Les appareils photo attendus en 2025 : les nouveautés de DJI, Sony, Canon et bien d'autres encore

Depuis des années, les rumeurs autour des appareils photo font l’objet de nombreuses spéculations. En 2025, rares sont les vraies surprises technologiques. Les fuites, souvent orchestrées, dévoilent des indices avant les lancements, et lors des annonces officielles, peu de mystères subsistent.

Cela ne signifie pas que toutes les rumeurs sont fiables. Certaines sont à prendre avec précaution : certaines relèvent de simples fantasmes de fans, d’autres s’appuient sur des précédents ou des produits existants, tandis que certaines se révèlent exactes. Une longue expérience dans ce domaine permet de distinguer le plausible du farfelu, et de partager les informations les plus pertinentes.

Cette compilation des rumeurs les plus crédibles sur les appareils photo attendus prochainement regroupe des informations sur les modèles phares des leaders de la photographie, en séparant le probable de la pure fiction. On y trouve les dernières infos sur des modèles comme le DJI Mavic 4 Pro, le Canon EOS R6 Mark III ou encore le Sony A7V. La page est régulièrement mise à jour au fur et à mesure des nouvelles révélations, avec des liens vers des articles détaillés. Que l’on cherche à acheter un nouvel appareil ou que l’on soit simplement curieux, c’est une ressource incontournable.

Les rumeurs autour de DJI pour 2025

(Image credit: Future)

Bien qu’une potentielle interdiction de ses produits aux États-Unis plane toujours, DJI ne semble pas ralentir ses plans pour 2025. En janvier, le fabricant a déjà dévoilé le DJI Flip. D’après des sources internes, plusieurs nouveaux drones, caméras d’action, contrôleurs et stabilisateurs pour smartphone pourraient voir le jour avant la fin de l’année.

DJI Mavic 4 Pro

Le drone grand public de quatrième génération à triple caméra de DJI, selon les rumeurs

D'après les fuites, le Mavic 4 Pro sera doté d'une unité bulbeuse à trois caméras, redéveloppée à partir de l'unité angulaire du Mavic 3 Pro. (Image credit: Future)

Des sources fiables indiquent que le DJI Mavic 4 Pro pourrait arriver au printemps 2025. Un dépôt auprès de la FCC mentionne un nouveau drone pliable haut de gamme. Les images fuitées laissent penser à un module caméra repensé.

Son prédécesseur, le Mavic 3 Pro, a remporté les titres de « meilleur drone » et « meilleure caméra » aux TechRadar Choice Awards 2023, grâce à son triple objectif couvrant des focales de 24 mm, 70 mm et 166 mm. Ce drone polyvalent reste une référence dans sa catégorie. Le Mavic 4 Pro pourrait améliorer plusieurs points clés, notamment avec un module plus imposant et des lentilles optimisées pour une meilleure qualité d’image.

Cependant, des rumeurs suggèrent que le modèle ne bénéficiera pas de la technologie LiDAR présente sur l’Air 3S, qui améliore l’évitement des obstacles en basse lumière. Le poids pourrait également être revu à la hausse avec une batterie de 6645 mAh, surpassant les 5000 mAh du Mavic 3 Pro. La date officielle de lancement reste incertaine, mais un dévoilement au printemps semble probable.

Le leaker régulier de DJI, @QuadroNews, a récemment suggéré que le Mavic 4 Pro ne bénéficierait pas de la fonctionnalité LiDAR, présente sur l’Air 3S et particulièrement utile pour éviter les collisions en faible luminosité. Toutefois, la prudence reste de mise : ces prévisions sont basées sur des images de prototypes et pourraient ne pas refléter les intentions finales de DJI pour le modèle de production.

Cela dit, il semble probable que le Mavic 4 Pro s’annonce comme un drone imposant. Avec un module caméra agrandi, il serait surprenant qu’il pèse moins que le Mavic 3 Pro, un drone de classe C2 affichant 958 g sur la balance. Des rumeurs évoquent également une batterie plus grande, de 6645 mAh, contre 5000 mAh pour le Mavic 3 Pro.

Quant à la date de lancement officielle du Mavic 4 Pro, le mystère reste entier. Certaines prédictions évoquaient une sortie conjointe avec le DJI Flip en janvier, mais cette échéance est passée. Le Mavic 3 Pro a été dévoilé en avril 2023, ce qui laisse entrevoir une possible annonce au printemps. Affaire à suivre.

DJI Osmo Action 6 & Osmo 360

L'Osmo Action 6 s'attaquerait aux caméras d'action phares de GoPro et Insta360

La première caméra d'action à 360° de DJI prévue pour 2025

L'Action 5 Pro ne sera commercialisé qu'en septembre 2024, mais un successeur pourrait déjà être en route. (Image credit: DJI)

Au-delà des drones, DJI s’est imposé parmi les leaders des caméras d’action. L’Osmo Action 5 Pro figure ainsi en bonne place parmi les meilleures alternatives à la GoPro Hero 13 Black. Lancée en septembre 2024, cette caméra pourrait déjà voir son successeur arriver sous peu, si l’on en croit de nouvelles révélations issues de la FCC.

Détectées par @Quadro_News et Notebookcheck, ces documents font mention d’une « DJI Osmo Action 6 ». Les dépôts de ce type précèdent généralement un lancement, ce qui laisse envisager l’arrivée prochaine de cette nouvelle caméra d’action dans les mois à venir.

Peu d’informations précises émergent pour l’instant concernant l’Osmo Action 6, mais deux capacités de batterie sont mentionnées : 1 770 mAh et 1 950 mAh. Cela suggère que des versions standard et Pro pourraient être proposées pour cette nouvelle génération.

Dans un test approfondi de l’Osmo Action 5 Pro, elle a été décrite comme une “caméra d’action riche en fonctionnalités”. Pourtant, une de ses rares limites reste sa résolution maximale de 4K, dépassée par la GoPro Hero 13 Black (5,3K) et l’Insta360 Ace Pro 2 (8K). Reste à voir si ce point sera amélioré pour l’Action 6.

Un autre modèle pourrait également enrichir la gamme en 2025. Alors que GoPro continue de retarder la sortie de sa nouvelle caméra Max, des rumeurs suggèrent que DJI travaillerait sur une caméra à 360 degrés capable de rivaliser avec l’Insta360 X4. Les détails sont encore rares, mais les dépôts de la FCC confirment que DJI a bien quelque chose en préparation.

Des maquettes basées sur des schémas fuités montrent une caméra 360 au design carré avec un double objectif, similaire à celui de la GoPro Max. Pour le reste, peu d’éléments ont filtré, et sa date de sortie demeure incertaine. Cependant, au vu de la capacité de DJI à maîtriser les nouvelles catégories de produits, une caméra 360 de la marque aurait de fortes chances de devenir un sérieux concurrent – surtout si elle arrive avant la GoPro Max 2.

DJI Osmo Mobile 7

Le principal stabilisateur pour smartphone de DJI doit être mis à jour, et pourrait être l'Osmo Mobile 7

Après les excellents stabilisateurs Hohem et Insta360, l'Osmo Mobile 6 de DJI est sur le point d'être mis à jour, ce qui pourrait arriver en 2025 (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Pour souligner la diversité de ses gammes, DJI préparerait également une nouvelle version de son stabilisateur pour smartphones. Selon un autre dépôt de la FCC, une évolution de son stabilisateur à main serait en cours de développement.

Déjà en tête du classement des meilleurs stabilisateurs pour smartphones, l’Osmo Mobile 6 séduit par son ergonomie exemplaire, son design compact et son interface intuitive. C’est un outil de choix pour réaliser des vidéos stabilisées avec les meilleurs smartphones pour la photographie.

Lancé en septembre 2022, l’Osmo Mobile 6 semble prêt pour une mise à jour. L’arrivée de concurrents récents, comme l’Insta360 Flow 2 Pro, que nos tests approfondis considèrent comme le meilleur stabilisateur compact pour iPhone, pousse à croire qu’une nouvelle version serait pertinente.

Peu d’informations concrètes circulent encore au sujet du DJI Osmo Mobile 7. Il est probable que cette version conserve les bases établies par ses prédécesseurs, tout en apportant des améliorations progressives. Parmi elles, une autonomie accrue et un suivi des sujets encore plus performant sont envisageables. Il pourrait également intégrer DockKit d’Apple, garantissant une compatibilité parfaite avec l’application photo native d’iOS.

En réunissant toutes ces évolutions, l’Osmo Mobile 7 semble destiné à devenir un des meilleurs stabilisateurs pour smartphone. Reste à savoir quand il sera présenté en 2025.

Les rumeurs autour de Canon pour 2025

L'année dernière a été marquante pour Canon, avec le lancement de deux modèles parmi les plus excitants depuis longtemps : les EOS R1 et EOS R5 Mark II. Maintenant que l'engouement autour de ces appareils phares s'est apaisé, l'attention se tourne vers les prochaines sorties de la marque. De nombreuses rumeurs circulent en ligne, évoquant aussi bien une seconde génération du PowerShot V10 qu'une caméra-gimbal de Canon pour rivaliser avec l'Osmo Pocket 3. Voici ce qui semble être la prévision la plus réaliste pour Canon en 2025 : l'arrivée de trois nouveaux appareils sans miroir de la série R.

Canon EOS R6 Mark III

L'appareil photo sans miroir plein format de milieu de gamme de Canon, qui a besoin d'une mise à niveau pour rivaliser avec Nikon

L'EOS R6 Mark II est l'un de nos appareils photo sans miroir plein format préférés, mais son successeur, selon les rumeurs, devrait être mieux équipé pour surpasser le Nikon Z6 III. (Image credit: Future)

L’EOS R6 Mark II est arrivé en novembre 2022, un appareil sans miroir plein format qui s'impose comme un véritable hybride polyvalent. Aussi performant et populaire soit-il, la sortie du Nikon Z6 III l’année dernière rend nécessaire une mise à jour de l’EOS R6 pour maintenir Canon en tête dans la compétition des meilleurs appareils sans miroir.

Plusieurs sources bien informées sur Canon semblent confiantes : c’est précisément ce sur quoi la marque travaille. Selon le consensus général, l’EOS R6 Mark III devrait être dévoilé au premier trimestre 2025, probablement pour coïncider avec le salon CP+ au Japon, prévu du 27 février au 2 mars.

Les premières informations suggèrent que l’EOS R6 Mark III sera une évolution raffinée du Mark II plutôt qu’une révolution. Parmi les améliorations envisagées figurent un viseur électronique mis à jour et un nouvel écran tactile OLED entièrement articulé, avec des mouvements de bascule et de rotation similaires à celui du Sony A9 III. Cela devrait faciliter le cadrage à des angles bas ou avec un trépied.

Concernant les photos, les caractéristiques devraient rester proches de celles du Mark II, avec un capteur plein format de 24 MP et des rafales électroniques atteignant 40 images par seconde. Cependant, l'ajout possible d'un processeur DIGIC Accelerator pourrait booster les performances en rafale continue, comme sur l’EOS R5 Mark II.

L’appareil pourrait également intégrer le système autofocus avancé avec détection de sujets de l’EOS R5 Mark II, ainsi que ses outils de réduction de bruit et de suréchantillonnage basés sur l’intelligence artificielle. Combinées à des améliorations probables de l’enregistrement vidéo en 6K et à un éventuel support du codec Cinema RAW Light de Canon, ces caractéristiques donneraient à l’EOS R6 Mark III les moyens de rivaliser avec le Nikon Z6 III.

Canon EOS R7 Mark II

Le successeur de l'un des meilleurs appareils photo sans miroir APS-C de Canon, qui pourrait offrir les meilleures performances de sa catégorie.

L'EOS R7 reste l'un des meilleurs appareils photo sans miroir à capteur de taille disponible, et son successeur, selon les rumeurs, pourrait offrir les meilleures fonctionnalités de sa catégorie pour la photographie sportive et animalière. (Image credit: Future)

Un autre appareil de la série EOS R qui pourrait bénéficier d’une mise à jour en 2025 est l’EOS R7. Lancé en même temps que l’EOS R10 en 2022, ce fut le premier appareil APS-C phare pour la monture R des appareils sans miroir. Ce qui le limitait principalement, c’était l’absence de lentilles natives adaptées. Depuis, Canon a ouvert sa monture RF à Sigma et Tamron, et un coup d’œil à la liste des meilleures lentilles RF montre à quel point ce catalogue s’est enrichi, surtout pour les appareils plein format.

De nombreuses sources évoquent un changement significatif pour les appareils APS-C de Canon en 2025. Cette évolution pourrait bien arriver avec l’EOS R7 Mark II, qui serait, selon les rumeurs, le premier appareil APS-C de Canon équipé d’un capteur empilé.

La première génération de l’EOS R7 était déjà rapide pour la photographie sportive et animalière, avec des rafales électroniques atteignant 30 images par seconde. Un capteur empilé permettrait d’aller encore plus vite, potentiellement jusqu’à 40 images par seconde, pour égaler l’EOS R1. Ce type de capteur pourrait également éliminer les effets de rolling shutter.

Selon Canonrumors, l’EOS R7 Mark II serait un appareil "haut de gamme", et la présence d’un capteur empilé irait dans ce sens. Pour l’instant, ce type de capteur n’équipe que les modèles plein format les plus haut de gamme de Canon : l’EOS R1, l’EOS R5 Mark II et l’EOS R3. Chez la concurrence, seul le Fujifilm X-H2S, doté d’un capteur au format réduit, propose cette technologie.

On ne sait pas encore précisément à quoi ressemblera ce capteur. L’EOS R7 actuel est équipé d’un capteur CMOS de 32,5 MP capable d’enregistrer des vidéos 4K/60p non recadrées. Certaines sources envisagent une augmentation du nombre de pixels pour permettre à l’EOS R7 Mark II de filmer en 8K, mais cela semble excessif.

Des rumeurs suggèrent également que Canon pourrait introduire deux nouvelles lentilles RF-S professionnelles pour accompagner l’EOS R7 Mark II. À quoi ces lentilles ressembleraient et quand elles pourraient être dévoilées reste encore un mystère.

Canon EOS RC

Canon pourrait-il imiter le succès de Sony avec un appareil photo sans miroir axé sur le cinéma ?

Sony dispose d'une gamme d'appareils photo sans miroir « FX » axée sur le cinéma et Canon pourrait être tenté de lui emboîter le pas avec une toute nouvelle option abordable. (Image credit: Future)

Le troisième ajout à la gamme R de Canon en 2025 suscite déjà de nombreuses discussions en ligne. Un modèle très attendu, mentionné dans plusieurs forums, est le Canon EOS RC. Ce nom a été révélé par Canonrumors, qui le tient d’une source interne réputée pour la fiabilité de ses informations. Cependant, au-delà de cette information, peu de détails sont disponibles sur l’EOS RC.

Certaines rumeurs évoquent un modèle APS-C orienté vidéo, conçu pour rivaliser avec le Sony FX30, et dont le design se situerait à mi-chemin entre les hybrides EOS et les caméras Cinema EOS de Canon. Une telle initiative apporterait une vraie valeur ajoutée à la gamme APS-C, offrant aux créateurs de contenu vidéo sérieux un outil compact et performant, tout en constituant une concurrence directe au Sony FX30.

Aussi séduisante qu'une version vidéo prioritaire de l’EOS RC puisse paraître, cela reste loin d’être une certitude. Il est possible que Canon travaille sur une caméra pour concurrencer la série FX de Sony, mais il pourrait tout aussi bien s’agir d’une nouvelle option plein format. Dans ce cas, où se situerait alors l’EOS RC ?

D’autres sources suggèrent que Canon pourrait adopter une toute autre approche avec l’EOS RC. Depuis des années, des rumeurs circulent autour d’un appareil photo hybride Canon au design rétro. Et si 2025 était enfin l’année où cela se concrétise ? Plusieurs appareils récents ont prouvé que l’approche rétro fonctionne, comme le Fujifilm X100VI, ou encore les Nikon Zf et Zfc, deux modèles de son grand rival.

Il y a quelques années, Canon avait mené une étude de marché en Asie pour savoir quel modèle argentique de son catalogue les clients aimeraient voir renaître en version numérique. Jusqu’à présent, aucune annonce n’a suivi. Tenter de prédire si et quand cela pourrait arriver reste donc pure spéculation. Cependant, avec le renouveau actuel de la photographie argentique, il est presque certain qu’un marché existera en 2025 pour un appareil photo hybride Canon EOS R au design vintage.

Rumeurs autour de Sony pour 2025

(Image credit: Sony)

Du côté de Sony, l’année 2024 a été relativement calme pour la division imagerie, avec une seule sortie majeure : l’impressionnant Sony A1 II. Hormis quelques annonces d’objectifs, ce fleuron plein format a été la seule nouveauté notable l’an passé. En revanche, 2025 semble promettre une année beaucoup plus dynamique pour le géant de l’électronique, avec, selon les rumeurs de l’industrie, au moins un lancement majeur de boîtier en début d’année, ainsi qu’une ou deux autres annonces importantes avant la fin de l’année.

Sony A7 V

Un successeur au populaire mais désormais obsolète Sony A7 IV serait l'un des plus grands lancements d'appareils photo de 2025.

Le Sony A7 V, qui succéderait au A7 IV (ci-dessus), pourrait être l'un des appareils photo les plus remarquables de 2025. (Image credit: Future)

La gamme A7 de Sony, extrêmement populaire et polyvalente, a connu quatre itérations depuis son lancement, la dernière étant l’A7 IV, annoncée fin 2021. Un renouvellement semble donc largement attendu, et certaines rumeurs indiquent qu’il pourrait arriver dès le premier trimestre 2025. En effet, d’après Sony Addict, Sony aurait déjà enregistré un nouveau boîtier auprès des autorités, que certains identifient comme étant l’A7 V.

Bien sûr, tout cela reste au stade de la spéculation tant qu’une annonce officielle de Sony n’a pas eu lieu. Cependant, selon une source citée par Sony Alpha Rumors, l’A7 V serait équipé d’un nouveau capteur plein format de 44 Mpx capable d’enregistrer des vidéos 4K à 120 images par seconde sans recadrage. La même source avance un tarif avoisinant les 3 000 €, soit un prix similaire à celui de l’A7 IV lors de son lancement en 2021, mais aujourd’hui bien moins cher. Par ailleurs, certains bruits de couloir évoquent une vitesse de prise de vue en rafale à 20 images par seconde, une amélioration notable par rapport aux 10 images par seconde de l’A7 IV.

Enfin, avec l’intelligence artificielle en pleine expansion dans le domaine de l’électronique grand public, il semble probable que l’A7 V soit présenté comme une « caméra intelligente » dotée de fonctionnalités et d’optimisations basées sur l’IA. Parmi ces innovations pourraient figurer une reconnaissance autofocus améliorée et un cadrage automatique en vidéo, similaire à ce que propose le Sony ZV-E1.

Sony A7S IV ou Sony FX3 II

Quelle est la prochaine étape pour la caméra sans miroir plein format de Sony destinée aux cinéastes : un A7S IV ou un FX3 II ?

Trop d'années se sont écoulées pour que l'on puisse croire que Sony continue à investir dans sa série d'appareils photo sans miroir A7S, axée sur la vidéo. Un successeur au petit mais puissant FX3 est plus probable. (Image credit: Sony)

Si l'on parle de mises à jour attendues pour les gammes populaires d'appareils photo Sony, la série A7S mérite d’être mentionnée. Variante de la série A7, avec un capteur de résolution inférieure conçu pour offrir une meilleure sensibilité, cette série se distingue par ses performances en basse lumière et sa rapidité en mode vidéo. La dernière version, l'A7S III, est sortie en octobre 2020. Une mise à jour semble donc opportune, bien que certains avancent que l'introduction de la série FX, orientée vidéo, aurait rendu la série A7S quelque peu obsolète.

À l’instar de la série A7S, le Sony FX3, lancé en 2021, dispose d’un capteur d’image plein format de 12 MP à basse résolution mais hautement sensible (le même capteur, en réalité). Celui-ci excelle dans les conditions de faible éclairage. Contrairement à l’A7S III, le FX3 adopte un design spécifiquement pensé pour la vidéo, intégrant un système de refroidissement actif qui permet de filmer de longues séquences sans surchauffe. Cependant, il ne dispose pas de viseur ni d’obturateur mécanique, ce qui le rend moins adapté à la photographie.

Ce que l’on pourrait voir émerger, c’est un nouvel appareil Sony équipé d’un capteur ultra-rapide, peut-être le capteur révolutionnaire à obturateur global de 24 MP introduit sur l’A9 III. Cela pourrait être un hybride A7S IV, ou un modèle encore plus axé sur la vidéo dans la série FX. Cependant, avoir les deux options semble peu probable.

Sony RX1 II / RX1R III

2025 pourrait être le meilleur moment pour Sony de ressusciter sa série d'appareils photo compacts haut de gamme RX1 plein format.

Si l'on en croit les tendances récentes en matière d'appareils photo compacts haut de gamme, Sony a de bonnes raisons de ressusciter sa série RX1 en 2025 - un RX1R III rivaliserait avec les populaires Leica Q3 et Fujifilm X100VI. (Image credit: Sony)

Cela fait près d’une décennie que Sony n’a pas lancé de nouvel appareil compact plein format à objectif fixe, depuis l’excellent RX1R II. Pendant ce temps, Leica, Fujifilm et Ricoh ont rencontré un succès critique et commercial avec leurs modèles premium compacts : le Q3, le X100VI et le GR III respectivement. Il n’est donc pas exclu qu’un véritable successeur au Sony RX1 fasse son apparition cette année.

En associant un capteur de grand format à un objectif de haute qualité dans un boîtier ultra-compact, Sony pourrait rivaliser avec les marques mentionnées précédemment, notamment Leica, tout en offrant aux photographes équipés de smartphones – ou à toute personne ne souhaitant pas transporter de gros appareils – une nette amélioration des performances.

Pour l’instant, peu d’éléments concrets étayent cette rumeur, hormis un sentiment général que le moment serait propice pour proposer une alternative aux modèles comme le Fujifilm X100VI ou le Leica Q3. Ce sentiment est partagé, bien que cela puisse relever du vœu pieux.

Rumeurs autour de Fujifilm pour 2025

(Image credit: Fujifilm)

Lorsqu’il s’agit des rumeurs concernant Fujifilm pour 2025, il faut commencer par évoquer ce qui ne se produira pas. Si certaines sources de l’industrie disent vrai, il n’y aura pas de successeur au X-T200 cette année. De même, une suite au X-Pro3 ne semble pas être prévue. Fujifilm a également rejeté l’idée d’un appareil photo argentique à court terme. Alors, à quoi peut-on s’attendre pour Fujifilm en 2025 ?

Fujifilm X-E5

Une alternative séduisante au X100VI de type télémétrique pour 2025, avec des objectifs interchangeables

Le Fujifilm X-E4 à monture X est devenu une alternative populaire au X100V lorsqu'il a été épuisé en 2023 et 2024. Des rumeurs suggèrent qu'un X-E5 pourrait voir le jour, avec la même technologie que le X100VI de 2024 et des objectifs interchangeables. (Image credit: Fujifilm)

Bien qu’un X-Pro4 ne soit probablement pas au programme, cela ne signifie pas que Fujifilm n’introduira pas un nouvel appareil au style télémétrique. Selon Fuji Rumors, une source fiable, la série X-E bénéficiera d’une nouvelle version avec le lancement du X-E5.

Quatre ans après l’arrivée du Fujifilm X-E4, sa formule reste séduisante. Compact, doté d’un grand capteur APS-C et d’un design rétro, ce modèle était agréable à utiliser et capable de produire des images impressionnantes. Depuis l’arrêt de la production du X-E4, le X-T5 est devenu l’alternative par défaut pour les photographes.

Un retour de cette série en 2025 semble prometteur. Si le X-E5 s’inscrit dans la continuité du X-E4, il pourrait devenir l’un des appareils Fujifilm les plus attrayants pour les débutants et les passionnés qui aiment voyager. Il pourrait être positionné comme un compagnon du X100VI, combinant l’élégance du X-T5 et la polyvalence des objectifs interchangeables.

Étant donné que le X100VI dispose d’une stabilisation d’image intégrée, le X-E5 pourrait en bénéficier également, répondant à l’un des rares défauts du X-E4. Il est aussi probable qu’il utilise le dernier capteur APS-C de 40 MP de Fujifilm. En revanche, la présence d’autres améliorations, comme des doubles emplacements pour cartes mémoire, dépendra de son positionnement : entrée de gamme comme le X-E4 ou modèle plus premium.

Dans tous les cas, l’arrivée du X-E5 suscite beaucoup d’enthousiasme, à juste titre. Ce ne sera peut-être pas l’appareil le plus puissant de l’année, mais il pourrait bien se distinguer par son ergonomie, ses performances et, en fonction de son prix et de sa disponibilité, son rapport qualité-prix.

Fujifilm GFX100RF

La rumeur d'un appareil photo compact GFX100RF doté d'un capteur moyen format de 100 mégapixels pourrait devenir culte.

Le Fujifilm GFX50R est l'un des plus petits appareils photo numériques moyen format disponibles, mais Fujifilm pourrait proposer un appareil compact moyen format encore plus petit en 2025.

Pour les amateurs de rumeurs plus audacieuses, celle-ci pourrait retenir l’attention : Fuji Rumors a rapporté que Fujifilm travaille sur un appareil compact moyen format de 100 MP pour 2025. Si les informations divulguées s’avèrent exactes, cet appareil combinerait un capteur GFX de 100 MP à un boîtier d’environ la taille d’un X-Pro3.

Cela ferait du GFX100RF, comme il devrait être nommé, une proposition très séduisante. Il s’agirait d’un appareil avec le style et l’ergonomie des compacts premium de Fujifilm, associé à un capteur nettement plus grand que le plein format et à un objectif fixe GF35mm f/4.

Cela en ferait une alternative sérieuse au superbe Leica Q3. Tout comme cet appareil, le GFX100RF plairait probablement à un marché de niche. Son prix, en revanche, risque de le rendre peu accessible. Il s’inscrirait dans la lignée spirituelle du GFX50S II, lancé en 2022 au prix de 3 499,00 € sans objectif.

On s’attend à ce qu’il soit mieux adapté aux portraits et aux paysages qu’à l’action rapide, devenant ainsi un outil idéal pour les scènes statiques.

Cela dit, le GFX100RF représente une avancée majeure. Fujifilm a fait de gros efforts pour rendre le moyen format plus attractif ; un appareil compact à objectif fixe pourrait être la réponse, à l’image de ce que le X100VI a été pour les compacts premium.

Si le prix du GFX100RF s’aligne sur celui du GFX50S II, il pourrait devenir une alternative sérieuse et attrayante au Leica Q3. Même si ses ventes ne rivaliseront pas avec celles du X100VI, il pourrait acquérir un statut culte parmi les photographes.

Selon Fuji Rumors, le GFX100RF pourrait être lancé en mars 2025. L’attente pourrait donc ne pas être trop longue.

Fujifilm Instax Wide Evo

Appareil photo instantané Instax stylisé qui filme en grand format

L'Instax Wide Evo a été lancé en janvier 2025 et coûte la coquette somme de 379,99€. (Image credit: Fujifilm)

*mise à jour - le Fujifilm Instax Wide Evo a été annoncé le 21 janvier 2025

Fujifilm propose certains des meilleurs appareils instantanés du marché, de l’élégant Instax Mini 99 au ludique Instax Mini 12. Cette gamme devrait s’enrichir en 2025 avec le lancement prévu d’un nouvel appareil Instax : l’Instax Wide Evo.

Ce modèle offrirait tous les avantages de l’Instax Mini Evo, un appareil hybride permettant de capturer des images numériques avant de choisir lesquelles imprimer. La différence réside dans le format : l’Instax Wide Evo utiliserait le film Instax Wide, presque deux fois plus grand que le film Instax Mini. Ce format est plus coûteux, mais en pouvant sélectionner les images à imprimer, les utilisateurs pourraient réduire le gaspillage.

Rumeurs autour de Nikon pour 2025

(Image credit: Nikon)

Après une série de lancements, la gamme hybride de Nikon semble solide à l’approche de 2025. Entre le modèle rétro Zf et le fleuron Z9, il existe une option Z pour chacun. Avec une telle variété, peu de modèles nécessitent une mise à jour. Le Z6 III, sorti l’année dernière, est en tête des meilleurs appareils hybrides. Il semble peu probable de voir un successeur au remarquable Z8 à court terme, d’autant que beaucoup pensent que le Z8 a rendu obsolète l’idée d’un Z7 III. Alors, que reste-t-il à espérer pour les fans de Nikon ?

Nikon Z5 II

Nikon pourrait reprendre sa place de meilleur appareil photo sans miroir plein format pour les débutants

Le Nikon Z5 a longtemps été l'un des appareils photo sans miroir plein format préférés des débutants selon TechRadar, et son successeur, s'il est proposé à un prix correct, pourrait écraser ses rivaux. (Image credit: Future)

Lancé en 2020, le Nikon Z5 reste l’un des meilleurs appareils hybrides plein format pour débutants. Cependant, avec près de cinq ans d’ancienneté, il mérite une mise à jour. Celle-ci pourrait arriver dès le premier trimestre 2025.

Selon The New Camera, le Z5 II devrait être lancé début 2025, avec un prix avoisinant les 1 200 €. Cette tarification agressive serait essentielle pour positionner ce nouveau modèle en dessous du coût du Z6 II, disponible aujourd’hui aux alentours de 1 449,00 €.

Le Z5 II pourrait ressembler à son cousin APS-C, le Nikon Z50 II, mais intégrer un capteur plein format de 24,5 MP. Il est probable qu’il soit également doté du processeur Expeed 7 de Nikon, offrant une détection autofocus avancée. Ce processeur pourrait également augmenter la cadence rafale, actuellement limitée à 4,5 images par seconde sur le Z5 d’origine.

Sur le papier, ce pack technique rendrait le Z5 II assez similaire au Nikon Zf, au design rétro-chic. Les principales différences seraient esthétiques, le Z5 II adoptant le style moderne du Z50 II, et la stabilisation d’image : le Zf dispose d’un système impressionnant de réduction des vibrations sur 5 axes, avec une assistance IA offrant jusqu’à 8 stops. Une version allégée pour le Z5 II permettrait de différencier les deux modèles.

En tant qu’appareil plein format d’entrée de gamme, le Z5 II ne devrait pas surprendre dans le domaine de la vidéo. Il pourrait offrir une capture 4K / 30p en 10 bits et intégrer deux slots pour cartes SD UHS-II.

Ainsi, bien que le Nikon Z5 II ne révolutionne pas le marché, un bon rapport fonctionnalités/prix pourrait en faire un excellent choix parmi les appareils hybrides pour débutants.

Nikon Z9 II / Z9H

L'appareil photo sans miroir phare de Nikon pour le sport et la faune pourrait bénéficier d'une puissante mise à jour

Le Nikon Z9 a remporté le prix de l'appareil photo de l'année 2022 décerné par TechRadar. Une mise à jour plus rapide apparaîtra-t-elle en 2025 ? (Image credit: Future)

Des rumeurs circulent depuis plusieurs années concernant un successeur au fleuron Z9. Lancé fin 2021, cet appareil hybride professionnel impressionne par son capteur empilé de 45,7 MP et son design inspiré des reflex. Depuis, Nikon a repris ses caractéristiques dans un boîtier plus compact avec le Z8, avant que Canon ne hausse la barre avec l’impressionnant EOS R1 l’année dernière.

La question est maintenant de savoir si Nikon réagira. Les spéculations se divisent en deux camps. Certains estiment que Nikon développe un obturateur global spécialement conçu pour la photographie sportive et animalière, avec un modèle baptisé Z9H.

D’autres soutiennent qu’un Nikon Z9 II, avec un obturateur uniquement électronique et un nouveau processeur Expeed 8, est plus probable. Ce dernier offrirait des rafales, des cadences vidéo et un autofocus encore plus performants que le Z9, rivalisant ainsi avec l’EOS R1.

La seconde hypothèse semble plus crédible : l’EOS R1 n’est pas doté d’un obturateur global, bien que le Sony A9 III, plus petit et rapide, en possède un. Nikon aurait donc peu d’intérêt à investir massivement dans cette technologie pour l’instant. Un Z9 II avec des améliorations générales semble plus réaliste, même si aucun lancement pour 2025 ne peut être garanti.

Le Nikon Z9 offre déjà des performances suffisantes pour la majorité des professionnels. Les améliorations potentielles se limiteraient probablement à la cadence de rafale : avec 20 images par seconde en RAW, le Z9 est surpassé par les 40 images par seconde de l’EOS R1.

La question reste de savoir si ces spécifications justifient le développement d’un nouveau modèle, surtout un modèle si spécialisé positionné en haut de gamme.

Caméra cinéma Nikon

2025 pourrait être le fruit du rachat de RED Digital Cameras par Nikon - une nouvelle caméra axée sur le cinéma

Le Nikon Z50 II prend en charge les profils de couleur RED Luts. L'acquisition par Nikon en 2024 de la marque cinématographique RED Digital Cameras en 2025 pourrait-elle porter ses fruits ? (Image credit: Nikon)

Nikon a surpris le monde de la vidéographie l’année dernière en acquérant RED Digital Camera. Connue pour ses caméras professionnelles plébiscitées dans l’industrie du cinéma, RED est également à l’origine de codecs vidéo légendaires, qui appartiennent désormais à Nikon.

Les implications pour les appareils Nikon ne sont pas encore claires. Nikon fabrique déjà d’excellents hybrides, et le Z9 est considéré comme la meilleure option 8K parmi les caméras vidéo. Cependant, Nikon n’est pas encore un choix naturel pour les professionnels de la vidéo.

Cela pourrait bientôt changer. Avec RED sous son aile, les possibilités s’élargissent. Le support des LUT RED est déjà disponible sur certains appareils Nikon, dont le Z50 II, mais l’intégration pourrait aller plus loin. Cela pourrait inclure le support du codec R3D de RED sur les hybrides Nikon à venir.

Une collaboration matérielle semble également probable. Avec ce changement de propriétaire, il est presque certain que les futures caméras RED adopteront la monture Z de Nikon à la place de la monture RF de Canon. Nikon pourrait également tirer parti des technologies de RED, comme l’obturateur global du Komodo 6K, pour se démarquer dans la course à la performance.

La date d’arrivée des premiers fruits de cette acquisition reste inconnue, mais ces nouveautés pourraient bouleverser le marché. Nikon pourrait bien viser les caméras de la gamme FX de Sony, les Cinema EOS de Canon et les modèles haut de gamme Lumix de Panasonic.

Rumeurs autour de GoPro pour 2025

(Image credit: GoPro)

Malgré le lancement de deux nouvelles caméras (la GoPro Hero 13 Black, produit phare, et la GoPro Hero ultra-compacte), l’année 2024 a été difficile pour GoPro. Longtemps roi incontesté du marché des caméras d’action, le fabricant américain doit désormais faire face à une concurrence croissante, notamment de la part de jeunes entreprises chinoises comme DJI et Insta360. Une situation qui menace même l’avenir de la marque.

Afin de réduire les coûts, plus d’un quart des effectifs a été supprimé l’an dernier. Selon Nicholas Woodman, PDG de la société, cette restructuration, combinée à la croissance des abonnements et du nombre d’abonnés, a permis à l’entreprise de rester « durable et stable ». Woodman a également évoqué l’arrivée prochaine de nouveaux produits, et certaines idées émergent déjà à ce sujet.

GoPro Max 2

La caméra à 360 degrés Max 2 de GoPro, dont la sortie a été fortement retardée, pourrait enfin être dévoilée des années après son annonce.

La GoPro Max 2 est-elle la caméra qui a fait l'objet du plus grand nombre de rumeurs ? Censée être une mise à jour de la Max (ci-dessus), la future caméra à 360 degrés a vu son lancement repoussé à maintes reprises. (Image credit: TechRadar)

Une nouvelle GoPro Max 2 est attendue prochainement, comme l’a confirmé le PDG Nicholas Woodman lors d’un appel aux investisseurs l’an dernier. Il a indiqué que cette nouvelle caméra à 360 degrés serait lancée en 2025. Ce lancement semble avoir été repoussé, puisque la sortie initiale était prévue pour le quatrième trimestre 2024.

La première GoPro Max, dévoilée en octobre 2019, avait marqué les esprits avec ses vidéos 360 degrés en 5,6K, son assemblage vidéo intégré, son recadrage et sa stabilisation numérique, tout cela dans un format compact compatible avec les supports GoPro existants. En plus de cinq ans, Insta360, une entreprise chinoise, s’est imposée sur ce marché avec une série de modèles remarquables, dont le préféré actuel, l’Insta360 X4.

Pour rivaliser avec Insta360, GoPro devra considérablement améliorer les performances de la Max 2 par rapport à son prédécesseur, notamment après un délai de cinq ans. Si les rumeurs sont exactes et que le prix de lancement s’élève à 599 dollars, il faudra que cette caméra justifie pleinement son coût.

Une hausse de résolution pour les vidéos 360 degrés est attendue, probablement pour atteindre 8K, comme avec l’Insta360 X4. Certains spéculent même sur une résolution de 9,3K, si la Max 2 utilise les mêmes capteurs que les GoPro Hero Black 12 et 13. Une photo prétendument fuitée montre des ailettes de refroidissement visibles, ce qui pourrait indiquer une grande puissance de traitement générant beaucoup de chaleur, un point essentiel pour gérer un tel volume de pixels. Les fréquences d’images proposées pourraient également dépasser celles de l’X4, offrant un avantage compétitif.

La première Max proposait déjà une stabilisation électronique impressionnante, mais celle-ci pourrait encore être améliorée. On pourrait aussi voir l’ajout d’un recadrage automatique intégré, un gain de temps qui distinguerait la Max 2 de ses concurrents.

GoPro Hero 14 Black

La dernière caméra d'action phare de GoPro vous attend presque toujours en septembre.

GoPro a fait des vagues avec la nouvelle monture d'objectif de la Hero 13 Black qui accueille des Lens Mods auto-détectés, tels que le nouvel objectif anamorphique (ci-dessus). Pourrons-nous voir d'autres Lens Mods en 2025 afin d'élargir les possibilités offertes par les caméras d'action phares de GoPro ? (Image credit: Future | Tim Coleman)

La GoPro Hero 13 Black étant encore récente, il semble peu probable qu’une remplaçante voie le jour prochainement. Si une Hero 14 Black devait être lancée fin 2025, elle suivrait probablement la tradition de la gamme en proposant des améliorations progressives plutôt que des changements révolutionnaires.

Avec une Hero 13 Black encore récente, les spéculations autour de la Hero 14 Black sont rares. Il est néanmoins possible qu’elle intègre un nouveau processeur puissant, similaire à celui de la Max 2, permettant de passer à une résolution de 8K (contre 5,3K pour la Hero 13 Black) et d’offrir des fonctionnalités améliorées liées à la qualité d’image. On pourrait également envisager un capteur plus grand, ce qui améliorerait la plage dynamique et les performances en basse lumière.

Un autre axe d’innovation pourrait être l’introduction de nouveaux modules d’objectifs auto-détectés, comme des options anamorphiques, macro et ultra-larges, élargissant ainsi les possibilités créatives. Quant à la date de sortie, elle resterait probablement en septembre, comme pour les précédents modèles Hero Black.

GoPro Helmet

Des caméras d'action GoPro intégrées aux casques de moto ? C'est une étape logique

En 2024, GoPro a acquis l’entreprise australienne Forcite Helmets, spécialisée dans les casques intelligents équipés de technologies avancées, suggérant une incursion dans le marché des casques de moto connectés.

Les motards peuvent déjà fixer une GoPro classique sur leurs casques, mais un casque véritablement intégré, signé GoPro, pourrait offrir bien plus : navigation, communication et alertes de sécurité intégrées. Un rapport bien documenté de RideApart laisse penser qu’un premier casque intelligent GoPro pourrait être lancé dès 2025.

Insta360 / Leica / Panasonic / Pentax / Ricoh / OM System : rumeurs pour 2025

Le Panasonic Lumix S1H lors de notre examen approfondi. (Image credit: TechRadar)

Les marques emblématiques de l’univers de la photographie ne dominent pas entièrement le marché. En 2025, de nombreuses alternatives séduisantes émergent parmi les appareils photo hybrides, compacts et d’action.

Voici un aperçu des rumeurs les plus prometteuses concernant Insta360, Leica, Panasonic, OM System, Ricoh et Pentax.

Panasonic Lumix S1H II / Lumix S1R II

Les appareils photo Lumix plein format à monture L pour les professionnels de la vidéo et pour les détails pourraient être les prochains à figurer sur la feuille de route des appareils photo de Panasonic.

Le Lumix S1R original a été lancé en 2019. (Image credit: Future)

Compte tenu des tendances récentes, on peut s’attendre à voir débarquer chaque année plusieurs nouveaux modèles d’appareils photo Panasonic notables. L’année 2024 a notamment vu l’arrivée des excellents Lumix GH7 et Lumix S9, tandis qu’en 2023, les Lumix G9 II et Lumix S5 II ont marqué les esprits. Alors, que réserve 2025 ?

Cela fait maintenant plusieurs années que Panasonic n’a pas lancé d’appareil photo plein format haut de gamme, et les rumeurs récentes évoquent des successeurs pour les modèles Lumix S1H et Lumix S1R.

Il semblerait qu’un Lumix S1H II soit attendu pour 2025, potentiellement dès le premier trimestre. Ce modèle succéderait au très performant S1H, orienté vidéo. Les cinéastes auraient de quoi se réjouir : Panasonic pourrait intégrer plusieurs de ses technologies récentes, comme l’autofocus à détection de phase (introduit avec le S5 II), ainsi que, peut-être, la capacité d’enregistrement audio 32 bits float en interne, déjà vue sur le Lumix GH7, dans un boîtier pro au style S1H.

Selon The New Camera, le S1H II pourrait être équipé d’un capteur plein format de 22,5 MP à faible résolution, optimisé pour le contenu vidéo, avec la possibilité d’enregistrer en 6K open gate et un triple ISO natif – une fonctionnalité apparue pour la première fois sur les Canon EOS C400 et EOS C80. Il pourrait également offrir une amélioration de la plage dynamique avec jusqu’à 17 stops grâce à un profil Arri Log C4, ainsi qu’un enregistrement interne ProRes RAW / RAW HQ. Si ces caractéristiques se confirment, le Lumix S1H II proposerait la meilleure qualité d’image vidéo jamais vue sur un appareil photo hybride Lumix, soutenu par un système de double ventilation pour des durées d’enregistrement illimitées. Ce modèle pourrait devenir une référence pour les créateurs vidéo dans cette gamme de prix.

De son côté, un nouveau S1R II pourrait également représenter une avancée majeure pour les photographes, notamment si les rumeurs concernant un Leica SL3 à prix réduit se confirment. L’alliance entre Leica et Panasonic, qui partage de nombreuses technologies autour de la monture L, n’est plus un secret. Si le S1R II hérite du capteur de 61 MP du SL3, tout en étant proposé à environ la moitié de son prix, cela pourrait faire sensation.

Ricoh GR IV

Les photographes chevronnés attendent le GR III, un appareil photo compact haut de gamme qui se glisse dans la poche.

Le Ricoh GR IIIx que nous avons examiné en profondeur est un superbe appareil photo de tous les jours, même s'il n'est pas parfait. (Image credit: Future)

L’arrivée du Ricoh GR IV était espérée l’an dernier, mais malheureusement, les rumeurs se sont révélées infondées. À la place, une version de niche des modèles actuels GR III et GR IIIx a été introduite – les GR III HDF et GR IIIx HDF – identiques en tout point, sauf pour l’ajout d’un filtre de diffusion des hautes lumières à la place du filtre ND intégré d’origine. Cependant, d’autres rumeurs insistent sur le fait qu’un modèle de quatrième génération pourrait arriver en 2025, ce qui devrait enthousiasmer de nombreux passionnés de photographie.

La série Ricoh GR est depuis longtemps un incontournable pour les photographes chevronnés à la recherche d’un appareil photo de tous les jours. Les modèles récents se distinguent par une qualité d’image exceptionnelle, grâce à un grand capteur APS-C et une optique fixe d’une grande précision, le tout dans un boîtier compact et véritablement de poche. Le GR IIIx figure parmi les appareils compacts premium préférés, séduisant même certains utilisateurs au détriment des derniers iPhones. Cependant, malgré ses atouts indéniables, la série GR III n’est pas exempte de défauts et pourrait être facilement améliorée. Parmi les améliorations souhaitées pour le GR IV, un flash intégré et un meilleur autofocus figurent en tête de liste.

Les rumeurs autour du GR IV restent à prendre avec prudence : peu de spécifications sont disponibles pour l’instant, ce qui pourrait indiquer que sa sortie est encore lointaine, si tant est qu’elle ait lieu. On espère tout de même que le GR IV verra le jour et qu’il offrira de réelles améliorations, plutôt qu’une simple évolution des modèles GR III âgés de cinq ans. Alors que les appareils compacts suscitent de nouveau l’intérêt, le Ricoh GR III et GR IIIx font partie des rares options haut de gamme sous la barre des 1 000 € et mériteraient un digne successeur. Celui-ci pourrait même détourner quelques adeptes des modèles comme le Fujifilm X100VI.

Un nouvel appareil photo reflex Pentax

2024 a vu l'arrivée d'un nouvel appareil photo compact Pentax à demi-trame. 2025 pourrait être l'année du prochain appareil de la série, un reflex.

Le Pentax 17 de 2024 a été le premier appareil photo lancé dans le cadre du Pentax Film Project, et d'autres appareils sont censés être prévus. (Image credit: Future | Tim Coleman)

Pentax a lancé en 2024 son premier appareil photo dans le cadre de son projet dédié à la photographie argentique, sobrement nommé Pentax 17. Si l’enthousiasme initial était mesuré, ce demi-format argentique étonnamment facile à utiliser a fini par séduire, devenant l’un des coups de cœur de l’année. Naturellement, beaucoup attendent avec impatience la prochaine étape de cette série. D’après Pentax, le prochain appareil attendu serait un véritable reflex argentique.

Il est fort probable qu’un autre appareil photo argentique Pentax voie le jour, bien que la sortie du deuxième modèle de ce projet ne semble pas imminente. L’initiative a été annoncée en 2022, et le premier appareil est arrivé deux ans plus tard. Ce serait donc une vraie surprise si le prochain reflex argentique de Pentax était lancé dès 2025, même si l’on espère être agréablement surpris.

Lors du lancement du projet, Takeo Suzuki, responsable produit chez Pentax, avait déclaré : « Nous commencerons par développer un appareil photo argentique compact. Ensuite, tout en révisant diverses technologies, nous passerons à un modèle compact haut de gamme, un reflex, et enfin (espérons-le), un reflex entièrement mécanique. » L’appareil compact abordable, doté d’une garantie solide, était bien le Pentax 17. La suite reste incertaine, mais un reflex entièrement mécanique pourrait passionner les photographes avertis.