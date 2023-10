Le Chromebook Plus ou l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie, enfin dévoilé par Google.

Google a finalement dévoilé sa toute nouvelle gamme de Chromebook Plus, qui avait précédemment fait l'objet de fuites sous le nom du mystérieux projet Chromebook X. Il était également connu comme l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie, au point qu'il a même été tourné en dérision lors de la présentation de Google à New York.

Au cours de la présentation, nous avons appris que les performances ont été au moins doublées par rapport aux anciens modèles de Chromebook. Chaque modèle Chromebook Plus a les caractéristiques garanties suivantes (les versions les plus chères ayant de meilleures caractéristiques) : CPU Intel Core (i3 ou supérieur) ou AMD Ryzen ( 7000 series), écran IPS 1080p, webcam 1080p, 8GB de RAM, et 128 GB de stockage. En fait, pour pouvoir être appelé Chromebook Plus, l'appareil doit respecter ces spécifications strictes.

Non seulement il y aura un grand nombre de changements matériels, mais il y en aura aussi beaucoup dans le système d'exploitation et dans les logiciels Google, comme l'effaceur magique [Magic Eraser] de Google Photos et d'autres outils d'édition, la synchronisation des fichiers hors ligne, les améliorations apportées à la vidéoconférence par l'IA (comme l'éclairage et l'annulation du bruit), l'assistant d'écriture personnel accessible sur toutes les surfaces par un clic droit, les fonds d'écran personnalisés, les arrière-plans de vidéoconférence utilisant des textes modèles, un assistant de lecture, et bien d'autres choses encore. Ces améliorations seront disponibles dès le lancement ou dans les prochains mois.

Les utilisateurs de Chromebook bénéficieront également de nombreux avantages gratuits, comme un abonnement de trois mois à Photoshop "On the Web", trois mois d'abonnement GeForce NOW, et bien plus encore. Bien qu'il soit agréable d'avoir un abonnement à prix réduit après la fin de la période d'essai gratuite, les mois offerts sont tout de même appréciables.

Heureusement, pour les utilisateurs qui possèdent déjà des Chromebooks répondant aux spécifications matérielles requises, une mise à jour gratuite sera disponible dans les semaines à venir pour les faire bénéficier de l'expérience Chromebook Plus. Il est clair que Google essaie de promouvoir le Chromebook Plus comme l'avenir des ordinateurs portables Google, d'autant plus que le géant de la technologie a déjà promis 10 ans de mises à jour logicielles pour les Chromebooks.

La sélection de Chromebook Plus sera lancée le 8 octobre 2023, avec un prix de départ de 449€.

L'IA est au cœur du Chromebook Plus

Google s'est également associé à Adobe pour proposer Adobe Firefly sur Chromebook Plus et Bard. Firefly est essentiellement la réponse d'Adobe à d'autres générateurs d'art IA tels que Midjourney, Dall-E et Stable Diffusion. Il semble que le géant de la technologie travaille d'arrache-pied à la création de la prochaine génération des meilleurs Chromebooks du marché.

Adobe avait déjà indiqué, et réitéré au cours de la présentation, que Firefly avait été formé sur les images Adobe Stock, les contenus sous licence ouverte et les contenus du domaine public dont les droits d'auteur ont expiré. En fait, un terme spécifique a été utilisé dans la présentation, "content credentials embedded" (informations d'identification du contenu intégrées), qui illustre ce concept.

Grâce à cela et à l'apprentissage de l'IA sur ce que Google appelle des "actifs de haute qualité", tout contenu créé par les utilisateurs est totalement protégé sur le plan commercial. Il s'agit d'une affirmation audacieuse et nous verrons à l'avenir dans quelle mesure elle se vérifie.

Adobe Express propose également des options d'IA rapides et des modèles de conception graphique optimisés par Firefly. Vous pouvez utiliser des fonctions d'IA génératives telles que Text to Image et Text Effects pour créer du contenu pour les vidéos TikTok, les Reels, les flyers, les logos, les cartes, les CV, et plus encore, qui peuvent être liés à Photoshop.

Bien que l'IA reste au centre d'une attention négative, les entreprises ont continué à investir dans cette technologie avec un succès variable. Il est clair que Google et Adobe ont créé de nombreuses fonctionnalités qui aident les utilisateurs dans un large éventail de tâches, et bien que nous devions continuer à être critiques quant à leur capacité à tenir leurs promesses, nous pouvons au moins apprécier leurs efforts.