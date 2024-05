Une énorme fuite du Google Pixel 8a révèle toutes les spécifications prévues - et un prix

Le Google Pixel 8a pourrait être avec nous dès le 14 mai, lorsque Google I/O 2024 commencera, et une nouvelle fuite nous donne potentiellement toutes les spécifications de l'appareil - ainsi que le prix du téléphone de milieu de gamme en Europe.

Cela vient de @MysteryLupin (via Android Police), et bien que certaines de ces informations aient déjà été divulguées auparavant, nous n'avons pas vu auparavant une liste aussi complète de toutes les spécifications que le Pixel 8a va apporter avec lui.

Sous le capot, nous avons affaire à un chipset Tensor G3 (tout comme le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro), 8 Go de RAM, et 128 Go ou 256 Go de stockage embarqué. L'écran serait un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 2 000 nits.

Les caméras arrière sont apparemment de 64MP et 13MP, avec une caméra selfie de 13MP à l'avant - et une foule de fonctionnalités de retouche photo AI sont mentionnées dans la fuite, comme on peut s'y attendre d'un téléphone Google Pixel. La batterie est censée durer jusqu'à 72 heures avec le mode d'économie d'énergie activé, ou « plus de 24 heures » avec une utilisation normale.

Couleurs et coûts du Google Pixel 8a

Cette fuite contient une liste intéressante de couleurs : Noir Volcanique, Porcelaine, Bleu, Azur, Vert et Aloès. Cela correspond à deux nuances de bleu et deux nuances de vert, soit six couleurs au total, alors que les fuites précédentes n'en montraient que quatre. Il est possible qu'il y ait des variations de disponibilité en fonction des régions.

Nous avons également un prix de départ pour l'Europe : 549 €. C'est un peu plus élevé que les 509 € que le Google Pixel 7a coûtait lors de son lancement.

Le prix de ce smartphone est intéressant, car 569 € et 599 € ont également été mentionnés dans des fuites précédentes. Il semble qu'il n'y ait pas de consensus sur la question de savoir si le Google Pixel 8a va bénéficier d'une hausse de prix ou non.

En fin de compte, le prix du Pixel 8a déterminera en grande partie s'il est ou non plus avantageux que le Pixel 8, qui commence à 799 €. Dans quelques semaines, nous devrions en avoir le cœur net.