Fortnite Winterfest 2025 — voici ce que nous savons sur l'événement de Noël de cette année

Le Winterfest 2025 de Fortnite est désormais confirmé, et meilleure nouvelle encore : il démarre dès cette semaine, le 18 décembre. Epic Games vient de dévoiler un teaser de l’événement des fêtes à venir, avec en scène des chaussettes de Noël inspirées d’Harry Potter, un sapin décoré et un feu de cheminée crépitant.

Les joueurs poursuivent actuellement leur progression dans la Saison 1 Chapitre 7 de Fortnite, une mise à jour majeure qui a bouleversé la carte et plusieurs mécaniques fondamentales du jeu. En attendant la prochaine saison, les festivités du Winterfest 2025 viendront rythmer la fin d’année et le début de la suivante. Avec des événements de cette ampleur, pas étonnant que Fortnite reste classé parmi les meilleurs jeux en crossplay.

Voici la date de lancement du Winterfest 2025 et les premières infos disponibles sur le contenu annoncé. Pour l’instant, on sait qu’une collaboration avec Harry Potter est prévue, ainsi que le retour de la célèbre scène de chargement avec la bûche de Noël. Les nouvelles informations seront partagées dès qu’elles seront disponibles.

It’s (almost) the most Winterful time of the year…12.18.25 pic.twitter.com/BJn7U6d6qDDecember 15, 2025

Le Winterfest 2025 de Fortnite débutera le 18 décembre 2025. Cette date a été confirmée via un tweet officiel, en ligne avec le calendrier des années précédentes. On espère que les joueurs disposeront de suffisamment de temps pour profiter pleinement de l’événement, même si la durée exacte n’a pas encore été communiquée.

Fortnite Winterfest 2025, c'est quoi ?

(Image credit: Epic Games)

Le Winterfest de Fortnite est un événement annuel aux couleurs des fêtes de fin d’année. Depuis plusieurs années, un calendrier de l’Avent interactif permet d’ouvrir un cadeau chaque jour, avec des objets cosmétiques festifs à la clé. Ces récompenses vont d’écrans de chargement à des outils de récolte ou des skins. En général, ces objets peuvent être récupérés jusqu’aux alentours du 10 janvier.

Cette année, Epic Games n’a dévoilé qu’un court teaser du Winterfest, mais tout laisse penser que l’événement reprendra les bases des éditions précédentes. On y aperçoit une cheminée chaleureuse, un sapin richement décoré et quelques indices sur de potentielles collaborations.

Fortnite Winterfest : Harry Potter

(Image credit: Epic Games)

Epic Games a d’ores et déjà confirmé une collaboration avec l’univers Harry Potter pour la fin décembre, et tout indique qu’elle sera liée au Winterfest 2025. Dans le teaser mentionné plus haut, quatre chaussettes suspendues reprennent les couleurs des maisons de Poudlard. Il semble donc que des objets Harry Potter seront à débloquer pendant l’événement. Reste à attendre de nouvelles annonces.