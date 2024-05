3 nouvelles fonctionnalités d'IA pour les ordinateurs portables Chromebook Plus

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Chromebook Plus bénéficient d'un ensemble de nouvelles fonctionnalités et d'avantages alimentés par l'intelligence artificielle, qui leur permettent de tirer le meilleur parti d'un matériel plus puissant. Vous pouvez écrire et modifier votre travail avec Help Me Write, interagir avec Google Gemini directement depuis votre bureau avec l'application, et modifier vos photos.

Pour l'instant, la plupart de ces fonctionnalités sont exclusives aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs Plus existants (donc si vous avez lorgné sur un modèle comme le nouveau Chromebook Plus d'Acer, c'est une tentation supplémentaire de vous pousser à en acheter un), mais il y a encore quelques fonctionnalités qui arriveront sur tous les meilleurs Chromebooks.

Voici donc un récapitulatif de ce que vous pouvez attendre de votre Chromebook, qu'il s'agisse d'un modèle Plus ou non.

Gemini Premium

L'avantage le plus intéressant pour les Chromebook Plus est peut-être l'abonnement gratuit d'un an à Gemini Premium de Google, qui encourage les utilisateurs à essayer Gemini s'ils ne l'ont pas encore fait, et à l'utiliser dans leur vie de tous les jours sans aucune limite. Si vous ouvrez votre Chromebook Plus et que vous disposez soudain d'un an d'accès premium à l'IA générative, ne voudrez-vous pas l'essayer ?

De plus, vous bénéficiez gratuitement d'un plan Google One AI Premium, qui étend votre abonnement Gemini Advanced à Docs, Sheets, Slides et Gmail. Vous bénéficierez d'un espace de stockage supplémentaire de 2 To, ce qui est une bonne affaire pour les utilisateurs de Chromebook qui travailleront principalement avec les applications Google en ligne.

Help Me Write est un outil tout aussi utile, en particulier pour les étudiants et les blogueurs. Selon l'article de blog officiel, il s'agit d'une fonctionnalité exclusive à Chromebook Plus (pour l'instant) qui vous permet de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un texte sélectionné pour apporter des modifications à votre écriture grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez générer du texte à partir de zéro, réécrire un travail existant, le rendre plus court ou changer complètement le ton d'un texte.

Papier peint de l'IA générative

Le système d'exploitation du Chromebook Plus bénéficiera également de quelques nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de personnaliser votre appareil. Grâce à l'IA, vous pourrez imaginer un tas de nouveaux fonds d'écran et choisir celui qui vous convient le mieux. D'après ce que nous avons pu voir, les images sont de très bonne qualité et comprennent des suggestions telles que des arrière-plans naturels, des lettres, des paysages de rêve fantastiques, et bien plus encore.

Qu'en est-il des autres Chromebook ?

(Image credit: Google)

Si vous n'avez pas encore de Chromebook Plus et que vous ne souhaitez pas investir dans un tel appareil, ne vous inquiétez pas. Les propriétaires de Chromebook ordinaires ne bénéficieront peut-être pas des avantages de l'IA mentionnés ci-dessus, mais ils pourront se réjouir de quelques autres nouvelles fonctionnalités utiles.

Bientôt, vous pourrez configurer de nouveaux Chromebooks à l'aide de votre téléphone Android. En scannant un code QR avec votre téléphone, vous partagerez instantanément vos mots de passe Wi-Fi et les détails de votre compte Google avec votre nouvel appareil.

Grâce à une modification de la présentation, vous pourrez également accéder à Google Tasks d'un simple clic sur la date située dans le coin inférieur droit de votre écran d'accueil, ce qui vous permettra d'accéder facilement à votre liste de tâches. Il s'agit d'un changement très pratique, qui vous permettra de suivre vos tâches quoi que vous fassiez, sans avoir à vous casser la tête.

(Image credit: Google)

L'article de blog de Google aborde d'autres points, comme le contrôle mains libres assisté par l'IA avec suivi du visage et des gestes, et un mode de concentration (fonctionnalité « ne pas déranger »), qui sont des fonctionnalités très intéressantes que nous sommes ravi de voir sur un Chromebook.

Dans l'ensemble, il semble que ce soit une bonne journée pour les propriétaires de Chromebook, et en particulier pour les propriétaires (ou futurs propriétaires) d'un Chromebook Plus. Nous parions que Google a encore beaucoup d'autres fonctionnalités en réserve pour les utilisateurs à l'avenir, et différentes façons de tirer le meilleur parti des gains de temps grâce à l'IA sur ses ordinateurs portables.

