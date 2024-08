La Nintendo Switch 2 sera lancée au plus tôt en avril 2025, selon certaines informations

Il semble que la prochaine console Nintendo, provisoirement appelée Nintendo Switch 2, ne devrait pas être lancée avant le prochain exercice financier, selon les derniers rapports.

Ces informations proviennent de Chris Dring, responsable de GamesIndustry.biz. Lors du dernier épisode Microcast du site, Dring a parlé de la fenêtre de lancement prévue pour la Nintendo Switch 2, et du fait qu'il est peu probable qu'elle arrive au cours de l'exercice financier actuel, qui se termine le 31 mars 2025.

Comme l'a repéré VGC, Dring a déclaré ce qui suit : « Aucun développeur à qui j'ai parlé ne s'attend à ce qu'elle soit lancée au cours de cet exercice financier. En fait, on leur a dit de ne pas s'attendre à ce qu'il soit lancé au cours de l'année financière [en cours]. Plusieurs de mes interlocuteurs espèrent qu'il sortira en avril ou en mai, c'est-à-dire au début de l'année prochaine, et non en fin d'année.

« Je pense qu'aucun d'entre nous ne souhaite un lancement tardif de la Switch 2 parce que nous voulons tous une nouvelle console Nintendo, tout le monde est très enthousiaste, et nous ne voulons pas que Grand Theft Auto 6, la Switch et toutes ces choses se chevauchent ».

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait précédemment confirmé via X / Twitter que la prochaine console de l'entreprise serait officiellement annoncée avant la fin de cet exercice financier. En outre, il a déclaré que « Switch next model » était une façon appropriée de se référer à la console à venir, ce qui laisse fortement entendre que, contrairement à la Wii et à la Wii U, Nintendo ne cherche pas à bouleverser de manière significative sa philosophie de conception ici.

Un lancement au printemps 2025 pour la Nintendo Switch 2 ne serait pas non plus trop exagéré. Le modèle original de la Switch a été lancé au début du mois de mars 2017, à la veille de la fin de l'exercice financier, ce qui aurait pu être un moyen d'augmenter les bénéfices de l'année après les ventes décevantes de la Wii U.

La famille Switch approchant les 150 millions d'unités expédiées, l'entreprise est en bien meilleure position pour lancer une console au début d'un nouvel exercice, et on pourrait penser qu'une Switch améliorée serait beaucoup plus facile à vendre que quelque chose d'aussi peu orthodoxe que l'était la Wii U.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance