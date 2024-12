Nintendo Switch 2 : des détails inédits sur son design et son dock dévoilés

De nouvelles informations sur la Nintendo Switch 2 auraient fuité

Elles suggèrent que le nom de la console pourrait simplement être « Nintendo Switch 2 »

Ces informations confirment également l'existence de manettes Joy-Con magnétiques

De nouvelles informations divulguées concernant la Nintendo Switch 2 pourraient révéler des détails inédits sur la console à venir.

Comme l'a rapporté The Verge, un utilisateur de Reddit répondant au pseudo NextHandheld aurait mis la main sur une unité commerciale de la Nintendo Switch 2. Selon le média, deux photos semblent étayer cette affirmation : l'une montre un possible dock pour la Switch 2 et l'autre met en avant le rail des manettes et la charnière du support arrière de la console.

L'utilisateur affirme que la console pourrait être annoncée dès janvier. Cela coïnciderait avec la confirmation précédente de Nintendo, indiquant qu'un successeur à la Switch serait présenté "d'ici la fin de l'année fiscale", soit avant le 31 mars 2025.

La photo du dock pourrait également fournir un premier aperçu du branding du système. Le dock arborerait un logo similaire à celui de la Nintendo Switch originale, avec le chiffre deux ajouté, suggérant que la console pourrait officiellement s'appeler "Nintendo Switch 2".

D'après cet utilisateur de Reddit, le dock n'aurait pas plus de ports que celui de la Nintendo Switch OLED. On retrouverait deux connecteurs USB-A, un port HDMI, un port Ethernet et un connecteur USB-C probablement destiné à l'alimentation.

Les clichés semblent aussi confirmer une rumeur persistante selon laquelle les manettes de la Nintendo Switch 2 seraient fixées à l'aide d'aimants. Un large bouton situé à l'arrière des Joy-Con permettrait de les retirer. Pour se faire une idée du design potentiel, la marque d'accessoires tierce Dbrand a récemment partagé un rendu 3D offrant un aperçu possible de la console portable.

En plus de tout cela, l'utilisateur avance que les manettes seraient équipées de sticks analogiques plus robustes, utilisant la technologie Hall effect, ce qui permettrait enfin d'éliminer le problème bien connu de Joy-Con Drift. La console bénéficierait également d'un support arrière repensé en forme de "U".

Cela représente une quantité considérable d'informations, dont une bonne partie paraît crédible. Cependant, il convient de rappeler que la source reste un compte Reddit anonyme. Même si les images semblent convaincantes, il ne s'agit en rien d'une annonce officielle. Ces révélations doivent donc être prises avec une grande précaution. Il faudra attendre une annonce officielle pour confirmer la véracité de ces affirmations.