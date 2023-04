Test du Sony FX30 : des vidéos de qualité professionnelle à prix abordable

Le FX30 se situe peut-être dans l'entrée de gamme de la gamme Cinema Line de Sony, mais il s'agit sans aucun doute du meilleur rapport qualité/prix de la marque pour les créateurs de contenu vidéo. Il convient parfaitement aux vidéastes qui travaillent seuls, tandis que sa qualité vidéo et ses options de capture d'image en font un véritable modèle hybride, au sens premier du terme, capable de répondre à tous les besoins. Un certain degré de réapprentissage peut être nécessaire pour certains utilisateurs et il n'y a pas de viseur ni de sélecteur de mode physique, mais le faible encombrement et la légèreté de l'appareil en font une proposition très intéressante.

Sony FX30 : test en une minute

La FX30 est la moins chère des caméras de la gamme Cinema Line de Sony. Elle offre un bon rapport qualité/prix pour accéder à la vidéographie professionnelle tout en conservant la capacité de capturer des images fixes.

La bonne nouvelle, c'est que la FX30 est parfaite sur les deux plans : c'est une caméra bien construite, facile à utiliser et capable de produire des séquences vidéo de qualité supérieure, mais elle tient également la route face à des rivales plus axées sur la photographie. Et ce, tout en coûtant environ la moitié du prix de la Sony FX3, le modèle supérieur dans la gamme Cinema Line.

Ce prix réduit s'accompagne de certaines limitations par rapport aux modèles haut de gamme, notamment le fait qu'il dispose d'un capteur APS-C plutôt que d'un capteur plein format comme sur le FX3. Cependant, si la vidéo est votre priorité, il offre des avantages indéniables par rapport aux appareils photo hybrides plus axés sur l'image, tels que le Sony A7R IV et le Sony A7 IV.

Cela dit, il s'agit tout de même d'un appareil différent de la plupart des appareils photo Sony, et il faudra donc un peu de " réapprentissage " pour en tirer le meilleur parti. Bien que le FX30 puisse prendre des photos aux formats JPEG et RAW, sa fonction première est de capturer des vidéos et il est livré avec une poignée spéciale dotée de ports XLR pour contrôler le son capturé en même temps que les films. L'absence de sélecteur de mode et de viseur pourrait également être un obstacle pour ceux qui préfèrent les images fixes.

Mais ne vous y trompez pas, le Sony FX30 est un produit puissant dans un boîtier minuscule. Il fait bande à part en termes de prix et de spécifications, et il constitue un candidat sérieux pour rejoindre notre liste des meilleures caméras de vlogging et des meilleures caméras vidéo - et même des meilleurs appareils photo en général.

Nous avons passé un peu de temps avec ce modèle pour savoir s'il mérite une place dans votre sac de voyage.

Sony FX30 : prix et disponibilité

Combien coûte l'appareil ? 2,999 € (boîtier seul)

2,999 € (boîtier seul) Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Dans le monde entier

La caméra Sony FX30 est sortie en septembre 2022 et elle est disponible en deux versions.

En version boîtier seul, elle vous coûtera 2 299€, ce qui la place entre les appareils plein format Sony A7C et Sony A7 IV, et bien au-dessus de tous les modèles APS-C de la marque tels que le Sony A6600.

Si l'on ajoute la poignée XLR, le prix passe à 2 749€.

Néanmoins, vous en avez pour votre argent et par rapport aux autres caméras de la gamme Cinema Line de Sony, il s'agit d'une véritable aubaine.

Prix : 4/5

Sony FX30 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sony FX30 Prix (boîtier uniquement) 2,299€ Capteur : 26MP BSI CMOS APS-C (23.4x15.6mm) Points AF : 759 points à détection de phase Vidéo : 4K à 120p / 280Mbps, XAVC HS, MP4, H.265 Cartes mémoire : CFexpress type B (plus 1TB SSD intégré) LCD: Écran tactile 3 pouces à angle variable, 2,36 m-dot Connectivité : Wi-Fi, USB-C 3.2, HDMI Taille : 129.7 x 77.8 x 84.5mm Poids : 646g (avec batterie)

Sony FX30 : design

Facteur de forme réduit inégalé par ses pairs

Robuste et étanche aux intempéries

L'absence de viseur et la configuration des commandes axée sur la vidéo ne conviendront pas à tout le monde.

Comme nous l'avons mentionné, le design de la FX30 sera nouveau pour les utilisateurs qui n'ont jamais pris en main une caméra Cinema Line auparavant.

Bien que sa taille soit similaire à celle d'un appareil photo Sony hybride, tel que l'A7 IV, son design est plus simple et plus ouvert aux configurations modulaires. Par exemple, il n'y a pas de sélecteur de mode ; à la place, il y a un petit bouton de mode au dos de la caméra et vous suivez l'interface du menu sur l'écran LCD pour passer d'un mode à l'autre.

Cela ralentit l'opération, surtout si vous devez passer de la photo à la vidéo. Toutefois, le plus souvent vous êtes là pour filmer des séquences vidéo ou prendre des photos, et non pour faire les deux en même temps, donc ce n'est pas un problème majeur.

L'appareil s'allume et s'éteint à l'aide d'un interrupteur situé à l'arrière de l'appareil. Nous aurions préféré à la place le déplacement des boutons Menu et Mode pour une plus grande facilité d'utilisation.

Sur le côté gauche de l'appareil photo se trouvent les ports pour casque, microphone, chargeur et HDMI, tandis que sur l'autre côté de l'appareil photo se trouvent non pas un mais deux emplacements pour cartes SD ou CF Express de type A. La présence de deux cartes est très utile et permet aux utilisateurs de créer une sauvegarde instantanée de leur travail ou d'enregistrer des photos sur une carte et des vidéos sur l'autre. L'utilisation d'une carte CFExpress permet de tirer le meilleur parti de la vidéo haute résolution, car les cartes SD, plus lentes, risquent toujours de ne pas pouvoir suivre le transfert rapide des données.

La FX30 est disponible avec une poignée audio optionnelle dotée d'entrées XLR pour connecter des dispositifs audio tels que des micros supplémentaires, ainsi que des molettes pour contrôler les niveaux audio.

Cette poignée est fixée par deux boulons. Sa présence modifie complètement la sensation et l'équilibre de l'appareil photo. Cependant, bien qu'elle permette une prise en main ergonomique, nous comprenons aussi pourquoi certains photographes préfèrent utiliser l'appareil sans la poignée, en particulier s'ils ont l'intention de ne prendre que des photos ; sans elle, l'appareil donne l'impression d'être un ensemble plus portable que l'on peut utiliser pour se mettre à plat ventre et réaliser des clichés au plus près du sol par exemple.

Il y a un gros bouton d'enregistrement dédié sur la plaque supérieure, et autour du bouton de l'obturateur, vous trouverez un bouton de zoom avant/arrière qui permettra aux objectifs équipés d'un powerzoom de zoomer en avant et en arrière d'une simple pression. Un peu plus familier, le D-Pad se situe au dos de l'appareil photo, avec des options pour l'affichage, le zébra, le focus peaking et l'obturateur, ainsi qu'une molette de contrôle.

L'écran rabattable à angle variable permet de réaliser des compositions hautes et basses délicates.

S'ils le souhaitent, les vidéastes pourront ajouter des caméras, des moniteurs supplémentaires et des micros.

Le modèle FX30 utilise la monture E de Sony, ce qui signifie qu'il existe une multitude d'objectifs compatibles avec lui. N'oubliez pas, cependant, qu'il s'agit d'un appareil photo à capteur APS-C. Chaque objectif aura donc un facteur de recadrage de 1,5, ce qui donne à un objectif de 50 mm une longueur focale équivalente de 75 mm, par exemple.

Design : 4/5

Sony FX30 : caractéristiques et performances

Excellent autofocus

IBIS 5 axes

Double système ISO

Ne vous y trompez pas, le Sony FX30 est doté de fonctions avancées et de pointe qui font de cet appareil photo une véritable aubaine.

Comme pour tous les appareils photo Sony, le système autofocus de l'appareil est exceptionnel. Il est remarquable de constater la précision avec laquelle le FX30 se verrouille sur une cible : il dispose de 759 points à détection de phase, répartis sur l'ensemble du cadre, de sorte que la précision ne diminue pas si un sujet se trouve au bord du cadre.

L'autofocus oculaire en temps réel est disponible, non seulement pour les humains afin de faciliter les portraits, mais aussi pour les animaux et les oiseaux - une bonne nouvelle pour les photographes animaliers, mais aussi pour ceux d'entre nous qui souhaitent simplement prendre de belles photos de l'animal de compagnie de la famille.

Le système ISO à double base du FX30 fait ce que vous attendez de lui : il offre un système ISO qui commence à 800 ISO et un autre qui commence à 2 500 ISO. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner un niveau de bruit approprié, tout en maximisant la plage dynamique du FX30 lors de prises de vue dans des conditions de forte ou de faible luminosité.

L'appareil est également doté d'un système optique de stabilisation d'image à 5 axes (IBIS), qui utilise un gyroscope de précision pour détecter et mesurer les mouvements avant d'appliquer la compensation appropriée. Ce système permet d'éviter les tremblements lors des prises de vue, ce qui peut être un problème lors de l'utilisation d'une vitesse d'obturation lente dans des conditions de faible luminosité. cela permet aussi de faciliter les prises de vue vidéo et de produire des séquences fluides à main levée.

Caractéristiques et performances : 5/5

Sony FX30 : qualité d'image et de vidéo

Excellentes photos aux couleurs parfaites de 26 Mpx

Superbe vidéo 4K

Nombreuses options de tournage vidéo utiles

Il n'est pas surprenant de constater qu'en dépit de son prix (relativement) modeste, le FX30 offre une qualité d'image et de vidéo irréprochable.

Parlons d'abord de la qualité des photos. Les utilisateurs peuvent les capturer au format JPEG pour des résultats " directement sortis de l'appareil " ou en RAW, en tirant le meilleur parti de toutes les données tonales capturées par le capteur CMOS rétro-éclairé de 26 mégapixels. Les résultats montrent un bon rendu des couleurs sans aucune dominante de couleur qui nécessiterait un temps supplémentaire dans un logiciel de traitement RAW tel qu'Adobe Lightroom pour la retoucher.

Cependant, c'est la qualité vidéo qui impressionne vraiment. Le FX30 filme en 4K à partir d'un cadrage en 6K en utilisant 20 mégapixels de la résolution du capteur dans un " format Super 35 ", ce qui permet d'obtenir un surplus de données. Il en résulte une image nette, percutante et de haute résolution. En 4K 120p, il y a cependant un recadrage de 1,6x, et les utilisateurs devront donc en tenir compte lorsqu'ils captureront des séquences au ralenti jusqu'à 5x.

Le FX30 offre des options Log 10 bits ainsi que des profils cine Sony, dont le célèbre profil S-Cinetone, qui est un excellent choix pour filmer des scènes avec des personnes, car il est très sensible aux tons de la peau. Un problème que nous avons rencontré est la visibilité de l'écran lors des prises de vue avec des profils plats et des éclairages à faible contraste, mais de nombreux autres utilisateurs associeront certainement le FX30 à un moniteur externe tel que l'Atomos Ninja ou un moniteur similaire.

La caméra FX30 peut enregistrer de la vidéo 4:2:2 10 bits en interne (le format RAW 16 bits peut être capturé via une configuration HDMI), ce qui signifie que davantage de couleurs sont disponibles pour l'enregistrement et qu'il en résulte une capture plus fidèle de la scène. Le format XAVC HS est également présent et double la compression habituelle, ce qui est important car cela vous permet de capturer des vidéos de haute qualité sans remplir vos cartes mémoire trop rapidement. De plus, des fichiers proxy à faible débit peuvent être enregistrés parallèlement aux versions haute résolution, ce qui signifie que vous avez la possibilité d'éditer avec les fichiers proxy mais d'exporter votre vidéo finale vers les versions pleine résolution. Cela facilite grandement la vie de votre ordinateur et vous évite d'utiliser trop de mémoire vive et de ralentir le processus.

Lors de la capture d'images, l'enregistrement est confirmé non seulement par des voyants rouges à l'avant et à l'arrière du modèle FX30, mais aussi par un cadre rouge qui apparaît à l'extérieur de l'écran LCD pour indiquer que la caméra est bien en train d'enregistrer. Les créatifs qui réalisent beaucoup de contenu pour les médias sociaux seront ravis d'apprendre que le FX30 propose différents marqueurs d'aspect pour vérifier le cadrage et s'assurer que tout est bien aligné.

Nous avons préféré travailler avec l'encombrement réduit de la caméra en main et non avec la poignée XLR optionnelle. Comme il s'agit de la caméra d'entrée de gamme Cinema Line de Sony, il est probable que la plupart des utilisateurs n'opteront pas pour une connexion XLR mais utiliseront plutôt des kits radio, tels que les systèmes DJI Mic ou Rode Wireless Go II. Dans ce cas, il est préférable de relier l'émetteur au port micro situé sur le côté de la caméra.

Enfin, il convient de souligner que le FX30 est équipé d'un ventilateur intégré et d'un dissipateur thermique conçu pour évacuer l'air chaud de la caméra. Nous avons testé la caméra FX30 dans tous les modes vidéo et nous n'avons rencontré aucun problème de surchauffe. Le fait que cette fonction soit intégrée à l'appareil le place au-dessus de ses rivaux tels que le Fujifilm X-H2S, pour lequel il s'agit d'une option.

Qualité de l'image et de la vidéo : 5/5

Devriez-vous acheter la caméra Sony FX30 ?

Swipe to scroll horizontally Sony FX30 Caractéristiques Notes Évaluation Prix : La FX30 offre de nombreuses possibilités aux vidéastes, mais elle est chère pour un appareil APS-C. 4/5 Design : Bien construit et compact, mais l'absence de viseur et les commandes axées sur la vidéo ne conviendront pas à tout le monde. 4/5 Caractéristiques et performances : Un excellent autofocus et une stabilisation d'image utile, ainsi que toutes les options vidéo que vous pouvez souhaiter. 5/5 Qualité de l'image : Il est presque aussi doué pour les photos que pour la vidéo, mais c'est cette dernière qui se distingue vraiment. 5/5

Achetez-le si...

Vous souhaitez vivre de la vidéo

Les professionnels de la vidéo d'aujourd'hui attendent des séquences haute résolution de qualité 4K et c'est exactement ce que la FX30 peut leur offrir.

Vous cherchez à économiser un peu d'argent

Hormis le capteur plein format, le FX30 conserve toutes les fonctionnalités clés du FX3, plus grand et plus cher, ce qui vous permet de disposer d'un budget supplémentaire pour l'achat d'objectifs.

Vous appréciez une qualité de fabrication correcte

Le FX30 est un appareil robuste construit autour d'un boîtier en alliage de magnésium et il est tout à fait capable d'encaisser les chocs liés à une utilisation professionnelle quotidienne.

Ne l'achetez pas si...

Vous faites plus de photos que de vidéos

Le FX30 est destiné à ceux qui souhaitent passer à l'échelle vidéo professionnelle et il existe de meilleures options Sony pour l'imagerie fixe qui sont également compatibles avec la vidéo.

Vous aimez les EVF

Si vous préférez travailler avec des viseurs électroniques (EVF), regardez ailleurs, car vous n'en aurez pas sur le FX30. Cela dit, l'écran LCD à angle variable fait un excellent travail.

Vous avez besoin du plein format

Si vous avez absolument besoin d'un appareil plein format et que vous souhaitez conserver la monture E de Sony, la meilleure alternative est le FX3, cependant beaucoup plus cher.

Sony FX30 : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sony FX30 BlackMagic Pocket Cinema 6K Pro OM System OM-1 Sony ZV-E10 Prix (boîtier uniquement) 2,299 € 2 569 € 2,199 € 879,99 € Capteur : 26MP BSI CMOS APS-C 23.1x12.99mm Super35 CMOS Capteur Live MOS BSI superposé de 20,4 Mpx 4/3 pouces 24.2MP CMOS APS-C Points AF : 759 points à détection de phase Détection du contraste, une seule fois 1053 points à détection de phase 425 points à détection de phase Vidéo : 4K @ 120fps / 280Mbps 6K @ 50fps 4k @ 60fps / 202Mbps 4K @ 30fps / 100Mbps Cartes mémoire : 2x CFexpress type A / SD 1 x CFast, 1 x SD 2x SD 1x SD EVF N/A En option 5760K points N/A LCD : Écran tactile 3 pouces à angle variable, 2,36 m-dot Écran tactile inclinable de 5 pouces Écran tactile 3 pouces à angle variable, 1,6 m-dot Écran tactile 3 pouces à angle variable, 921k-dot Connectivité : Wi-Fi, USB-C 3.2, HDMI USB-C, HDMI Wi-Fi, USB-C 3, HDMI Wi-Fi, USB-C 3, HDMI Taille : 129.7 x 77.8 x 84.5mm 179.8 x 112 x 122.9mm 138.8 x 72.7 x 91.6mm 115.2 x 64.2 x 44.8 mm Poids : 646g (avec batterie) 1,238g (avec batterie et carte) 599g (avec batterie et carte) 343g (avec batterie et carte)

Avant de quitter notre test du Sony FX30, il est intéressant de considérer ces alternatives qui offrent certains certains mêmes avantages pour les photos ou les vidéos (ou les deux).

(s'ouvre dans un nouvel onglet) BlackMagic Pocket Cinema 6K Pro

Une caméra vidéo petite mais polyvalente qui plaira aux cinéastes indépendants et aux créateurs de contenu. Tournant en 60p ou 120p, la caméra utilise une monture d'objectif Canon EF, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d'un grand nombre d'optiques abordables. La BlackMagic est également équipée de filtres ND intégrés (2, 4 et 6 diaphragmes), qui aideront les utilisateurs à filmer à faible ouverture, même en cas de forte luminosité. Lire notre test de la BlackMagic Pocket Cinema 6K Pro (en anglais)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Système OM OM-1

L'OM-1 est un petit appareil photo hybride basé sur un capteur Micro Four-Thirds de 20 mégapixels. Capable de capturer des vidéos 4K à 60p ou 120 en Full HD, l'OM-1 est parfaitement étanche et dispose de deux emplacements pour cartes SD. Lire notre test de l'OM System OM-1 (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Sony ZV-E10

Bien qu'il s'agisse davantage d'une caméra de vlogging que d'une caméra vidéo professionnelle, le ZV-E10 pourrait combler un vide pour les créateurs de contenu qui cherchent à prendre à la fois des images fixes et des séquences vidéo. Doté d'un capteur APS-C de 24,3 mégapixels, le ZV-E10 peut filmer en 4K et, si vous souhaitez capturer des ralentis, en Full HD à 120p. Lire notre test du Sony ZV-E10 (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Nous avons testé le Sony FX30 pendant trois semaines, en capturant des photos et des vidéos dans différentes conditions d'éclairage. Les photos ont été comparées entre les fichiers JPEG et RAW capturés dans les mêmes lieux et les séquences vidéo ont été filmées dans plusieurs modes d'enregistrement avec et sans Log Profiles.

Nous avons testé un grand nombre d'appareils photo au fil des ans, depuis les boîtiers d'entrée de gamme jusqu'aux équipements grand public, en passant par les appareils photo et le matériel vidéo de niveau professionnel.

Première révision en avril 2023