Faut-il acheter un Chromebook maintenant ou attendre le Googlebook ?

Google n’a pratiquement plus dit un mot sur son futur Googlebook depuis sa grande présentation en mai, ce qui n’inspire pas vraiment confiance. L’entreprise donne presque l’impression de chercher la meilleure manière de gérer les réactions négatives suscitées par ces futurs PC portables, dont le système d’exploitation fera fonctionner nativement ChromeOS, mais aussi des applications Android.

Ce silence a fait oublier le Googlebook à beaucoup de monde. Ces appareils n’ont même pas été mentionnés au Computex 2026, du moins pas directement, et ils étaient eux aussi presque sortis des esprits jusqu’à ce que des fuites commencent récemment à apparaître.

Il apparaît enfin que Google organisera le mois prochain à New York un événement presse durant lequel les médias pourront prendre en main les nouvelles machines. Il ne s’agira toutefois ni d’un lancement officiel ni d’une annonce, et tous les détails sur le Googlebook resteront secrets encore quelque temps ensuite, comme l’a indiqué Chrome Unboxed plus tôt cette semaine.

Il est néanmoins clair que le lancement complet n’est plus très loin. Et dans tous les cas, les récentes fuites permettent désormais d’en savoir un peu plus sur ces PC portables.

Alors, si le Googlebook reste encore difficile à cerner — et si la question est de savoir s’il vaut mieux attendre avant d’en acheter un plutôt que de dépenser immédiatement pour un Chromebook — voici quel type de PC portable devrait le mieux convenir à chaque usage et comment ces appareils s’intégreront dans la gamme de Google.

Les Chromebooks ne vont nulle part

(Image credit: Konstantin Savusia / Shutterstock)

Google a clairement indiqué dès le départ qu’il n’abandonnait pas les Chromebooks. Ces appareils sous ChromeOS continueront d’être fabriqués aux côtés des Googlebooks, ces derniers étant positionnés sur un segment plus haut de gamme.

C’est un élément essentiel à prendre en compte, car ceux qui imaginent que les Googlebooks seront abordables risquent d’être déçus. Google les qualifie lui-même d’appareils « premium », et ce mot signifie une chose : ils seront chers.

À quel point ? Cela reste évidemment à déterminer, mais les fuites montrent jusqu’ici des PC portables qui semblent clairement coûteux, avec des prix supposés supérieurs à 1 000 $ aux États-Unis. Il ne s’agit évidemment que de rumeurs, mais c’est globalement le niveau de prix attendu pour un Googlebook, d’après les informations notamment rapportées par Chrome Unboxed.

Ainsi, si l’intérêt d’un Chromebook tient avant tout à son prix abordable, il n’y a aucune raison d’hésiter à en acheter un maintenant. D’autant qu’avec la crise actuelle de la RAM, tous les PC portables risquent de devenir plus chers au fil de l’année 2026. Acheter plus tôt plutôt que plus tard pourrait donc permettre d’économiser une somme non négligeable.

Le Googlebook promet des performances bien plus solides

(Image credit: Google)

Premium ne signifie évidemment pas seulement coûteux. Un PC portable haut de gamme doit également offrir de bonnes performances, une fabrication soignée et un design réussi.

Les Googlebooks devraient offrir nettement plus de puissance que les Chromebooks. Ils sont conçus pour faire fonctionner des applications plus lourdes, comme Adobe Premiere Pro, aperçu sur une photo ayant fuité — chose impossible sur un Chromebook.

Le Googlebook pourra également exécuter nativement des applications Android, ce qui devrait lui apporter beaucoup de polyvalence. D’après les rumeurs rapportées par Chrome Unboxed, une fonction de type « Handoff » devrait aussi permettre de travailler avec un téléphone Android. Gemini et des fonctions d’IA seront également intégrés au Googlebook, qui devrait donc offrir beaucoup plus de possibilités dans ce domaine qu’un Chromebook.

Pour les utilisateurs plus exigeants — et ceux qui souhaitent explorer les fonctions d’IA, même s’il reste à voir exactement ce que Google réussira dans ce domaine — le Googlebook sera davantage adapté. Ceux qui cherchent simplement un PC portable pour les tâches informatiques basiques, comme naviguer sur le Web, consulter leurs e-mails ou regarder des vidéos, pourront très bien se contenter d’un Chromebook.

Un système à deux niveaux

(Image credit: Acer)

Google met essentiellement en place deux catégories différentes de PC portables. Le Chromebook restera l’offre de base, avec notamment quelques modèles plus premium qui coûteront un peu plus cher. Le Googlebook prendra quant à lui place tout en haut de la gamme, avec des tarifs supérieurs — potentiellement de beaucoup.

Pour un PC portable solide, polyvalent au quotidien et plus abordable, autant acheter un Chromebook dès maintenant. Il n’est pas nécessaire d’attendre le Googlebook, car celui-ci n’apportera pas forcément beaucoup plus pour cet usage compte tenu du prix nettement supérieur qu’il faudra payer.

En revanche, ceux qui veulent une machine premium plus performante, dotée d’un système d’exploitation plus flexible capable d’exécuter des applications Android et des logiciels complets comme Adobe Premiere Pro — et surtout ceux qui sont prêts à en payer le prix — peuvent tout à fait attendre le Googlebook attendu plus tard cette année.

Cela dit, ceux qui patienteront pourraient devoir subir les inconvénients habituels des premiers utilisateurs, notamment les bugs et problèmes de jeunesse souvent associés aux nouveaux systèmes d’exploitation. Google a beaucoup à gérer ici, puisque sa nouvelle plateforme devra jongler avec deux écosystèmes, sur ordinateur et sur mobile.

Ceux qui se lanceront immédiatement avec un Googlebook devront donc garder cela en tête. Certaines applications Android pourraient notamment manquer de stabilité jusqu’à ce que la plateforme gagne en maturité.

La manière dont Google a jusqu’ici présenté cette nouvelle catégorie de PC portables reste peu convaincante. La situation pourrait toutefois évoluer lorsque les accords de confidentialité expireront après l’événement presse du mois prochain et que les capacités de ces appareils pourront enfin être examinées en détail. La suite devrait donc être intéressante.