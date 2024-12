Samsung Galaxy S25 Ultra : toutes les couleurs et nuances pressenties

Le Samsung Galaxy S25 Ultra sera probablement vendu en sept teintes différentes, car c'est non seulement le nombre de couleurs dans lesquelles le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible, mais aussi le nombre de couleurs qui ont déjà fait l'objet de fuites.

Nous avons donc une bonne idée des couleurs dans lesquelles vous pourrez vous procurer le Samsung Galaxy S25 Ultra, et nous avons même vu des images apparemment fuitées de plusieurs des teintes possibles.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ces couleurs, ainsi que les images qui les accompagnent lorsqu'elles sont disponibles, et nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.

Bleu titane

Image 1 of 2 Un Samsung Galaxy S24 Ultra en bleu titane (Image credit: Samsung) Un support de carte SIM bleu qui a fait l'objet d'une fuite (Image credit: SamMobile)

Commençons par l'une des rumeurs les plus intéressantes concernant la couleur du Samsung Galaxy S25 Ultra, à savoir le Bleu Titane.

Cette couleur a été nommément mentionnée dans une fuite de Ross Young, qui a une solide expérience en matière de fuites de smartphones.

Mais ce n'est pas tout, puisque le leaker @UniverseIce a également mentionné une teinte bleue, et les images fuitées des plateaux de cartes SIM du Samsung Galaxy S25 Ultra incluent également un plateau bleu, que vous pouvez voir ci-dessus.

Il est donc très probable qu'un modèle bleu ou bleu titane soit proposé, et nous serions heureux de le voir, car le bleu est un peu moins courant que certaines des couleurs dont nous avons entendu parler - bien que ce soit une nuance dans laquelle vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra, comme le montre la photo ci-dessus.

Argent titane

Image 1 of 2 Un Samsung Galaxy S21 Ultra en Argent Fantôme (Image credit: Samsung) Un support de carte SIM argenté qui a fait l'objet d'une fuite (Image credit: SamMobile)

Nous en arrivons maintenant à l'une des teintes les moins intéressantes, l'argent titane, qui a également été mentionnée par Ross Young et qui est apparue sur une image du plateau de la carte SIM qui a fuité, illustrée ci-dessus.

Comme cette couleur n'a pas été mentionnée par autant de sources que d'autres, nous sommes moins sûrs d'elle. Mais comme deux sources ont apparemment laissé filtrer cette couleur, il y a de fortes chances qu'elle se produise.

Et bien que nous ayons dit qu'elle était moins intéressante - simplement parce que l'argent est une couleur de smartphone très courante - c'est indéniablement une couleur qui peut avoir de l'allure. Ce n'est pas non plus une couleur dans laquelle vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra, donc c'est un peu différent des options de l'année dernière au moins.

Samsung a déjà vendu des téléphones argentés, comme le Samsung Galaxy S21 Ultra en Phantom Silver, illustré ci-dessus.

Gris titane / Or titane

Image 1 of 2 Un Samsung Galaxy S24 Ultra en gris titane (Image credit: Samsung) Un support de carte SIM en or qui a fait l'objet d'une fuite (Image credit: SamMobile)

Vient ensuite le gris titane, ou peut-être l'or titane. Nous ne sommes pas certains du nom qui lui sera donné, car si Ross Young a mentionné une option gris titane, une image du plateau de la carte SIM qui a fuité (ci-dessus) semble plus dorée, et le leaker @UniverseIce a fait référence à l'une des couleurs en l'appelant simplement « Titane ».

Mais nous pensons qu'il s'agit d'une seule et même couleur, puisque le Samsung Galaxy S24 Ultra en gris titane (photo ci-dessus) a également un soupçon d'or, et que le titane lui-même est un métal gris argenté. Parmi les trois, notre meilleure hypothèse est qu'il s'appellera Titanium Gray.

Noir titane

Image 1 of 3 Un rendu du Samsung Galaxy S25 Ultra qui a fait l'objet d'une fuite (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) Un Samsung Galaxy S24 Ultra en noir titane (Image credit: Samsung) Un support de carte SIM noir qui a fait l'objet d'une fuite (Image credit: SamMobile)

Le noir titane pourrait être une teinte classique, les versions noires s'avérant être des couleurs de smartphones extrêmement populaires. Cette teinte a également été mentionnée par Ross Young, et une option noire a également été mentionnée par @UniverseIce.

De plus, nous avons vu une image du plateau de la carte SIM du téléphone en noir, et même un rendu du Samsung Galaxy S25 Ultra en noir. Nous pensons donc qu'il est très probable que cette option soit proposée, et si c'est le cas, elle pourrait ressembler au Samsung Galaxy S24 Ultra noir titane, que vous pouvez également voir ci-dessus.

Vert jade titane

Image 1 of 2 Un Samsung Galaxy S24 en vert jade (Image credit: Samsung) Un Samsung Galaxy S24 Ultra en vert jade (Image credit: Samsung)

The four colors above will reportedly be sold in numerous stores, but Samsung usually makes some shades exclusive to its online store, and Titanium Jade Green could be one of these according to Ross Young, while @UniverseIce has simply mentioned a ‘gre

Les quatre couleurs ci-dessus seront apparemment vendues dans de nombreux magasins, mais Samsung a l'habitude de rendre certaines teintes exclusives à sa boutique en ligne, et le vert jade titane pourrait être l'une d'entre elles selon Ross Young, tandis que @UniverseIce a simplement mentionné une teinte « verte ».

Cela semble être une couleur inhabituelle pour un téléphone, mais il est probable qu'elle soit similaire à celles que Samsung a déjà proposées. Nous pensons qu'il sera proche du Samsung Galaxy S24 Vert Jade et du Samsung Galaxy S24 Ultra Vert Titane, tous deux photographiés ci-dessus. Cependant, nous n'avons pas encore vu de fuites d'images à ce sujet, nous ne pouvons donc pas en être certains.

Or rose titane

Un Samsung Galaxy S22 en or rose (Image credit: Samsung)

Selon Ross Young, le rose-or titane pourrait être une autre exclusivité des magasins Samsung et, bien que nous n'ayons vu aucune photo de ce produit, il pourrait ressembler au coloris rose-or du Samsung Galaxy S22 , illustré ci-dessus.

Ce type de teinte est un choix populaire pour les téléphones, il serait donc logique que Samsung le propose. Mais jusqu'à présent, cette couleur n'a été mentionnée que dans une seule fuite, donc nous la prenons avec des pincettes.

Bleu/noir titane

Enfin, il y a le bleu/noir titane, qui a également été mentionné par Ross Young et que nous considérons comme une sorte de noir bleuté.

Il pourrait s'agir de l'une des options les plus inhabituelles et les plus intéressantes, bien que le bleu titane et le noir titane étant probablement aussi vendus, il pourrait ne pas sembler radicalement différent des autres couleurs du Samsung Galaxy S25 Ultra.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une autre couleur que nous n'avons pas vue et qui n'a été mentionnée que par une seule source, nous la prenons donc avec des pincettes. Et s'il est proposé, il sera probablement exclusif à la boutique en ligne de Samsung selon Young.