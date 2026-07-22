C'est officiellement la fin de parcours pour les Google Pixel 6 et 6 Pro — mais voici 6 astuces pour redonner une nouvelle vie à votre ancien smartphone Android

Le support logiciel pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro prendra bientôt fin

La mise à jour Android QPR1 sera la dernière pour ces téléphones

Ils avaient été lancés par Google en octobre 2021

Si un Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, lancé en octobre 2021, est encore utilisé, alors les cinq années de mises à jour logicielles touchent à leur fin. Google a confirmé que ces appareils n’auront pas accès à la dernière Android QPR2 Beta 1.

« Les utilisateurs de Pixel 6 et 6 Pro ne recevront pas cette mise à jour OTA, car l’appareil atteindra sa fin de vie et la série bêta Android 17 QPR1 sera la dernière pour ces appareils », indique Google dans les notes de version de la dernière bêta, relayées par Android Police.

Cela signifie la fin des mises à jour bêta pour les Pixel 6 et 6 Pro, avec comme dernière version stable officielle Android 17 QPR1, prévue dans le Pixel Drop de septembre. Celle-ci devrait arriver juste avant le cinquième anniversaire de ces téléphones, en octobre 2026.

Comme dans toute situation de fin de vie, le smartphone ne cessera pas soudainement de fonctionner. En revanche, il ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités ni de mises à jour de sécurité. Plus le temps passera, plus il sera vulnérable aux bugs et aux logiciels malveillants.

Les applications pourraient commencer à ralentir et à dysfonctionner. La recommandation reste donc de passer à un modèle plus récent dès que possible. Google s’apprête justement à dévoiler la nouvelle série Pixel 11 le mercredi 12 août, ce qui peut être l’occasion de changer d’appareil.

Ce vieux téléphone a encore de beaux jours devant lui

Le Pixel 6 Pro (Image credit: TechRadar)

Plusieurs options existent pour donner une seconde vie à un ancien téléphone. L’opérateur peut proposer un service de reprise, parfois avec une compensation financière, à vérifier sur son site. À défaut, de nombreux services tiers permettent aussi de le recycler, une simple recherche en ligne suffit.

Il est aussi possible de réutiliser un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro pour d’autres usages. Les idées suivantes fonctionnent sans nécessiter de mises à jour régulières d’Android.

Liseuse dédiée — installer l’application Kindle ou une équivalente permet de consacrer le téléphone uniquement à la lecture de livres numériques.

installer l’application Kindle ou une équivalente permet de consacrer le téléphone uniquement à la lecture de livres numériques. Caméra embarquée pour voiture — fixé sur le tableau de bord et branché en continu, avec une application comme Droid Dashcam, le téléphone peut servir de dashcam.

fixé sur le tableau de bord et branché en continu, avec une application comme Droid Dashcam, le téléphone peut servir de dashcam. Webcam alternative — avec un capteur souvent meilleur, l’ancien smartphone peut offrir une image plus nette et des angles plus pratiques qu’une webcam classique.

avec un capteur souvent meilleur, l’ancien smartphone peut offrir une image plus nette et des angles plus pratiques qu’une webcam classique. Batterie externe — les Pixel 6 et 6 Pro peuvent recharger d’autres appareils via USB-C, et même certains accessoires sans fil.

les Pixel 6 et 6 Pro peuvent recharger d’autres appareils via USB-C, et même certains accessoires sans fil. Répéteur Wi-Fi — en cas de zone mal couverte à la maison, le téléphone peut servir d’extension Wi-Fi grâce au partage de connexion.

en cas de zone mal couverte à la maison, le téléphone peut servir d’extension Wi-Fi grâce au partage de connexion. Console pour PC — avec une application comme Touch Portal, le smartphone peut reproduire une interface proche d’un Stream Deck pour le gaming ou le streaming.

Aucune raison de le laisser prendre la poussière dans un tiroir ou de le jeter, au risque d’aggraver le problème des déchets électroniques. Il reste encore quelques mois pour décider de son utilisation.