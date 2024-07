Leica D-Lux 8 : le compact haut de gamme est officiellement lancé

Le dernier compact numérique de Leica est officiel : le D-Lux 8. Il arrive six ans après le D-Lux 7, avec un nouveau look et une interface utilisateur pour 2024 inspirés par le Leica Q3, qui est le compact plein format le plus cher de Leica et l'un de nos appareils préférés de 2023.

Nous avons parcouru les spécifications et le communiqué de presse du D-Lux 8, et à part le nouveau design, qui inclut une finition texturée, nous avons du mal à trouver des mises à jour significatives dans la dernière version de l'appareil photo compact haut de gamme le moins cher de Leica, ce qui est décevant.

Cela ne veut pas dire que le Lux-8 est à la traîne en 2024, car le Lux 7 était un appareil photo très performant en 2018. Nous avons toujours le capteur Micro Four Thirds (MFT) de 21MP avec une taille de photo maximale de 17MP et une vidéo 4K jusqu'à 30fps.

L'objectif intégré est également inchangé, étant un zoom 24-75 mm f/1,7-2,8 pratique pour la photographie de tous les jours.

Ce qui est nouveau, c'est que le D-Lux 8 peut désormais photographier au format brut DNG et JPEG - une première pour la gamme D-Lux et ce qui semblait être une grande omission du D-Lux 7. Les fichiers DNG sont compatibles avec les meilleurs éditeurs de photos et offrent beaucoup plus de flexibilité d'édition que le JPEG.

Depuis le lancement du D-Lux 7, Leica a développé l'application Leica Fotos. D'après mon expérience avec le Q3, c'est l'une des meilleures applications photo disponibles. Associée au D-Lux 8, elle devrait permettre d'améliorer et de faciliter l'édition et le partage d'images en déplacement.

D'autres mises à jour mineures incluent un nouveau viseur électronique. Malgré une résolution légèrement inférieure de 2,36 millions de points (par rapport au viseur LCD de 2,76 millions de points du D-Lux 7), il s'agit d'un EVF de type OLED de meilleure qualité, et il est légèrement plus grand avec un grossissement de 0,74x - l'expérience globale devrait être nettement améliorée.

La résolution de l'écran tactile LCD a également été améliorée : il s'agit désormais d'un affichage net de 1,84 million de points, bien qu'il s'agisse toujours d'un type fixe et non d'un écran inclinable ou basculant, incroyablement utile pour les prises de vue sous des angles peu pratiques.

Le D-Lux 8 intègre également désormais la recharge USB-C, nécessaire pour les nouveaux appareils photo à partir de 2024, suite aux nouvelles réglementations de l'UE qui exigent un port de recharge commun pour tous les appareils mobiles, y compris les appareils photo.

Un Leica que l'on peut acheter ?

L'élément clé du D-Lux 8 est sans doute sa disponibilité. Le D-Lux 7 n'est plus disponible, tandis que le Q3 coûte 5950 € et est presque toujours en rupture de stock.

Le nouveau D-Lux 8, alias le bébé Q3, pourrait être votre meilleur choix pour un compact à point rouge haut de gamme, et il coûte 1 590 €.

Cela peut sembler beaucoup d'argent, et c'est une augmentation considérable par rapport au prix de lancement du D-Lux 7, mais les meilleurs appareils photo compacts en 2024 se situent tous autour et au-dessus de la barre des 1 100 €, et le Lux-8 coûte moins cher que le Fujifilm X100VI.

Il est agréable de photographier avec un Leica Q3 et l'intégration de ses éléments de conception dans le D-Lux 8, plus petit et moins cher, est une décision judicieuse de la part de Leica. Il aurait pu être le compact haut de gamme par excellence.

Cependant, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'essayer le D-Lux 8, et il pourrait s'avérer être un succès une fois que nous l'aurons examiné. Dans les semaines à venir, nous partagerons notre évaluation approfondie avec plus de détails et des tests en conditions réelles.