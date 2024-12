Fortnite se réinvente avec un mode FPS rappelant Counter-Strike

Fortnite Frénésie sera lancé en accès anticipé le 11 décembre

Il s'agit d'un mode compétitif à la première personne en 5v5, similaire à Counter-Strike

Vos cosmétiques Fortnite seront pris en charge dans Frénésie

Ce mode, baptisé Fortnite Frénésie, sera lancé en accès anticipé le 11 décembre. Comme l'a expliqué l'équipe de développement dans un récent billet de blog, il se distingue nettement du mode battle royale classique en proposant une expérience plus compacte en 5v5 sur une carte spécialement conçue pour l'occasion. Autre nouveauté : l’action se déroule à la première personne, à la différence de la vue à la troisième personne du mode Battle Royale. Frénésie débutera avec une seule carte - Skyline 10 - et d'autres seront ajoutées lors de futures mises à jour.

L’objectif de Frénésie – et arrêtez-nous si cela vous semble familier – est de poser un "Rift Point Device" sur un point désigné de la carte. L’équipe attaquante doit s’assurer que l’appareil explose en repoussant les assauts de l’équipe adverse. Quant aux défenseurs, leur mission est de l’empêcher d’exploser. La partie se termine lorsqu’une des équipes remporte sept manches.

Le concept est très proche du mode légendaire de désamorçage de bombe de Counter-Strike. Autre point commun : la possibilité de gagner des crédits et de les dépenser pour acquérir de nouvelles armes et gadgets au début de chaque manche, permettant à chaque équipe d’améliorer progressivement son équipement au fil du match.

Des modes classés et non classés seront disponibles pour Frénésie. De plus, une grande partie des éléments de votre casier Fortnite seront compatibles avec ce mode. Skins, accessoires de dos, revêtements d’armes, tags et emotes pourront être utilisés, à l'exception de certains objets comme les pioches, les traînées ou les instruments.