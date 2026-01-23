Ubisoft enterre le remake de Prince of Persia et bouscule tout son calendrier

Ubisoft traverse actuellement une phase de réorganisation majeure

Cela implique l’annulation de Prince of Persia: The Sands of Time

D’après plusieurs sources, d’autres titres auraient également été annulés ou reportés

Ubisoft engage une vaste restructuration qui implique malheureusement la mise en pause définitive de certains projets, ainsi que des retards importants pour d'autres.

L'annulation la plus médiatisée concerne sans doute le remake de Prince of Persia: The Sands of Time. Ce projet, déjà marqué par un développement chaotique, avait été relancé par Ubisoft avec une nouvelle date de sortie prévue pour 2026.

Comme le rapporte IGN, Ubisoft aurait annulé six jeux en tout (y compris The Sands of Time) et en aurait retardé sept autres. Parmi les titres annulés, trois seraient des licences inédites, tandis qu’un autre aurait été un jeu mobile.

Peu d'informations circulent sur les sept jeux concernés par ces retards. Toutefois, certains évoquent la possibilité que le très attendu remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag en fasse partie.

Dans le cadre de cette restructuration, Ubisoft a également fermé ses antennes de Stockholm et d’Halifax. Le studio suédois avait contribué au développement de Avatar: Frontiers of Pandora, tandis que celui d’Halifax était spécialisé dans les jeux mobiles.

Dans une déclaration à IGN, le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet, a expliqué : « Une évaluation approfondie des projets a été menée entre décembre et janvier, en tenant compte de l'évolution actuelle du marché – un marché devenu bien plus sélectif.

Le dernier trimestre a illustré un niveau de concurrence inédit. Cette pression concurrentielle est appelée à durer. [...] Lorsqu’un jeu se positionne en tête ou en deuxième place sur un segment donné, avec une qualité de contenu solide, les retombées en termes d’accueil du public et de performance financière peuvent être majeures. Ce constat a guidé notre sélection de projets. L’objectif est de mettre les Creative Houses dans les meilleures conditions pour réussir. »

Dans le détail, cette réorganisation prévoit la répartition des équipes de développement en cinq entités distinctes, appelées « Creative Houses ».

Vantage Studio pilotera les franchises les plus rentables de l’entreprise, comme Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six.

La Creative House 2 supervisera les jeux de tir, notamment Ghost Recon et The Division.

La Creative House 3 prendra en charge les jeux en ligne évolutifs, tels que For Honor, The Crew, et potentiellement Trackmania.

Beaucoup auront sans doute les yeux tournés vers la Creative House 4, qui regroupera les jeux narratifs solo. C’est ici que seront gérés Rayman, Prince of Persia et même Beyond Good & Evil 2.

Enfin, la Creative House 5 sera dédiée aux jeux familiaux et grand public, avec notamment Just Dance et les adaptations de jeux de société ou de cartes.