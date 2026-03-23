OnePlus tease un 15T hors norme qui pourrait déjà inquiéter Samsung

De nouveaux teasers officiels OnePlus ont fait leur apparition

Il est désormais possible de découvrir les trois coloris

Plusieurs accessoires officiels seront proposés

OnePlus n’a jamais été avare en matière de communication avant le lancement de ses smartphones, et de nouveaux teasers officiels continuent d’accompagner l’arrivée imminente du OnePlus 15T — dont une vidéo promotionnelle présentant les trois coloris, ainsi qu’un aperçu de plusieurs accessoires intrigants.

Commençons par la vidéo promotionnelle, publiée sur un compte officiel OnePlus sur les réseaux sociaux. Le smartphone y est présenté sous tous les angles, et apparaît en vert, marron et blanc — ou Matcha Green, Cocoa Brown et White Chocolate selon la dénomination de OnePlus.

OnePlus 15T intro is 🔥 pic.twitter.com/MRJ6dKzywtMarch 19, 2026

Un poinçon pour la caméra frontale est visible en haut de l’écran, ainsi que les boutons classiques sur la tranche de l’appareil. Le module photo arrière est également mis en avant, avec un design qui paraîtra familier à ceux qui ont consulté le test du OnePlus 15 (spoiler : il avait beaucoup plu).

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La vidéo correspond aux images déjà partagées par OnePlus, et l’on sait que le smartphone sera équipé d’un écran de 6,3 pouces. La batterie a également été confirmée avec une capacité impressionnante de 7 500 mAh.

Coques et coloris

Envie d'un ventilateur pour refroidir votre téléphone ? (Image credit: OnePlus)

Dans d’autres teasers officiels, OnePlus a également dévoilé plusieurs accessoires magnétiques qui seront commercialisés aux côtés du OnePlus 15T. On peut y voir une coque et un chargeur sans fil, ainsi que deux options de ventilateurs de refroidissement — pour les sessions de jeu les plus intensives.

Des informations supplémentaires obtenues via la boutique Oppo indiquent que le chargeur sans fil offre une puissance de 50 W pour recharger le smartphone, et qu’il peut également servir de support si nécessaire (à l’image des supports de type MagSafe disponibles pour l’Apple iPhone).

Dans d’autres publications sur Weibo (relayées par GSMArena), OnePlus a confirmé que le OnePlus 15T serait doté de deux capteurs arrière de 50 Mpx — dont un téléobjectif capable d’un zoom optique 3,5x.

L’ensemble paraît prometteur, et pourrait donner matière à réflexion à Samsung, alors que son Galaxy S26 vient tout juste d’être commercialisé. Le OnePlus 15T succède au OnePlus 13T et sera lancé en Chine le 24 mars (la disponibilité mondiale reste à confirmer).