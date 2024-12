Fortnite FPS : ce qu’on sait de la date de sortie du mode Frénésie

Le mode à la première personne de Fortnite devrait être lancé très bientôt, après des années de rumeurs et de spéculations. Baptisé Frénésie, il s'agit essentiellement d'un mode Recherche et Destruction, qui se déroule sur une toute nouvelle carte.

Quoi de neuf dans Fortnite ? (Image credit: Epic Games) Fortnite vient de lancer son nouveau chapitre. Nous sommes maintenant dans le chapitre 6 de la saison 1, qui s'intitule Fortnite : 鬼 Chasseurs de démons ! Il ajoute une toute nouvelle carte à explorer, de nouvelles armes Hitscan à maîtriser, ainsi qu'un Battle Pass rempli de nouveaux skins et de récompenses. De plus, Fortnite OG est de retour, permettant aux joueurs de se replonger dans la toute première saison, avec un loot pool et une carte classiques.

Maintenant qu'une toute nouvelle saison de Fortnite a été lancée, il y a une nouvelle carte à essayer et le retour des armes à balayage. Dans le cadre de la mise à jour Chasseurs de démons, un nouveau Battle Pass est également disponible. Ce sont des mises à jour régulières comme celles-ci qui ont permis à Fortnite de figurer sur notre liste des meilleurs jeux gratuits à essayer en 2024.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie du FPS Fortnite, ainsi que de nouvelles informations sur la nouvelle carte Skyline 10. Comme il s'agira d'un lancement en accès anticipé, il y aura probablement beaucoup plus d'informations sur Frénésie dans les mois à venir. Dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page.

Le mode à la première personne de Fortnite sera lancé le 11 décembre 2024. Il s'agit d'un lancement en accès anticipé, qui se limite pour l'instant à une carte et à un mode. Il est probable qu'au fur et à mesure de la progression de ce nouveau mode, d'autres cartes seront ajoutées à l'avenir, mais il n'y a encore rien d'officiel à ce sujet.

Le meilleur endroit pour se tenir au courant des mises à jour spécifiques à l'approche du lancement de la nouvelle saison est le compte Twitter Fortnite Status. Nous ne manquerons pas de tenir cette page à jour.

Fortnite Frénésie : Carte du mode

Le mode Frénésie de Fortnite n'aura qu'une seule carte lorsqu'il sera lancé en accès anticipé le 11 décembre 2024. Elle s'appelle Skyline 10 et est visible dans l'image ci-dessus. À première vue, Skyline 10 est une ville futuriste qui ressemble au POI Mega City du chapitre 4 de Fortnite. Elle est cependant beaucoup plus détaillée que tout ce que vous trouverez dans battle royale, et est clairement conçue pour être plus comme une carte dédiée à la Recherche et Destruction.

Bien que nous n'ayons pas encore entendu parler de ce qui est prévu pour Frénésie à l'avenir, l'article du blog officiel mentionne de « nouvelles cartes, armes et fonctionnalités ». Pour l'instant, il ne s'agit que de Skyline 10, mais nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles cartes seront annoncées.

Mode Frénésie de Fortnite - à quoi s'attendre avec le FPS de Fortnite ?

Fortnite Frénésie est un mode 5v5, sans construction, dans lequel les joueurs doivent poser une bombe et la défendre contre l'équipe adverse, qui tente de la désamorcer.

Il n'y a pas de respawns dans Frénésie - un round est terminé si le dispositif a explosé ou si l'une des deux équipes a été complètement éliminée. Au bout de 6 rounds, les joueurs changent de camp, ce qui permet aux défenseurs d'être attaquants et vice-versa. Le jeu se termine lorsque l'une ou l'autre équipe a remporté 7 rounds au total.

En termes d'armes, vous commencez avec un pistolet Ranger et 800 crédits. Des crédits supplémentaires sont gagnés en marquant des éliminations et en posant la bombe. Vous pouvez ensuite acheter de nouvelles armes et de nouveaux équipements avant le début du tour suivant, ce qui vous permet de constituer votre propre équipement au fil du temps. Vous pouvez essayer les modes classé et non classé, avec des options de remplissage pour ce dernier.