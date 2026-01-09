Ne ratez pas l’événement Xbox de janvier : les gros jeux 2026 se dévoilent enfin

Le Xbox Developer Direct 2026 vient d’être officialisé et sera diffusé le 22 janvier

De nouvelles bandes-annonces sont prévues pour Fable et Forza Horizon 6

Un aperçu inédit de Beast of Reincarnation, le nouveau jeu de Game Freak, sera également dévoilé

Xbox a confirmé que son Developer Direct 2026 aura lieu plus tard ce mois-ci, avec à la clé de nouvelles présentations pour certains des jeux les plus attendus de la marque.

Ce premier grand rendez-vous vidéoludique de l’année est programmé pour le 22 janvier 2026, à 19h (heure française). Il sera retransmis en direct sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de Xbox.

D’après le post publié sur Xbox Wire, l’émission proposera des actualités, du gameplay inédit et des témoignages des équipes de développement en charge des prochains titres.

Deux jeux signés Playground Games seront à l’honneur, avec notamment une présentation approfondie de Fable, et la première bande-annonce de gameplay pour Forza Horizon 6.

Fable, dont la sortie est prévue cette année, se dévoilera à travers des séquences de gameplay inédites, ainsi qu’une mise en lumière des thèmes centraux du jeu : choix, conséquences, action dramatique et bien plus encore.

Quant au nouveau Forza, Playground Games dévoilera une vidéo de gameplay en monde ouvert, avec des révélations sur plusieurs nouvelles fonctionnalités.

« Pour marquer comme il se doit les 25 ans de Xbox, plusieurs franchises légendaires feront leur grand retour aux côtés d’un tout nouveau titre issu d’un studio japonais très apprécié », a précisé Xbox.

Ce nouveau titre, Beast of Reincarnation, avait été annoncé lors du Xbox Games Showcase de l’an dernier. Il est développé par le studio Game Freak.

De nouvelles informations seront partagées sur l’héroïne de ce RPG d’action, Emma, ainsi que sur son gameplay unique mêlant manipulation de plantes et actions en duo avec son compagnon canin, Koo.