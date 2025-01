Le Samsung Galaxy S25 pourrait s'inspirer du Pixel 9 Pro pour ces deux innovations

La série Samsung Galaxy S25 pourrait être équipée d'un système de détection des collisions

D'autres rumeurs font état d'une année gratuite de Gemini Advanced

Des informations officielles sur la gamme S25 sont attendues ce mois-ci

C’est 2025, et la série Samsung Galaxy S25 semble plus proche que jamais. Des annonces officielles concernant les Galaxy S25, S25 Plus et Galaxy S25 Ultra sont attendues dans les semaines à venir.

Les rumeurs sur les caractéristiques, les appareils photo et les couleurs des modèles Galaxy S25 ont déjà circulé, mais de nouvelles fuites suggèrent que Samsung pourrait s’inspirer du Google Pixel 9 Pro pour certaines fonctionnalités logicielles.

L'une des nouvelles fonctionnalités supposées serait la détection de collisions, déjà présente dans la série Google Pixel 9 et la gamme iPhone 16. Selon Android Authority, des références à cette fonction ont été repérées dans des fichiers du Galaxy S25 Ultra récemment divulgués.

Cependant, comme le souligne Android Headlines, une application dédiée à la détection de collisions existe déjà dans OneUI depuis la version 5.1.1, bien que Samsung ne l'ait jamais activée.

Il est probable que cette fonction sur les Galaxy fonctionne de manière similaire à celle des iPhone et Pixel, en utilisant des capteurs et potentiellement l’intelligence artificielle (IA) pour détecter un accident de voiture. En cas de détection, l’utilisateur pourrait contacter les services d’urgence en un seul geste.

En parlant d’IA, un autre bruit de couloir rapporté par Android Authority évoque une possible offre d’un an gratuit à Google Gemini Advanced avec la gamme Samsung Galaxy S25.

Bien qu’on n’attende pas que l’IA dédiée à la détection de collisions soit payante, certaines fonctionnalités de l’IA de Google sont incluses dans l’abonnement Google One AI Premium, facturé habituellement 19,99 $ par mois.

Gemini Advanced permettrait aux utilisateurs d’accéder au modèle Pro de Gemini, censé offrir une meilleure capacité de raisonnement logique, ainsi qu’à une version expérimentale plus adaptée au codage et aux mathématiques.

En plus de Gemini, Samsung équipe ses smartphones de sa propre suite Galaxy AI, et de nouvelles fonctionnalités pourraient enrichir la liste des meilleurs téléphones dotés d’IA une fois la série S25 lancée.

Du côté de Cupertino, Apple semble également puiser dans l’inspiration de Google, avec des rumeurs suggérant que l’iPhone 17 pourrait intégrer une barre photo à la Pixel, remplaçant l’habituelle configuration carrée.

Pour des mises à jour régulières sur la gamme Galaxy S25, il suffira de suivre notre couverture des téléphones Samsung Galaxy.

Vous aimerez aussi