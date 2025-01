Nintendo Switch 2 : une annonce anticipée alimentée par de nouvelles fuites

Les fuites concernant la Nintendo Switch 2 n'ont pas manqué

Un analyste de l'industrie prédit que Nintendo pourrait bientôt présenter la console

Une révélation en janvier est une possibilité

Nintendo a officiellement confirmé que la Nintendo Switch 2 sera dévoilée avant le 31 mars 2025, mais très peu d’informations supplémentaires permettent de préciser une date exacte. Si tout semble indiquer qu’un lancement en 2025 n’est plus envisageable, un analyste de l’industrie pense qu’une annonce début janvier pourrait être à l’ordre du jour.

Interrogé par Eurogamer, Serkan Toto, PDG de la société de conseil Kantan Games, a déclaré : « Nintendo disposera de peu de temps en janvier, donc une annonce en début de mois pourrait avoir du sens. »

Fait intéressant, Toto estime que la récente série de fuites concernant la Nintendo Switch 2 pourrait influencer le calendrier de révélation. « Il est évident que Nintendo est au courant de toutes ces fuites et n’en est pas satisfait », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « Cela pourrait les pousser à communiquer plus tôt que prévu. »

Quant aux fuites elles-mêmes, elles sont si nombreuses qu’il devient difficile de tout résumer. Dernièrement, il a été évoqué que la console pourrait arborer une combinaison de couleurs orange et bleu, décrite comme assez peu attrayante.

D’autres détails concernant son design supposé ont également circulé : un nouveau pied-support, des Joy-Con aimantés, et même un mystérieux bouton « C » sur la manette droite. Par ailleurs, selon les rumeurs les plus récentes, son nom officiel serait simplement « Nintendo Switch 2 ».

En combinant toutes ces informations officieuses avec les rares confirmations officielles, comme la rétrocompatibilité avec les logiciels de la Nintendo Switch, on obtient un aperçu assez complet de cette console encore non dévoilée.

L’idée que Nintendo veuille devancer d’éventuelles fuites supplémentaires en diffusant une première bande-annonce prochainement semble donc plausible. Toutefois, il faudra patienter pour savoir si cette prédiction d’une annonce en janvier se réalisera.