Scandale IA dans Battlefield 6 : les joueurs crient à l’arnaque

Des joueurs de Battlefield 6 ont repéré ce qui semble être du contenu généré par IA dans le pack Windchill du jeu

Ils affirment que certains autocollants vendus dans ce bundle à 10 dollars sont des exemples flagrants de génération automatique

Un développeur avait pourtant assuré auparavant que le jeu ne proposerait aucun contenu créé par intelligence artificielle

Des joueurs de Battlefield 6 accusent Electronic Arts de commercialiser du contenu présumé généré par IA dans la boutique du jeu.

Et ce, malgré l’affirmation d’un développeur à la BBC selon laquelle aucun élément de ce type ne figurerait dans ce FPS. Les fans disent aujourd’hui avoir repéré ce qu’ils considèrent comme des « productions bâclées » issues d’une IA, dans le nouveau pack intitulé « Windchill ».

Ils pointent notamment du doigt le sticker « Winter Warning » de la carte de joueur, qui représenterait une arme de type M4... avec deux canons, après analyse plus approfondie.

« Personne ne s’est donné la peine de corriger ou même de remarquer ça au départ », peut-on lire sur un post Reddit ayant récolté plus de 19 000 votes positifs.

« Franchement, autant ne rien mettre que ce genre de saletés générées par IA. Regardez Black Ops 7, et voyez combien de récompenses créées par IA leur ont été reprochées », ajoute un autre utilisateur, en référence à une controverse similaire.

La pilule passe d’autant plus mal que le pack Windchill est vendu 10 dollars, et que les joueurs ont le sentiment de payer pour du contenu bâclé, probablement généré automatiquement.

Après avoir identifié les défauts d’un autocollant jugé étrange, plusieurs joueurs ont mené leur propre enquête et découvert d’autres éléments suspects dans le pack.

Un post Reddit répertorie plusieurs cas potentiels d’images générées par IA : un autocollant représentant un ours avec un nombre de pattes différent pour chaque membre, un poisson-squelette dont le corps est fait de mâchoires de requin, un emblème d’aigle dont une aile est dessinée à l’envers, entre autres.

« Il y a beaucoup de trucs qui ne passent tout simplement pas le test du bon sens », indique un joueur. « On ne peut pas affirmer à 100 % que c’est généré par IA, mais ça n’aurait jamais dû passer le contrôle qualité. La plupart de ces erreurs peuvent se corriger en moins de cinq minutes sur Photoshop. »

Electronic Arts a été contacté pour réagir, mais n’a pas encore répondu.