Ce Lenovo IdeaPad ressemble à un vrai rival du MacBook Neo, mais Apple pourrait rester imbattable sur le prix

Des photos du Lenovo IdeaPad Vibe viennent de fuiter

Son apparence générale et ses couleurs rappellent clairement le MacBook Neo d’Apple

Le Lenovo propose davantage de ports et semble plus puissant, donc probablement plus cher, mais rien n’est encore confirmé

Lenovo semble préparer un concurrent direct du MacBook Neo, à en croire de nouvelles photos d’un ordinateur portable encore inédit.

Windows Latest affirme avoir récupéré plusieurs images promotionnelles du Lenovo IdeaPad Vibe. Elles permettent d’observer assez précisément la machine, même si les précautions habituelles restent de mise face à une fuite.

(Image credit: Windows Latest)

Son nom « Vibe », mais aussi sa gamme de couleurs particulièrement vives, donnent immédiatement une idée du public visé.

Jaune, vert ou encore rose figureraient notamment parmi les sept coloris proposés. Difficile également de ne pas remarquer les ressemblances avec le portable abordable d’Apple.

Quelques différences importantes apparaissent néanmoins.

Le clavier intègre évidemment une touche Copilot, absente des MacBook. Une présence qui ne ravira d’ailleurs pas forcément tous les utilisateurs de Windows.

Lenovo semble surtout avoir beaucoup plus misé sur la connectique.

Deux ports USB-A apparaissent sur l’un des côtés, tandis que l’autre accueille deux USB-C, un port HDMI, une prise casque et un lecteur microSD.

Le MacBook Neo se montre nettement plus minimaliste avec seulement deux ports USB-C et une prise casque. Ses connecteurs USB utilisent également des normes relativement anciennes.

(Image credit: Windows Latest)

Les images montrent aussi des ouvertures de ventilation sous l’IdeaPad Vibe. Le portable devrait donc utiliser un ventilateur pour son refroidissement.

Le MacBook Neo fonctionne pour sa part avec un refroidissement entièrement passif et ne possède aucun ventilateur.

Le Lenovo profite également de bordures d’écran assez fines. Une petite excroissance au-dessus de la dalle accueille la webcam, accompagnée d’un cache physique pour préserver la confidentialité.

La fuite ne révèle malheureusement aucune véritable fiche technique.

Les noms des fichiers des images promotionnelles donnent néanmoins un indice intéressant. Une version équipée d’un processeur AMD serait prévue, ainsi qu’une autre reposant sur une puce Qualcomm Snapdragon.

Les deux variantes semblent extérieurement identiques.

Lenovo reprend la recette du MacBook Neo, mais en plus ambitieux

(Image credit: Windows Latest)

Le MacBook Neo a clairement secoué le marché des ordinateurs portables Windows.

Apple avait surtout surpris avec un prix particulièrement agressif pour son MacBook d’entrée de gamme. Cette stratégie a immédiatement rencontré son public et les ventes ont rapidement décollé.

Une partie des économies réalisées provenait de la quantité de mémoire limitée à 8 Go.

Malgré cela, le Neo conserve suffisamment de performances pour les usages informatiques quotidiens, notamment grâce à macOS et à sa puce A18 Pro.

Depuis son lancement, de nombreux fabricants ont commencé à préparer des PC Windows 11 limités eux aussi à 8 Go de RAM.

Cette évolution semblait presque inévitable avec l’explosion du coût de la mémoire, mais le succès du Neo a également fourni un modèle particulièrement visible à suivre.

Un problème reste cependant évident : Windows 11 est généralement plus exigeant avec 8 Go de RAM que macOS.

Microsoft travaille justement à réduire l’empreinte mémoire de Windows 11 pour améliorer son comportement sur les ordinateurs équipés de seulement 8 Go.

Le succès du MacBook Neo contribue probablement à mettre davantage de pression sur Microsoft et les constructeurs de PC.

Apple a donc forcé une partie du marché Windows à relever son niveau sur les machines abordables.

Et l’IdeaPad Vibe semble constituer l’une des réponses les plus évidentes à cette nouvelle stratégie.

Le Lenovo paraît toutefois plus haut de gamme que le Neo.

Son cache de webcam, sa connectique beaucoup plus complète, ses lignes assez soignées et surtout son refroidissement actif suggèrent une machine plus ambitieuse.

Ce ventilateur devrait notamment lui permettre de maintenir des performances plus élevées sur la durée.

Cette puissance supplémentaire risque cependant d’avoir un coût.

Lenovo ne donne encore aucune indication concernant le tarif du Vibe. Et même après la récente hausse du prix du MacBook Neo, le futur portable de Lenovo pourrait difficilement descendre aussi bas.

En France, Apple a fait passer le MacBook Neo de 699 € à son lancement à 799 € aujourd’hui.

Le tarif restera donc probablement l’un des principaux points à surveiller lors de la présentation officielle de l’IdeaPad Vibe.

Une autre interrogation concerne sa qualité de fabrication.

Plusieurs internautes sur Reddit doutent que Lenovo puisse atteindre le niveau du MacBook Neo sur ce terrain.

L’un se dit ainsi « presque certain » que la qualité de fabrication ne sera pas équivalente à celle d’Apple.

Un autre évoque une mauvaise expérience avec un ancien IdeaPad 3, dont les charnières auraient tenu seulement un à deux ans.

Ces témoignages ne permettent évidemment pas de juger un produit qui n’a même pas encore été annoncé.

Mais Lenovo devra proposer une construction suffisamment solide pour réellement profiter du succès actuel du MacBook Neo et convaincre les acheteurs attirés par cette nouvelle catégorie de portables accessibles et colorés.