Magic Editor : l'incroyable outil d'édition AI de Google Photos bientôt gratuit pour tout le monde

L'outil de retouche photo Magic Editor AI de Google a pratiquement relégué au passé les terribles clichés de téléphone - du moins pour ceux qui y ont accès via Google One, ou un Pixel 8 ou Pixel 8 Pro - en vous permettant de changer le ciel, de repositionner votre sujet et de supprimer les éléments indésirables de votre photo en toute simplicité. Et il semblerait qu'elle soit sur le point de devenir beaucoup plus largement disponible.

En effet, des lignes de code actuellement inutilisées dans les derniers fichiers de l'application Google Photos - repérées par Android Authority - suggèrent qu'une version gratuite de Magic Editor sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs de Google Photos. Malheureusement, il y a un hic : à moins de payer pour Google One, vous ne pourrez éditer qu'une poignée de photos par mois.

La preuve de ce changement est constituée de plusieurs chaînes de code mentionnant une version "métrique" de Magic Editor. Une ligne de code spécifique contient un message : "Vous pouvez enregistrer %s photos modifiées chaque mois ou souscrire à un plan Google One Premium pour un nombre illimité d'enregistrements."

Si ce n'est pas un signe qu'une version gratuite avec compteur de Magic Editor est potentiellement sur le point de voir le jour, nous ne savons pas ce que c'est.

(Image credit: Google)

L'annonce lors de la conférence Google I/O ?

Comme pour toutes les fuites de ce type, il convient de prendre l'information avec des pincettes. Bien que le code soit une preuve solide que Google travaille sur une sorte de version gratuite de son outil Magic Editor, il n'y a aucune garantie qu'elle sera lancée dans un avenir proche ou même qu'elle sera lancée tout court.

Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre une annonce officielle. Avec un peu de chance, nous pourrions en avoir une lors de la conférence Google I/O 2024 - l'événement annuel consacré aux logiciels - dont la keynote aura lieu le 14 mai.

Outre les éventuelles nouveautés concernant Google Photos, la I/O devrait nous permettre d'obtenir des mises à jour sur les autres efforts de Google en matière d'IA, tels que Gemini - son IA générative - et sa version open-source Gemma, plus mystérieuse.

Android 15 devrait également faire son apparition, et nous pourrions même voir un nouveau Google Pixel 8a - bien que certains aspects du design divulgué du Pixel 8a nous inquiètent (les cadres épais pourraient faire un retour indésirable).