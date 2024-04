Chromebook : une grosse mise à jour vient d'être livrée - voici les nouveautés

Google vient de lancer une nouvelle version de ChromeOS, chargée d'améliorations impressionnantes, incluant la possibilité de mettre en place des raccourcis clavier personnalisés et d'en faire autant avec les boutons de la souris.

ChromeOS M123 offre ces nouvelles capacités, et plus encore, mais la possibilité de définir ses propres raccourcis clavier sera la fonctionnalité la plus appréciée par les propriétaires des meilleurs Chromebooks.

Si l'on est habitué à travailler d'une certaine manière avec un raccourci spécifique, il est maintenant possible de passer à celui-ci – et comme le souligne Google (via The Verge), il est également possible de modifier les raccourcis pour, par exemple, les rendre plus faciles à déclencher avec une seule main (étirer ce pouce et ce doigt).

De même, n'importe quel bouton de la souris peut être reconfiguré pour déclencher diverses fonctions en dehors du simple clic, comme prendre une capture d'écran. Cela sera vraiment pratique pour ceux qui possèdent une souris avec de nombreux boutons latéraux.

Avec la dernière mise à jour de ChromeOS, le partage de connexion est désormais possible, permettant au Chromebook de partager sa connexion cellulaire avec d'autres appareils. Il suffit désormais d'un commutateur dans les Paramètres Réseau pour activer le point d'accès, avant de rechercher et de trouver le réseau sur ses autres appareils.

Enfin, ChromeOS 123 propose de nouvelles voix pour sa fonctionnalité de synthèse vocale – lecture à haute voix de textes – qui sonnent de manière plus naturelle. Elles fonctionnent hors ligne et Google note qu'elles sont disponibles dans 31 langues différentes.

Analyse : Des ajouts utiles de Chrome, mais pas toujours faciles à mettre en œuvre

(Image credit: Future)

Il y a ici quelques fonctionnalités vraiment utiles, particulièrement pour ceux qui sont nouveaux sur ChromeOS et qui sont peut-être plus habitués à utiliser un Mac ou un PC sous Windows.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Ces utilisateurs auront les raccourcis de ces systèmes d'exploitation de bureau ancrés dans leur mémoire musculaire, sans doute, et donc s'habituer à une toute nouvelle manière de travailler pourrait être un défi. Heureusement, il n'est désormais plus nécessaire de réapprendre quoi que ce soit, puisqu'il est possible de simplement changer les raccourcis par défaut de ChromeOS pour ceux auxquels on est habitué.

La fonctionnalité de partage de connexion pourrait également être assez pratique, bien qu'il y ait un léger hic ici. Pour le moment, le seul réseau pris en charge est T-Mobile aux États-Unis, donc à moins d'y vivre, nous sommes malchanceux.

Cependant, Google indique qu'il "travaille à ajouter d'autres réseaux dans les futures versions" et on imagine que le support sera élargi avant longtemps. Si la mise à jour n'est pas encore visible, pas de panique – Google indique qu'elle sera "déployée progressivement dans les jours à venir", donc elle devrait apparaître bientôt si le Chromebook est compatible.