Google Photos va bientôt corriger vos vidéos moyennes d'un simple clic sur « améliorer »

Bien que les smartphones intègrent de nombreux outils d'édition vidéo, il faut parfois faire preuve d'habileté pour obtenir un montage agréable à l'œil. Mais Google Photos semble vouloir changer la donne.

En fouillant dans une prochaine version de l'application Photos, Assemble Debug, contributeur d'Android Authority et spécialiste du code, a trouvé une fonctionnalité appelée « Améliorer vos vidéos » et, avec un peu de travail, l'a rendue opérationnelle. Comme son nom l'indique, cette fonction permet d'améliorer les vidéos accessibles via l'application Photos d'une simple pression.

Améliorez vos vidéos permet d'ajuster automatiquement la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs et d'autres paramètres visuels d'une vidéo sélectionnée afin de fournir une version éditée qui devrait être meilleure que l'originale, du moins aux yeux de Google.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore officielle, les utilisateurs de Google Photos la connaissent peut-être déjà, puisqu'il existe déjà une option permettant d'améliorer les photos dans les versions web et mobile du service. D'après notre expérience, l'option d'amélioration fonctionne plutôt bien, bien qu'elle soit loin d'être parfaite et qu'il lui arrive d'exagérer les améliorations qu'elle apporte.

Mais il est logique que Google étende cette fonction d'amélioration aux vidéos, surtout à l'ère de TikTok ; n'hésitez pas à consulter le TikTok de TechRadar pour obtenir des informations, des points de vue et des réactions sur les dernières technologies.

D'après Android Authority, l'amélioration de la vidéo se fait sur l'appareil, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une connexion internet ou d'un traitement dans le cloud. Reste à savoir si cela fonctionnera sur les téléphones plus anciens dépourvus de puces centrées sur l'IA.

Étant donné qu'Assemble Debug a réussi à faire fonctionner la fonction Enhance your video, il semblerait qu'elle soit proche d'un déploiement officiel. Nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur cette fonctionnalité et sur d'autres fonctionnalités Google à venir, ainsi que sur Android 15, lors de la conférence Google I/O 2024, dont le coup d'envoi sera donné le 14 mai.

