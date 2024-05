L'iPhone 16 pourrait se décliner en vert avec la même technique de couleur que l'iPhone 15

L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus est le verre infusé de couleur qui, comme le terme l'indique, incorpore entièrement les couleurs dans le verre, ce qui donne une finition mate avec des couleurs assez pâles. C'est un effet qui ne ressemble à rien de ce que l'on peut trouver sur d'autres téléphones. Du moins jusqu'à l'iPhone 16, car la dernière fuite suggère que ce téléphone utilisera la même technique.

Selon une fuite sur le réseau social chinois Weibo (via Apple Insider), l'un des prochains modèles d'iPhone sera disponible dans une teinte verte infusée de couleurs. L'auteur de la fuite ne précise pas quel modèle, mais il avait déjà affirmé, sous le nom de Fixed Focus Digital, que l'iPhone 16 Plus serait disponible en sept teintes, dont le vert.

L'iPhone 16 standard sera très certainement disponible dans les mêmes teintes, si l'on se réfère au passé, et comme nous n'avons pas entendu parler d'un iPhone 16 Pro ou d'un iPhone 16 Pro Max vert, il s'agit probablement ici de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus.

Quoi qu'il en soit, ils semblent impressionnés par cette teinte verte, la décrivant (via Google translate) comme « magnifique ».

Ce n'est pas surprenant, car nous avons été séduits par le verre coloré de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus. Dans notre test de l'iPhone 15 Plus, nous l'avons décrit comme « l'une des plus belles finitions d'iPhone de mémoire récente ».

Sept teintes colorées pour l'iPhone 16

Il s'agit donc d'une fuite prometteuse, d'autant plus que si la teinte verte est infusée de couleurs, il est probable que les autres couleurs de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus le seront également. À titre de référence, les rumeurs parlent de rose, de jaune, de bleu, de noir, de blanc et de violet.

Il est plus difficile de savoir si l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max utiliseront du verre infusé de couleur. Une autre fuite sur Weibo affirme que oui, bien que leurs prédécesseurs ne l'aient pas fait, donc nous ne comptons pas là-dessus.

Selon les rumeurs, ces téléphones devraient être disponibles dans les teintes Noir, Blanc, Gris et Rose. Ainsi, qu'il y ait ou non des touches de couleur, vous aurez probablement moins de choix avec les téléphones haut de gamme d'Apple.

Bien sûr, nous prenons tout cela avec une pincée de sel, en particulier les informations de Fixed Focus Digital, car ils n'ont pas encore beaucoup d'antécédents. Mais tout devrait s'éclaircir en septembre, car c'est à ce moment-là que les quatre modèles d'iPhone 16 faisant l'objet de rumeurs seront probablement dévoilés.