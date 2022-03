Meilleurs jeux cross-play 2022 : défiez vos amis sur n’importe quelle plateforme

Si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux cross-play, vous êtes au bon endroit. Les titres cross-play sont de plus en plus nombreux, ce qui signifie que toute personne souhaitant jouer en ligne au dernier FPS ou MMO tendance avec ses amis - quelle que soit la plateforme utilisée - a plus de possibilités que jamais.

Qu'est-ce qu'un jeu cross-play ? Ce type de jeu peut être lancé sur plusieurs plateformes. En d'autres termes, ils vous permettent de lancer des parties multijoueurs en ligne avec vos proches, quelle que soit la console ou le PC qu'ils utilisent. Par exemple, si vous jouez à Call of Duty: Warzone sur PS5, vous pouvez toujours défier des amis qui possèdent une PS4, PC, une Xbox One, une Xbox Series X ou une Xbox Series S.

Dans les générations précédentes de consoles, le choix d'une PlayStation ou d'une Xbox était largement influencé par le matériel dont disposaient vos amis. Si ces derniers jouaient tous ensemble en ligne sur Xbox One, vous n'aviez pas forcément envie de prendre une PS4. Actuellement, le cross-play devient de plus en plus important, car les joueurs ne veulent plus avoir à choisir leur matériel en fonction de la plateforme sur laquelle leurs amis jouent, d'autant plus que beaucoup ne peuvent toujours pas mettre la main sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X.

Heureusement, de nombreux développeurs et éditeurs ont pris en compte ce changement, facilité également par l'architecture de traitement similaire que partagent les récentes consoles PlayStation et Xbox.

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs jeux qui prennent en charge un mode multiplateforme sur console et PC. Nous avons choisi ceux qui fonctionnent sur au moins deux supports populaires. Alors, lisez la suite pour découvrir les meilleurs jeux cross-play du moment.

Notre sélection

(Image credit: 343 Industries)

Halo Infinite Un retour magistral Pourquoi l'acheter + Un gameplay avec beaucoup de possibilités + Une histoire évocatrice et captivante + Un sound design impeccable Pourquoi attendre - Les animations et cinématiques peuvent être saccadées

Cross-play supporté sur : Xbox One, Xbox Series X/S et PC

Composé d'un mode multijoueur free-to-play et d'un mode campagne distincts, Halo Infinite donne un véritable coup de fouet à la série. De l'histoire captivante de la campagne solo à une offre multijoueur difficile à lâcher, le développeur 343 Industries a créé un jeu qui réunira les fans vétérans de la franchise avec une nouvelle génération de joueurs.

La bonne nouvelle ici est que le mode multijoueur de Halo Infinite est prix en charge par les PC comme par les consoles Xbox. En contrepartie, Halo Infinite reste indisponible sur PlayStation ou Nintendo Switch, ce jeu est malheureusement réservé aux joueurs Microsoft.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Warzone Un mode battle royale sensationnel Pourquoi l'acheter + Une carte énorme et intéressante + Des parties rapides + Un gameplay varié Pourquoi attendre - Armement pas très original - Les killstreaks peuvent être frustrants

Cross-play supporté sur : PS4, Xbox One et PC (PS5 et Xbox Series X/S par rétrocompatibilité)

Depuis qu'il est devenu une franchise Battle Royale autonome, Call of Duty : Warzone a pris de l'ampleur et a donné du fil à retordre à ses rivaux, Fortnite et PUBG.

Le gameplay de Warzone est satisfaisant, sa carte gratifiante à explorer, et il offre plus qu'assez de concepts intéressants comme le Goulag et les Contrats pour que chaque match demeure totalement unique - où que vous atterrissiez. Le jeu se veut mis à jour régulièrement, avec du nouveau contenu qui incite les joueurs à revenir encore et encore.

De plus, Warzone prend en charge le cross-play sur toutes les plateformes. Un vrai plus pour recruter davantage de participants.

Apex Legends (Image credit: Respawn Entertainment)

Apex Legends Une légende qui se réinvente à chaque mise à jour Pourquoi l'acheter + Gameplay fluide et étonnant + Système de ping ingénieux + Une large communauté de joueurs Pourquoi attendre - Quelques armes ont besoin d'être retravaillés - Le Battle Pass est banal

Cross-play supporté par : PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch

Apex Legends est un autre prétendant à la couronne du meilleur Battle Royale. Développé par Respawn Entertainment et se déroulant dans l'univers de Titanfall, Apex Legends est un jeu de tir en équipe où une escouade de trois personnes affrontent 57 autres joueurs pour tenter de récolter du butin et rester la dernière debout.

Cependant, contrairement à Fortnite et PUBG, Apex Legends voit les joueurs incarner une classe, chacune représentée par un personnage unique (imaginez Fortnite mélangé à Overwatch et vous serez sur la bonne voie).

Apex Legends est le Battle Royale parfait pour ceux qui apprécient le genre mais ne peuvent pas adhérer au crafting de Fortnite ou à l'hypercompétitivité de PUBG - et surtout, il est free-to-play. De plus, les différentes classes, capacités et événements à durée limitée rendent l'expérience globalement plus dynamique.

Le meilleur pour la fin : Apex Legends est un jeu cross-play disponible sur toutes les plateformes. Cela signifie que vous pouvez jouer avec vos amis (gratuitement), quel que soit le matériel qu'ils possèdent.

(Image credit: Bungie)

Cross-play supporté sur : PS4, Xbox Series X/S, Google Stadia, Xbox One, PS5 et PC

Destiny 2 est sorti il y a cinq ans, mais le jeu de tir multijoueur en ligne de Bungie est toujours en pleine forme - et en constante évolution - avec des mises à jour régulières qui donnent un nouveau souffle au titre.

Destiny 2 n'est pas très accueillant pour les nouveaux venus, mais une fois que vous vous y serez mis (et nous vous conseillons vivement de jouer avec un groupe d'amis), vous deviendrez accro et vous organiserez probablement des sessions de raid régulières avec votre groupe.

Comme Apex Legends, Destiny 2 n'est pas seulement un fantastique FPS, c'est aussi l'un des meilleurs jeux cross-play du moment, permettant aux joueurs de toutes plateformes de se fédérer - même si, malheureusement, le titre n'est pas disponible sur Switch.

(Image credit: Behaviour Interactive)

Dead by Daylight Faites appel à votre instinct de tueur Pourquoi l'acheter + Des parties simplissimes + Bonne variété de personnages + Des VIP réguliers, issus de grandes franchises du cinéma d'horreur Pourquoi attendre - Peut devenir répétitif - Bugs occasionnels

Cross-play supporté sur : PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, Nintendo Switch et PC

Vous cherchez un jeu d'horreur en ligne pour passer une nuit blanche avec vos amis ? Alors Dead by Daylight est peut-être fait pour vous. Ce survival horror asymétrique a une règle assez simple : vous êtes un survivant et vous devez réparer tous les générateurs pour échapper au tueur ; vous incarnez le tueur, et vous devez traquer tous les survivants.

Ce qui fait passer ce principe basique au niveau supérieur, c'est la variété des tueurs et des survivants proposés (tous avec des styles de jeu différents) et la possibilité d'acheter des personnages de films d'horreur sous licence comme Ghostface et Pinhead. Ajoutez à cela une variété d'objets, d'avantages et d'options complémentaires, Dead by Daylight deviendra alors l'un des meilleurs titres multijoueurs du moment.

Le jeu est pris en charge sur toutes les plateformes. Cependant, les joueurs mobiles Android et iOS ne peuvent jouer qu'entre eux.

(Image credit: Psyonix)

Rocket League Une nouvelle façon d'aborder le football Pourquoi l'acheter + Facile à prendre en main + Mélange football et course automobile + Un système de ligue addictif + Nombreux modes et personnalisation étendue des véhicules Pourquoi attendre - Si vous n'aimez pas les jeux de sport, zappez

Cross-play supporté sur : PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Nintendo Switch

Le phénomène Rocket League, qui mêle football et jeux de course, ne cesse de progresser aux quatre coins de la planète. Si vous craignez qu'il ne vous rappelle un peu trop des simulations de football classiques, vous risquez d'être étonnamment surpris.

La beauté de Rocket League réside dans sa soumission absolue à la physique. Le contrôle du ballon est entièrement manuel, les mouvements d'équipe nécessitent un haut niveau de communication et de coordination, et les voltiges aériennes vous invitent à réimaginer l'espace et à vous l'approprier.

Ce jeu ultra-compétitif vous invite à disputer différentes ligues, saison après saison. Ainsi que, que vous jouiez en 1 contre 1 ou en 4 contre 4, vous verrez votre niveau évoluer au fur et à mesure que vous maîtriserez les multiples angles d'un gameplay incroyablement riche.

Cross-play supporté sur : PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles

Fortnite a connu une ascension fulgurante depuis sa sortie en 2017, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le jeu de bataille royale free-to-play offre aux joueurs une expérience multijoueur en ligne énergique et agréable, tout en proposant une mécanique de crafting originale - se démarquant aisément de ses concurrents.

Fortnite est devenu une sorte de phénomène de la culture pop. Le titre se veut amusant, avec des parties rapides et des mises à jour régulières. Plus important encore, son concept est à la portée de tous : il suffit d'être la dernière personne debout.

Fornite est sans doute le meilleur jeu cross-play de cette liste en raison du nombre de plateformes qu'il couvre. Non seulement il prend en charge les consoles modernes et les PC, mais il invite aussi les appareils mobiles à rejoindre la partie.

(Image credit: PUBG Corp)

Cross-play supporté sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One

Créé par le charismatique Brendan Greene, PlayerUnknown's Battlegrounds (ou PUBG) est sans doute le premier jeu du genre. Greene avait déjà réalisé des mods pour d'autres jeux basés sur le film japonais "Battle Royale", mais PUBG a été le premier jeu complet permettant de vous battre pour votre survie et le titre de "dernier joueur debout". Il a ouvert la voie aux autres jeux de cette liste.

PUBG est sans doute beaucoup plus intense que Fortnite, car il s'appuie sur le combat plutôt que sur des mécanismes tels que le crafting. Si vous préférez les Battle Royales sans distraction, PUBG demeure un bon choix. Et il se veut encore plus attrayant maintenant qu'il est devenu free-to-play.

Si vous possédez une console, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez jouer en crossplay avec des propriétaires d'autres plateformes ; pour l'instant, les joueurs console et PC ne peuvent pas s'affronter, hélas.

(Image credit: Blizzard)

Cross-play supporté sur : PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (PS5 et Xbox Series X/S par rétrocompatibilité)

Overwatch 2 est peut-être en route, mais le premier épisode reste l'un des meilleurs jeux multijoueurs par équipe. Entre sa pléthore de cartes, son casting diversifié de personnages et sa variété de modes disponibles, ainsi que ses événements réguliers, Overwatch apparaît toujours aussi novateur six ans après sa sortie.

Le développeur Blizzard n'a ajouté le support cross-play qu'en 2021, mais vous pouvez désormais y jouer avec des amis sur n'importe quelle plateforme.

(Image credit: Microsoft/Mojang)

Minecraft Bedrock Edition Un terrain pixellisé infini Pourquoi l'acheter + Amusant pour tous les âges + De nombreuses façons d'évoluer + Un vrai tremplin pour la créativité Pourquoi attendre - Certains trouveront les parties trop longues

Cross-play supporté sur : Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch et appareils mobiles (PS5 et Xbox Series X/S via la rétrocompatibilité)

Minecraft est sorti il y a 11 ans, mais il demeure toujours aussi populaire auprès des adultes comme des enfants. Ce jeu de survie (et bac à sable) permet aux joueurs de construire divers mondes, avec des blocs 3D, offrant un exutoire créatif parfait pour ceux qui ont un penchant artistique.

Vous êtes plus dans l'action ? Partez explorer les multiples zones du jeu, récolter des ressources, fabriquer des objets et affronter des ennemis.

L'édition Bedrock de Minecraft prend en charge le cross-play. Donc, si vous et vos amis souhaitez jouer ensemble sur plusieurs plateformes, vous avez besoin de cette version spécifique.

FAQ

Minecraft (Image credit: Mojang)

Pourquoi tous les jeux ne sont pas cross-play ? Quelques acteurs majeurs mènent la charge dans ce domaine. L'initiative Play Anywhere de Microsoft signifie que de nombreux titres Xbox, une fois achetés, peuvent être aussi exécutés sur PC. Étant donné que Microsoft développe à la fois l'interface Xbox et le système d'exploitation Windows, cela semble assez simple - et permet le cross-play sur certains jeux Play Anywhere (mais pas tous). Nous assistons à une croissance du cross-play propre au marché des jeux AAA conçus pour Xbox et PlayStation - et malgré le retard de cette dernière sur ce front, des progrès sont réalisés. Mais l'intégration du cross-play a un coût de développement certain, ce qui explique pourquoi il n'est pas généralisé. Shawn Layden, ancien président de PlayStation Worldwide Studios, a déclaré que "l'activation du crossplay ne consiste pas seulement à appuyer sur un bouton et 'voilà'. Il s'agit d'un attribut ou d'une fonctionnalité aux multiples spécificités" (via Eurogamer). Même si cela devient techniquement possible, les responsables desdites plateformes peuvent aussi hésiter - Sony, par exemple - à lancer un jeu chez la concurrence plutôt que d'en conserver l'exclusivité. Pour fidéliser une communauté plus forte.

(Image credit: Respawn)

Quelle est la différence entre le cross-play et le cross-platform ? Nous le savons, il y a beaucoup de termes avec le mot "cross" employés de nos jours. Cross-play et cross-platform peuvent être néanmoins facilement confondus. Un jeu cross-play permet aux possesseurs de différentes plateformes d'intégrer ensemble une même session multijoueur. Par exemple, même si vous êtes sur Xbox et que votre ami est sur PlayStation, vous pouvez jouer à la même partie Fortnite. Un jeu cross-platform est un titre rendu disponible sur plusieurs plateformes. Un jeu peut sortir avec des versions Xbox, PlayStation et Switch, ce qui en fait un jeu multiplateforme, mais il n'inclura pas nécessairement le support cross-play qui permet aux gamers de s'affronter en ligne.

(Image credit: Rockstar Games)