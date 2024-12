OnePlus 13R : les premières photos officielles dévoilées

OnePlus a partagé deux photos montrant la face avant du OnePlus Ace 5

Il devrait être lancé sous le nom de OnePlus 13R en dehors de la Chine

Il semble presque identique au OnePlus 13

OnePlus aime dévoiler ses appareils avant de les annoncer officiellement, et le futur OnePlus 13R ne fait pas exception. La marque vient de publier des photos montrant la face avant du téléphone.

Ou plus précisément, un cadre de OnePlus a partagé sur Weibo (via NotebookCheck) des clichés du OnePlus Ace 5. Sur la base des habitudes passées, il est attendu que l’Ace 5 soit commercialisé en dehors de la Chine sous le nom de OnePlus 13R.

Dans tous les cas, les images – l'une visible ci-dessus, et une autre plus bas – étaient accompagnées d'un texte précisant que ce modèle possède un cadre en métal et des bordures fines. On remarque également un écran plat, une caméra frontale intégrée dans un poinçon, des boutons d’alimentation et de volume sur le bord droit, ainsi qu’un curseur d’alerte sur le bord gauche.

(Image credit: OnePlus)

Un design haut de gamme associé à un chipset de milieu de gamme

Dans l’ensemble, ce téléphone ressemble en tout point à celui qui était visible dans une image du OnePlus 13R ayant fuité précédemment, et il partage également de nombreuses similitudes avec le OnePlus 13 standard.

Visuellement, il pourrait être difficile de dire qu’il ne s’agit pas d’un modèle haut de gamme. Pourtant, le OnePlus 13R sera positionné comme une alternative milieu de gamme au OnePlus 13, fer de lance de la marque.

Par exemple, il semble que ce modèle sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3, un processeur puissant mais datant de l’année précédente, que l’on retrouve notamment sur des modèles comme le Samsung Galaxy S24 Ultra et le OnePlus 12. Le OnePlus 13, quant à lui, est doté du tout dernier Snapdragon 8 Elite.

Cela pourrait être l’une des rares concessions en termes de spécifications. Selon des fuites antérieures, le OnePlus 13R offrirait également un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1264 x 2780 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 80 W, 12 Go de RAM, et un module photo arrière triple, comprenant deux capteurs de 50 MP et un capteur de 8 MP.

Ces caractéristiques semblent prometteuses. Si le prix est compétitif, le OnePlus 13R pourrait rivaliser avec des modèles tels que l’iPhone SE 4 et le Google Pixel 9a, eux aussi attendus l’année prochaine.

La réponse finale à toutes ces attentes sera donnée rapidement, puisque le lancement du OnePlus 13R est probablement prévu pour janvier ou février, conformément aux habitudes de la marque. D'ici là, il est probable que OnePlus dévoile d'autres détails sur ce modèle.