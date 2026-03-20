Ubisoft taille encore dans ses effectifs et sacrifie un studio historique

Ubisoft a licencié 105 employés de son studio Tom Clancy, Red Storm Entertainment

La société a également mis fin au développement de jeux vidéo au sein de ce studio

Une source chez Ubisoft a indiqué que ces suppressions d'emplois s'inscrivaient dans le cadre des mesures de réduction des coûts actuellement mises en œuvre par la société

Ubisoft aurait mis fin au développement de jeux au sein de son studio dédié à Tom Clancy, Red Storm Entertainment, et licencié plus de 100 employés.

Selon GamesIndustry.biz, une source proche du dossier a indiqué que 105 postes ont été supprimés dans le studio basé en Caroline du Nord et que le développement de jeux y a été arrêté.

Le studio devrait toutefois rester ouvert, mais les employés restants travailleraient principalement sur le moteur Snowdrop d’Ubisoft, utilisé pour la série The Division, Avatar: Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, ainsi que sur des fonctions liées à l’informatique et à la relation client.

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Fondé en 1996, Red Storm est historiquement associé à la franchise Tom Clancy, ayant travaillé sur la série Tom Clancy’s Ghost Recon, plusieurs des premiers épisodes de Rainbow Six, XDefiant et Assassin’s Creed Nexus VR.

Plus récemment, le studio a participé au développement de Splinter Cell VR, finalement annulé, ainsi que de The Division Heartland, lui aussi annulé en 2024.

Une source interne à Ubisoft a indiqué que ces licenciements s’inscrivent dans les efforts continus de réduction des coûts de l’entreprise et que les salariés concernés bénéficieront d’un accompagnement, notamment sous forme d’indemnités de départ.

Il s’agit de la troisième vague de licenciements touchant Red Storm en trois ans. En août 2024, 45 employés ont perdu leur poste chez Ubisoft San Francisco et Red Storm, puis 19 autres en juillet 2025.

Ces nouvelles suppressions de postes font suite à 71 licenciements chez Ubisoft Halifax, le studio mobile de l’entreprise, ainsi qu’à 60 postes supprimés chez le développeur européen RedLynx en octobre 2025.

Plus tôt cette année, Ubisoft a également supprimé 55 postes au sein de Massive Entertainment, son studio dédié à The Division, ainsi qu’à Ubisoft Stockholm.

En février, 40 employés ont aussi été licenciés chez Ubisoft Toronto, studio responsable de Watch Dogs, Far Cry 6 et du remake de Splinter Cell. Ces décisions ont suivi l’annulation du remake de Prince of Persia: The Sands of Time ainsi que de cinq autres jeux non annoncés, en plus du report de sept projets supplémentaires.