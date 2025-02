Sony annonce un State of Play aujourd'hui avec des infos exclusives sur les jeux PS5

Le prochain livestream State of Play a été confirmé pour le 12 février 2025

Le showcase durera plus de 40 minutes et proposera « des nouvelles et des mises à jour sur les grands jeux à venir sur PS5 »

Nous pourrions enfin connaître les dates de sortie de Death Stranding 2 : On the Beach et Ghost of Yōtei

Sony a annoncé que son premier State of Play de 2025 sera diffusé cette semaine.

Bien que des rumeurs récentes laissaient entendre que le prochain State of Play aurait lieu le 14 février, la date officielle est désormais confirmée : la diffusion se fera le 12 février 2025 à 23h (heure de Paris) sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de PlayStation.

Dans le dernier article publié sur le PlayStation Blog, Sony a précisé que l’événement durerait 40 minutes et mettrait en avant "des nouvelles et des mises à jour sur les grands jeux à venir sur PS5", tout en célébrant "une sélection créative et unique de jeux passionnants issus de studios du monde entier".

State of Play returns tomorrow, February 12!Tune in at 10PM GMT for news and updates on great games coming to PS5: https://t.co/0WivJ36EUi pic.twitter.com/uHuf8QrjeDFebruary 11, 2025

Concernant les jeux qui pourraient être présentés, deux titres majeurs sont attendus cette année sur PS5 : Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yōtei. Peu d’informations ont circulé ces derniers temps à leur sujet, ce qui laisse penser que la date de sortie des deux suites pourrait enfin être dévoilée, accompagnée de nouvelles bandes-annonces de gameplay ou d’histoire.

Quatre ans se sont écoulés depuis l’annonce de Marvel’s Wolverine, et le mystère plane toujours quant à sa sortie en 2025. Récemment, Insomniac a communiqué sur le projet sans toutefois confirmer s’il serait disponible cette année. Il est donc difficile de dire si le jeu fera une apparition lors de ce prochain State of Play.

Depuis un certain temps, les fans de FromSoftware nourrissent l’espoir (ou peut-être l’illusion ?) d’un remake ou d’un remaster de Bloodborne sur PS5. Après plusieurs retraits de projets de fans pour des raisons de droits d’auteur (DMCA), l’idée qu’un tel projet soit en préparation semble moins farfelue. Et quel meilleur moment pour l’annoncer qu’au prochain State of Play ?

