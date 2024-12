Samsung Galaxy S25 Ultra : une montée en puissance de la RAM, mais pas sans compromis

Une fuite a révélé les combinaisons de stockage et de mémoire vive dans lesquelles le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être disponible

Il s'agit notamment d'options de 16 Go, une amélioration par rapport au Galaxy S24 Ultra

Mais le Galaxy S25 Ultra de base est apparemment bloqué à 12 Go de mémoire vive

Il semble que le Samsung Galaxy S25 Ultra sera un smartphone d’une puissance impressionnante. Non seulement il utilisera probablement le chipset haut de gamme Snapdragon 8 Elite, mais il pourrait également embarquer 4 Go de RAM supplémentaires par rapport au Samsung Galaxy S24 Ultra.

Plusieurs sources avaient déjà mentionné que le Galaxy S25 Ultra pourrait disposer de 16 Go de RAM (contre 12 Go pour son prédécesseur), et une fuite plus détaillée a maintenant révélé les configurations exactes de stockage et de RAM qui pourraient être proposées.

D’après @Jukanlosreve, le Samsung Galaxy S25 Ultra serait disponible en trois configurations : le modèle de base offrirait apparemment 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Une version avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM serait également au programme, tandis que le modèle haut de gamme disposerait de 1 To de stockage et 16 Go de RAM.

S25U256 12512 161TB 16December 8, 2024

Il faut payer plus pour avoir plus

Si cette fuite se confirme, il faudrait donc payer un supplément pour bénéficier de plus de RAM, car la configuration la plus abordable se limiterait à 12 Go. Cela peut sembler regrettable, notamment pour ceux qui pourraient se satisfaire de 256 Go de stockage, mais qui souhaiteraient néanmoins profiter de la RAM maximale. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S24 Ultra était doté de 12 Go de RAM sur toutes ses configurations.

Comme toujours, ces informations sont à prendre avec précaution, bien qu’elles proviennent d’une source fiable. Si cette rumeur se vérifie, l’ajout d’options avec davantage de RAM reste une bonne nouvelle. De plus, Samsung offre souvent une mise à niveau gratuite du stockage en tant qu’avantage de précommande. Ainsi, il pourrait être possible d’obtenir une version 16 Go au prix de la version 12 Go, à condition de commander le téléphone dès sa sortie.

Les projets exacts de Samsung devraient être dévoilés prochainement, car la date de sortie du Samsung Galaxy S25 Ultra est attendue pour début 2025, avec des fuites pointant actuellement vers le 22 janvier.