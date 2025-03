Fujifilm GFX100RF : un premier aperçu en images avant son annonce attendue

Le Fujifilm GFX50R est petit pour un appareil moyen format, mais le GFX100RF dont on parle pourrait être encore plus petit et disposer d'un objectif principal intégré.

Les premières fuites d'images du GFX100RF de Fujifilm sont apparues

Il s'agirait du premier compact à objectif fixe de Fujifilm doté d'un capteur moyen format de 100 Mpx

Il pourrait être dévoilé lors du Fujifilm X-Summit le 20 mars prochain

Les rumeurs sur le Fujifilm GFX100RF s’accélèrent à l’approche du Fujifilm X-Summit récemment annoncé, qui se tiendra à Prague le 20 mars. Ce compact moyen format premium pourrait y être dévoilé.

Récemment, Fujifilm Rumors a partagé la première image du supposé GFX100RF, révélant une partie de l’arrière et du dessus de l’appareil, bien que sous un angle peu avantageux. Dans la foulée, une autre image a été publiée, issue de l’annonce du X-Summit, éclaircissant la silhouette sombre pour dévoiler quelques détails de l’avant.

Le GFX100RF s’annonce comme l’un des appareils les plus attendus de 2025. À considérer comme une alternative haut de gamme au Fujifilm X100VI, il s’agirait du tout premier appareil moyen format 100MP à objectif fixe de la marque, un compact premium et onéreux destiné aux photographes de reportage et de documentaire les plus exigeants en matière de qualité d’image.

Que pouvons-nous en tirer ?

Que révèlent ces images fuitées ? Côté design, cet appareil pourrait être l’un des plus compacts jamais vus en moyen format, malgré un objectif fixe qui semble plutôt imposant. Une prouesse.

Un nouveau sélecteur de ratio d’image fait son apparition, bien visible au-dessus de l’écran LCD. Un choix logique pour un appareil à objectif fixe et à la définition généreuse, rappelant le fonctionnement du Lumix LX100 II.

Sur le dessus, on retrouve l’élégant barillet des vitesses d’obturation et ISO propre à Fujifilm, ainsi qu’une molette de compensation d’exposition et une griffe pour accessoires. À l’arrière, un joystick AF et une molette de commande proéminente, mais pas de pavé directionnel.

L’avant dévoile un objectif fixe compact – sans indication de focale, d’ouverture ni de stabilisation – ainsi qu’un levier de recadrage, probablement conçu pour exploiter au mieux le capteur haute résolution, à l’image du Leica Q3 et ses 61 MP. Un sélecteur de viseur, similaire à celui du X100VI, est également présent. Cependant, pas de viseur hybride ici : uniquement un viseur électronique (EVF).

Avec son capteur moyen format et son objectif fixe, le GFX100RF semble être un croisement entre le GFX100S II et le X100VI.

L’idéal aurait été une approche plus proche du X100VI, avec son ergonomie et son viseur hybride, mais un capteur plus grand. Pourtant, les images laissent penser que ce futur GFX100RF s’inspirera davantage du GFX100S II, en adoptant son viseur électronique, mais avec un objectif fixe.

Beaucoup d’inconnues subsistent, mais avec le X-Summit qui approche, l’attente ne devrait plus être très longue. Le GFX100RF pourrait bien être l’une des annonces majeures de 2025.