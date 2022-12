Test du Fujifilm X-T200

Les appareils photo haut de gamme de la série X de Fujifilm sont parmi les meilleurs du marché. Aussi, lorsque la société a décidé de lancer une version allégée du X-T20 il y a deux ans, nous nous attendions à quelque chose de spécial. Bien qu'il s'agisse d'un appareil photo très performant, le X-T100 ne nous a pas vraiment époustouflés, mais Fujifilm n'a pas abandonné. Cette fois, le fabricant d'appareils photo a presque atteint son but avec le X-T200.

Le nouvel appareil photo sans miroir pour débutants, équivalent du X-T30, est en fait un X-A7 avec un viseur. Le X-T200 partage un grand nombre des caractéristiques de ce dernier, notamment le même capteur, le même système autofocus, la même sensibilité ISO et les mêmes prouesses vidéo 4K. Et cela fait que le X-T200 est une amélioration majeure par rapport à son prédécesseur.

Bien que le X-T200 soit un peu plus cher que le X-T100 lors de son lancement, il est aujourd'hui l'un des meilleurs appareils photo bon marché, offrant un excellent rapport qualité-prix. C'est également l'un des meilleurs appareils photo pour YouTube. Il est un peu plus cher que le X-A7, mais vous bénéficiez d'un viseur lorsque vous achetez le X-T200. Cet avantage est-il toutefois suffisant pour faire de ce nouveau modèle un appareil photo sans miroir APS-C d'entrée de gamme intéressant ? C'est ce que nous allons voir.

Caractéristiques principales

Capteur 24,2 Mpx mis à jour

Vidéo 4K/30p

Nouvel écran tactile arrière de 3,5 pouces au format 16:9

Il est difficile de justifier l'achat d'un modèle haut de gamme quand il existe des options plus abordables comme le X-T200, mais bien qu'il semble génial sur le papier, il n'est pas tout à fait à la hauteur du X-T30.

Tout d'abord, il n'utilise pas le même capteur CMOS X Trans que vous trouverez dans les appareils photo haut de gamme de Fujifilm. À la place, il s'agit d'une version révisée du capteur CMOS APS-C du X-T100, l'amélioration résidant dans l'utilisation de câbles en cuivre plutôt qu'en aluminium.

Les améliorations apportées au capteur signifient que la lecture de l'appareil photo est désormais 3,5 fois plus rapide que celle du X-T100 (ce qui, selon Fujifilm, réduit les effets d'un rolling shutter) et fait passer la valeur ISO maximale à 25 600 (elle était de 12 800 sur l'ancien modèle). C'est une mise à niveau similaire que le X-A7 revendique également par rapport au X-A5 et nous avons trouvé que le capteur amélioré a produit d'excellents résultats.

Key specs Capteur : 24,2MP APS-C CMOS Autofocus : 425 points hybrides phase/contraste AF Plage ISO : 200-12 800 (exp. 100-51 200) Rafale max : 8fps Vidéo : 4K/30p Viseur : 2,36 millions de points, OLED LCD : Écran tactile 3,5 pouces de 2,78 millions de points Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth Poids : 370g (avec batterie et carte)

Le capteur n'est que l'une des nombreuses améliorations apportées au X-T200 par rapport à son prédécesseur. Le processeur a également été mis à niveau, ce qui a permis au nouvel appareil photo de bénéficier d'une légère augmentation de la vitesse de prise de vue en continu, qui passe de 6 ips dans le X-T100 à 8 ips dans le modèle actuel. C'est mieux que le X-A7, qui a la même vitesse de 6 images par seconde que le X-T100.

Les capacités vidéo sont nettement améliorées, avec une capture 4K jusqu'à 30 images par seconde (contre 15 images par seconde sur le X-T100, plutôt décevant) et une vidéo Full HD 1080p jusqu'à 120 images par seconde. Le X-T200 dispose d'un nouveau mode vidéo HDR qui combine plusieurs images prises à des expositions différentes pour ajouter une plus grande plage dynamique aux vidéos standard, mais il n'est disponible qu'à 60 images par seconde.

Pour réduire les tremblements lors des prises de vue à main levée, Fujifilm a conçu un "cardan numérique" qui utilise le gyroscope intégré de l'appareil photo, ainsi qu'un algorithme de stabilisation d'image, pour lisser les séquences. Il est important de noter que cette fonction est différente des systèmes de stabilisation d'image intégrés au boîtier dont bénéficient de nombreux modèles haut de gamme. Cela dit, vous ne pouvez pas l'utiliser pour la capture de vidéos en 4K - elle n'est disponible que pour les séquences en Full HD, car l'activation de cette fonction fait disparaître une grande partie du capteur (peut-être pour ajuster le cadrage).

Un autre avantage, bien que minime, du X-T200 par rapport à son prédécesseur en ce qui concerne les fonctions vidéo est la possibilité de découper les séquences à partir de la caméra.

Le X-T200 reprend l'entrée micro de 3,5 mm qui était disponible sur le X-T100. Il n'y a toujours pas de port casque dédié, mais le X-T200 contient un adaptateur casque de 3,5 mm qui peut être branché sur le port USB-C. L'appareil est également capable d'afficher les niveaux audio sur l'écran arrière ou dans le viseur.

En parlant de cela, le viseur électronique est la différence la plus évidente entre le X-A7 et le X-T200. Bien qu'il ne soit pas disponible sur le premier, il s'agit du même panneau de 2,36 millions de points que sur le X-T100, avec le même grossissement de 0,62x. Il est également doté d'un capteur oculaire très pratique, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de chercher un bouton pour basculer entre le viseur et l'affichage en direct.

L'autre caractéristique principale du X-T200 est le grand écran LCD arrière de 3,5 pouces au format 16:9, emprunté au X-A7. Non seulement il est plus grand que celui du X-T100, mais il s'agit désormais d'un écran entièrement articulé avec une résolution supérieure de 2,76 millions de points (contre 1,04 million de points pour l'ancien appareil). C'est un écran très net qui conviendra aux vlogueurs, aux amateurs de selfie et qui aidera les photographes sur smartphone à passer facilement à un "vrai" appareil photo.

Le X-T200 utilise une batterie Li-ion NP-W126S dont le classement CIPA est de 270 photos en mode standard, mais qui peut fournir jusqu'à 450 photos en mode économique (que vous trouverez sous l'option Gestion de l'énergie dans le système de menus de l'appareil photo). Il n'y a pas de chargeur externe dans la boîte - la batterie peut être rechargée dans l'appareil photo via le port USB-C sur le côté.

Construction et manipulation

Disposition des commandes redessinée

Prise en main plus solide

Joystick mal placé

Il existe des différences physiques majeures entre le X-T200 et son prédécesseur, et la première que vous remarquerez est la poignée plus profonde et plus robuste. Cela en fait une option d'entrée de gamme plus ergonomique si vous devez tenir un appareil photo pendant de longues périodes. Cependant, le repose-pouce sur le panneau arrière n'est pas bien positionné, principalement parce que l'écran occupe la majorité de l'espace à l'arrière de l'appareil photo - ce dont nous nous plaignions également sur le X-A7.

Le manque d'espace sur le panneau arrière signifie également que la configuration des commandes adopte un look plus minimaliste. Le D-pad quadridirectionnel du X-T100 a disparu, au profit d'un joystick multi-sélecteur qui, malheureusement, est inconfortable à utiliser. Nous avons rencontré un problème similaire avec le X-A7, mais ce n'était pas très gênant car nous n'avions pas besoin de lever l'appareil à hauteur de nos yeux. Avec le X-T200, cependant, l'utilisation du joystick devient beaucoup plus difficile lorsqu'on utilise le viseur, car il faut ajuster la prise en main lorsque l'appareil est relevé pour cadrer dans le viseur. La manette est également assez petite, ce qui peut gêner les personnes ayant de grandes mains.

Sous le joystick se trouvent les boutons de menu et de retour qui se trouvent au même niveau que le boîtier de l'appareil. Ils sont eux aussi plutôt petits et ne peuvent pas être trouvés au toucher uniquement - vous devrez regarder ce que vous faites pour utiliser ces boutons.

La plaque supérieure comporte la molette de mode habituelle, ainsi que deux autres molettes pour contrôler l'ouverture, la vitesse d'obturation et la compensation d'exposition, mais ces dernières sont également petites et certains utilisateurs auront du mal à les tourner car elles nécessitent un changement de prise en main pour y accéder.

La fonction de la molette la plus à gauche de la plaque supérieure varie en fonction du mode de prise de vue. Lorsque vous filmez une vidéo, vous pouvez l'utiliser pour modifier la vitesse d'obturation, tandis qu'elle peut être utilisée pour faire défiler les options de simulation de film lorsque vous prenez des photos. Il s'agit de la seule molette de l'appareil que nous avons trouvé facile à utiliser - relativement facile à atteindre (bien qu'elle nécessite un léger ajustement de la prise en main) et facile à tourner.

L'objectif XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS livré dans le coffret de l'appareil photo est assez bon pour un objectif de kit, mais il présente également quelques défauts. Le mécanisme de zoom motorisé de cet objectif n'est pas rapide, et il est difficile de se rappeler dans quel sens il faut tourner la bague pour effectuer un zoom avant ou arrière. Bien sûr, si vous l'utilisez suffisamment longtemps, cela pourrait devenir une seconde nature pour vous. Cela dit, à 15 mm, l'objectif est assez large, offrant une longueur focale équivalente à 23 mm, et une longueur équivalente à 69 mm lorsque vous effectuez un zoom complet à 45 mm - un niveau correct pour un objectif de ce type.

À première vue, il semble que Fujifilm n'ait pas ajouté de flash au X-T200, mais il est bien là, bien installé autour de la bosse du viseur et relevé par le commutateur situé autour de la molette la plus à gauche de la plaque supérieure. C'est un beau design qui ajoute à l'esthétique rétro de l'appareil.

Le X-T200 partage également le même système de menu rafraîchi introduit dans le X-A7. Il s'agit d'un système beaucoup plus intuitif et, surtout, il offre un aperçu des différents modes de simulation de film avant que vous ne preniez la photo.

La plupart des options de prise de vue sont disponibles sur l'écran tactile, il y a donc de fortes chances que vous n'ayez pas besoin d'utiliser (ou de personnaliser) les boutons physiques à l'arrière de l'appareil. Si vous voulez que tout reste simple, il vous suffit de régler l'appareil photo sur le mode automatique SR+ (Advanced SR Auto) et tout sera pris en charge pour vous, un peu comme si vous utilisiez l'appareil photo de votre smartphone.

Performances

Excellent AF à détection de visage

Suivi du sujet raisonnablement bon

Faible profondeur de mémoire tampon

Le X-T200 est doté d'un système AF hybride avec 425 points de détection de phase basés sur des capteurs. Pour vous aider à faire la mise au point, quatre modes AF sont disponibles : Single Point, Zone, Wide/Tracking et All. Grâce à un algorithme AF amélioré, il n'y a que très peu de défauts en ce qui concerne les performances de l'autofocus. Dans la plupart des cas, le X-T200 est capable de capter votre sujet sans trop d'effort, même s'il est facile d'en changer grâce à la fonction de mise au point tactile de l'appareil.

La détection des visages et des yeux est parfaite, l'appareil étant capable de se fixer sur le visage d'une personne avec facilité et de la suivre même lorsqu'elle se détourne de l'appareil. La mise au point automatique des yeux fonctionne bien même si le sujet porte des lunettes, un exploit que de nombreux appareils photo d'entrée de gamme ne sont pas capables de réaliser.

Le suivi du sujet pendant la prise de vue en continu est cependant un peu aléatoire. Alors que vous obtiendrez certainement quelques images utilisables à partir d'une seule rafale, vous constaterez que le sujet peut être complètement flou dans la plupart des cas. Nous avons rencontré le même problème lors de la prise de vidéos, car il n'y a pas de suivi du sujet dans ce mode.

En ce qui concerne la prise de vue en continu, si l'appareil dispose d'un mode rafale amélioré à 8 images par seconde - pratique pour la photographie sportive et animalière - la mémoire tampon n'a pas beaucoup changé. Cela signifie que l'appareil va ralentir assez rapidement pour traiter et enregistrer toutes les images sur la carte.

L'objectif du kit nécessite une distance de mise au point minimale de 13 cm, ce qui n'est peut-être pas suffisant pour la plupart des besoins en macrophotographie, mais se prête bien aux expériences amusantes. (Image credit: TechRadar)

Le X-T200 partage également le système de mesure intégré à 256 zones du X-A7 et, comme auparavant, il fonctionne à merveille. En tenant compte du fait que nous avons testé le nouvel appareil photo pendant la période de confinement du coronavirus et que nous avons dû prendre la plupart de nos photos d'essai à l'intérieur, l'appareil photo a très bien géré l'éclairage inégal à l'intérieur de la maison.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, le viseur est doté d'un capteur oculaire qui détecte automatiquement la proximité de l'écran et passe de l'affichage en direct au cadrage via le viseur. Cependant, nous avons constaté que le capteur oculaire ne répondait pas toujours, en particulier lorsque l'écran LCD arrière était ouvert et éloigné du boîtier de l'appareil. Nous avons dû éteindre l'appareil, rabattre l'écran contre le boîtier, puis redémarrer l'appareil pour que le capteur oculaire fonctionne à nouveau. À quelques reprises, l'appareil s'est même figé lorsque nous l'avons allumé avec l'écran LCD déjà déployé, et nous avons dû retirer la batterie pour que tout redevienne opérationnel. Cela dit, ces incidents sont rares, mais ils méritent d'être signalés au cas où le problème ne se limiterait pas à notre appareil de test.

L'objectif Super EBC XC 15-45mm f/3,5-5,6 OIS en kit nécessite une distance de mise au point minimale de 13 cm pour obtenir des images nettes au zoom le plus large (longueur focale de 15 mm) et présente un grossissement maximal de 0,24x (ou 1/4 de la taille réelle). Bien que cela ne soit pas tout à fait suffisant pour la macrophotographie, nous devons admettre qu'il y a beaucoup de possibilités d'expérimentation et de créativité ici.

Qualité de l'image

Excellente reproduction des couleurs

Bonne gamme dynamique

Performance acceptable en matière de bruit

S'il y a une chose que nous ne pourrons jamais reprocher à Fujifilm, c'est sa maîtrise des couleurs, et le X-T200 poursuit cette tendance en produisant d'excellents JPEG. Bien sûr, ce qui fait que tous les appareils Fujifilm se distinguent, ce sont les nombreux modes de simulation de film et les filtres embarqués disponibles qui ajoutent un peu de fun et d'éclat aux images. Nos préférés sont Velvia/Vivid et Classic Chrome, mais les couleurs avec Provia/Standard sont tout aussi saisissantes.

Comme le X-A7, le capteur du X-T200 est capable de capturer de nombreux tons, ce qui nous permet de récupérer les détails dans les ombres lors du post-traitement. Mais là où le X-A7 avait tendance à accentuer les tons sombres, le X-T200 les rend aussi naturels que possible, quel que soit le mode de simulation de film utilisé.

Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar) (Image credit: TechRadar) (Image credit: TechRadar) (Image credit: TechRadar) (Image credit: TechRadar) (Image credit: TechRadar) (Image credit: TechRadar) (Image credit: TechRadar)

Les images sont très détaillées et ne présentent pratiquement pas de moiré (motifs rayés), même à 6400 ISO. Le bruit n'est visible qu'à partir de 12 800 ISO, mais nous espérons que la plupart des photographes débutants n'auront pas besoin de passer à la vitesse supérieure.

Les images RAW sont, bien entendu, légèrement plus bruyantes mais parfaitement utilisables jusqu'à 6400 ISO. Si, toutefois, vous ne souhaitez pas modifier les images RAW en post-traitement, il existe deux modes DR supplémentaires pour améliorer le contraste des images - DR200% et DR400% offrent respectivement un et deux arrêts de compensation des hautes lumières.

En termes de vidéo, le cardan numérique est un excellent ajout, même s'il est dommage qu'il ne puisse être utilisé que pour des séquences 1080p. Les vidéos Full HD, bien que parfaitement utilisables, nous ont paru un peu ternes. En revanche, la qualité des vidéos 4K est assez impressionnante, avec très peu d'effet de rolling shutter et une quantité décente de détails.

Verdict

Par rapport au X-T100, ce successeur est un bien meilleur appareil, maintenant qu'il est doté d'un écran arrière plus grand et plus net ainsi que d'une puissance de traitement bien supérieure sous le capot - sans oublier un système autofocus amélioré. Il est également beaucoup plus confortable en main par rapport à l'ancien appareil et même au X-A7. Le style rétro du reflex numérique fera facilement des adeptes, et sa configuration facile à utiliser devrait permettre aux nouveaux photographes d'être opérationnels en un rien de temps. Les résultats qu'il produit sont merveilleux et il peut facilement fonctionner comme appareil de secours pour les utilisateurs plus avancés.

Le X-T200 est l'un des appareils photo de la série X les plus abordables, doté d'un viseur - la principale raison pour laquelle on le préfère au X-A7. Cependant, un capteur oculaire parfois peu fiable nous a obligés à utiliser l'écran arrière plus souvent, à peu près comme nous le ferions avec le X-A7 - un appareil qui est moins cher à l'achat avec l'objectif inclus. De plus, le superbe X-T30 est à peu près aussi cher que le X-T200 à l'heure où nous écrivons ces lignes, sachant qu'il est en vente depuis environ un an maintenant, ce qui en fait un bien meilleur choix, même pour les débutants, car ils auront un appareil avec lequel ils pourront évoluer.

Mis à part le prix, le X-T200 est un appareil photo très performant et fait beaucoup mieux que son prédécesseur pour combler le fossé entre la série X haut de gamme de Fujifilm et les boîtiers d'entrée de gamme. Pour les débutants et pour sa valeur pure, il reste l'un des meilleurs appareils photo hybride (sans miroir) que vous pouvez acheter.

Concurrence

Image 1 of 4 (Image credit: TechRadar) Fujifilm X-A7 Si vous cherchez un appareil photo pour débutants et que vous pouvez vous passer d'un viseur, vous pouvez économiser une bonne partie de votre argent en optant pour le X-A7 plutôt que pour le X-T200. Il manque une poignée décente, mais l'appareil est livré avec une sangle en cuir que nous vous recommandons d'utiliser. La qualité d'image est superbe avec le X-A7, et un système de menu rafraîchi l'a rendu beaucoup plus convivial pour ceux qui passent de la photographie sur smartphone à un "vrai" appareil photo. L'écran LCD arrière de 3,5 pouces 16:9 entièrement articulé est également un élément qui permettra aux débutants de se sentir parfaitement à l'aise. Lire notre test approfondi du Fujifilm X-A7 (en anglais) (Image credit: Canon) Canon EOS M6 Mark II For those who can’t decide whether a viewfinder is essential or not should look to Canon’s newest APS-C mirrorless camera. The EOS M6 Mark II has a removable OLED EVF, along with specs to outdo the X-T200 – a 32.5MP high-res sensor and a burst speed of 14fps. It’s an excellent traveling companion and a superb option for vlogging as well, but it does cost more than the X-T200. Read our in-depth Canon EOS M6 Mark II review (Image credit: Future) Sony Alpha A6100 It’s a Sony camera, meaning you’re getting the best autofocus system there is. In fact, we’ll go so far as to say that it’s the best entry-level APS-C mirrorless camera Sony has produced till date. Not only is the AF system class-leading, the battery life is also excellent, as is the image quality. However, this camera also suffers from low buffer memory, and very limited touchscreen functionality. Read our in-depth Sony Alpha A6100 review (Image credit: Future) Olympus OM-D E-M10 Mark III This has long been one of our favourite mirrorless cameras, but where all the aforementioned cameras feature an APS-C sensor, this Olympus has a micro four thirds 16MP sensor. While that kind of resolution sounds quite low these days, the E-M10 Mark III is a highly capable camera that produces excellent images. You’ll also get the added benefit of in-body image stabilization (IBIS). That said, its autofocus system is not as capable as the X-T200’s and its menu system is too complicated to call it beginner-friendly. But you do get plenty of Art Filters to have some fun with. Read our in-depth Olympus OM-D E-M10 Mark III review