y a de fortes chances que le Google Pixel 8 soit dévoilé lors de la Google I/O 2024 le 14 mai, il n'est donc peut-être pas surprenant que le rythme des fuites qui y sont associées s'accélère - et la dernière fuite majeure que nous avons vue porte sur les images promotionnelles et le prix du Pixel 8a.

Cette fuite provient des informateurs habituellement fiables @OnLeaks et Smartprix, et pour commencer avec les prix, il semble que les inquiétudes concernant une hausse des prix aient été infondées : le prix du Pixel 8a serait de 499 $ ( avec 128 Go de stockage), et de 559 $ (avec 256 Go) aux États-Unis.

C'est exactement ce que le Google Pixel 7a coûtait lorsqu'il a été mis en vente en mai 2023, bien que seule une version de 128 Go de ce téléphone soit disponible. Nous supposons que Google conservera également les mêmes prix que l'année dernière à l'international (bien qu'il y ait toujours la possibilité de variations entre les régions), soit 509 € pour le Pixel 7a de 128 Go en France.

Dans notre test du le Google Pixel 7a, nous n'avions pas l'impression que le modèle intermédiaire présentait un rapport qualité-prix particulièrement intéressant par rapport au Pixel 7. Il faudra donc voir comment le Pixel 8a se mesure au Google Pixel 8 (le nouveau téléphone devrait, selon les rumeurs, être équipé du même chipset Tensor G3).

Des images à profusion du Google Pixel 8a

enjoy all these nice hq pixel 8a images without watermarkshttps://t.co/d2OoSMfIB8April 29, 2024

En plus de la fuite de prix, nous avons également une pléthore d'images promotionnelles pour le Pixel 8a, que vous pouvez voir sur Smartprix. Nous ne pouvons pas garantir que ces images sont authentiques, mais elles ont l'air suffisamment authentiques et correspondent au style des précédentes photos promotionnelles du Pixel.

Nous avons déjà entendu parler de quatre couleurs pour le Pixel 8a - gris foncé (ou Obsidian), blanc (Porcelain), bleu clair (Bay) et vert vif (Mint) - et trois d'entre elles apparaissent ici, avec la barre de l'appareil photo arrière et ce qui ressemble à quelqu'un qui utilise Circle pour faire une recherche.

Si vous avez besoin d'encore plus d'images divulguées, l'informateur chevronné @MysteryLupin vous propose un autre lot. Cette collection comprend un étui Pixel 8a - mais pas un téléphone Pixel 8a - dans la couleur Corail orangé dans laquelle vous pouvez acheter le Pixel 7a.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Tout cela signifie que nous savons probablement à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le Google Pixel 8a à ce stade, avant sa grande révélation lors de l'événement Google I/O 2024.