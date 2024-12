Samsung Galaxy S25 : une nouvelle fonctionnalité pour un son vidéo amélioré grâce à Google

On a vu une avalanche d'outils et de fonctionnalités basées sur l'IA débarquer sur nos téléphones cette année, l'une des plus impressionnantes étant une amélioration d'une fonctionnalité phare du Pixel 8, l’Audio Magic Eraser, lancée sur le tout dernier Google Pixel 9. Désormais, il semblerait que Samsung ait décidé de s'inspirer du travail de Google.

L’Audio Magic Eraser est un outil IA qui, comme son nom l’indique, représente une version audio de l’Effaceur Magique de Google conçu pour les photos. Plutôt que de supprimer ou déplacer des éléments d'une image, cet outil permet de moduler la piste audio d’une vidéo enregistrée en ajustant le volume des voix, des bruits de vent ou des sons de fond.

Un leaker prolifique, Ice Universe, a récemment publié sur Weibo (repéré par Android Authority et traduit depuis le chinois) une information selon laquelle la prochaine version de One UI 7 inclura une version Samsung de l’Audio Eraser de Google. Il a même partagé une capture d’écran montrant comment ajuster le son d’une vidéo enregistrée lors d’un concert.

Comme pour toutes les fuites, il faut prendre celle-ci avec des pincettes, notamment parce qu’Ice Universe ne précise pas l’origine exacte de ses informations. Il explique d’ailleurs dans son post : « Pas la peine de chercher dans la Beta1, ce n’est pas là. Je suis le seul à l’avoir. »

Que nous réservent encore les Galaxy S25 ?

Le successeur du Galaxy S24 Ultra pourrait changer de nom (Image credit: Samsung)

Si l'Audio Eraser est réellement en préparation, la grande question est : quand pourra-t-on mettre la main sur la prochaine version de One UI de Samsung ? Idéalement, l’Audio Magic Eraser serait lancé avec les modèles phares Galaxy S25 début de l'année prochaine, les rumeurs et le calendrier habituel de Samsung laissant penser à un lancement en janvier.

Cependant, comme souvent avec les sorties de téléphones, il est possible que ces nouveaux outils soient d’abord exclusifs aux S25 avant d’être déployés sur des appareils plus anciens compatibles. Les utilisateurs de Galaxy S24 ou Galaxy Z Flip 6 devront donc peut-être patienter avant de voir apparaître cette fonctionnalité sur leurs appareils.

Au-delà d’un éditeur audio basé sur l’IA, d’autres mises à jour concernant les prochains téléphones ont fuité : le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait finalement être rebaptisé Galaxy S25 Note, ces nouveaux modèles pourraient embarquer un processeur Snapdragon 8 Elite, et le modèle de base S25 pourrait intégrer 12 Go de RAM pour améliorer les performances des fonctionnalités IA.

Dès que de nouvelles informations sur les prochains modèles Samsung seront disponibles, elles seront partagées. Une fois ces modèles lancés, des tests détaillés permettront d’aider à choisir si l’un des S25 est le prochain smartphone idéal.