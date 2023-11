Lorsque l'A9 III a été présenté à nos journalistes le jour de son lancement, de nombreux regards se sont posés sur lui. Sur le papier, il s'agit d'un appareil photo à l'allure incroyable qui devrait révolutionner la photographie et la vidéo à grande vitesse. Cependant, nous n'avons eu droit qu'à une demi-journée de prise en main de l'A9 III le jour du lancement et, comme tous les autres journalistes, nous aurons besoin d'une version de production complète de l'appareil et du temps nécessaire pour le tester en profondeur avant de pouvoir rendre un verdict concluant. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'A9 III se manie très bien, qu'il dispose d'une puissance indéniable et de capacités d'autofocus de premier ordre, et qu'il a bouleversé ce qui peut souvent être considéré comme une partie traditionnellement haut de gamme du monde de l'appareil photo. Que le plaisir de la haute vitesse commence.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

De temps en temps, un nouvel appareil photo fait sensation dans le monde de la photographie, et le lancement du Sony A9 III a été l'un de ces moments. L'engouement autour de l'appareil photo le plus rapide de l'histoire est-il justifié ? Après une journée d'utilisation, il est encore trop tôt pour le dire, mais nous sommes certainement optimistes, d'autant plus qu'il s'agit d'un appareil Sony.

Avec l'A9 III, Sony a placé la barre très haut en matière de photographie haute performance pour le sport et la faune. Un nouveau type de capteur doté d'un "obturateur global" permet d'exploiter un certain nombre de fonctionnalités de pointe et, surtout, d'éliminer la distorsion dans les photos et les vidéos que l'on peut obtenir avec les capteurs électroniques utilisés pour obtenir les meilleures performances dans la plupart des autres appareils photo.

En résumé, les technologies combinées ont permis d'obtenir des performances inédites qui sont excessives pour la plupart des utilisateurs, mais passionnantes pour ceux qui peuvent se permettre les prix phares de Sony. La prise de vue en rafale à 120 images par seconde, un obturateur maximum de 1/80 000 sec avec synchronisation du flash à n'importe quelle vitesse d'obturation sont les grands titres, et ils sont à votre disposition pour 6 999,90 €.

(Image credit: Future)

L'A9 III est également doté des meilleures innovations de Sony que nous avons déjà vues, notamment dans l'A7R V, l'appareil que nous avons élu meilleur appareil photo sans miroir lors de notre TechRadar 2023 Choice Awards : le processeur Bionz XR (l'A9 III en possède en fait deux), une puce AI-autofocus pour un suivi de sujet AF de pointe, le viseur EVF 9,44 mégapoints haute résolution et un écran tactile à angle variable sur 4 axes.

La prise de vue en rafale jusqu'à 120 images par seconde s'effectue sans compromis sur les performances de l'appareil ou la qualité de l'image - c'est-à-dire 24,6 Mpx en mode brut et JPEG avec suivi continu de l'AF et exposition automatique - et représente franchement l'excellence. À moins que Canon ou Nikon n'invente un nouvel appareil photo doté de fonctions inédites, l'A9 III fera des envieux dans les salles de presse des Jeux olympiques de Paris 2024.

Tous les types d'événements sportifs et naturels ne nécessitent pas des vitesses aussi élevées, mais la prise de vue de séquences de disciplines athlétiques telles que les haies et le saut en longueur donne un aperçu des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir besoin d'une vitesse de pointe. Il existe en effet des situations où les photographes sportifs professionnels pourraient apprécier une telle puissance - des moments décisifs peuvent être perdus en une fraction de seconde.

(Image credit: Future)

Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu d'appareil photo et nous éprouvions le besoin de voir ce qu'il avait dans le ventre. Une prise en main d'une demi-journée, sans aucun support disponible pour les fichiers bruts de l'A9 III, signifie que cette prise en main ne comprend que les premières impressions, sans aucune observation sur la qualité d'image, qui est si importante, et que nous sommes particulièrement désireux d'évaluer lors de notre examen approfondi, car il y a un point d'interrogation sur l'impact que le nouveau type de capteur pourrait avoir sur la qualité de l'image.

Pour l'instant, nous avons été époustouflés par les capacités de l'A9 III, qui devrait être l'un des meilleurs appareils photo sans miroir. Ses spécifications et ses performances ne seront pas à la portée de tous, à l'exception de quelques pros, mais ce fut un grand plaisir de pouvoir essayer cet appareil, et cela a aiguisé notre curiosité pour la suite.

6 999,90 € (boîtier seulement)

Nouvelle poignée verticale (prix à confirmer)

Mise en vente prévue pour le début de l'année 2024

Le prix catalogue du boîtier du Sony A9 III est de 6 999,90 €, ce qui correspond à ce qui est attendu d'un appareil Sony de ce niveau, bien qu'il s'agisse d'une augmentation par rapport au Sony A9 II. Il est résolument destiné aux professionnels du sport et de la photographie animalière, et sa date de mise en vente est prévue pour début 2024, avant les Jeux Olympiques de Paris qui débuteront fin juillet.

Grâce à sa nouvelle poignée, l'A9 III nécessite une nouvelle poignée verticale optionnelle, lancée en même temps que l'appareil, afin d'augmenter la taille et l'autonomie de la batterie et d'offrir un moyen confortable de photographier en format vertical. Il n'y a pas encore de prix officiel pour la nouvelle poignée, mais pratiquement tous les photographes qui ajoutent l'A9 III à leur panier d'achat ajouteront la poignée. Le A9 III pourra également être loué pour des événements spéciaux et des travaux sur commande.

Sony A9 III : design et maniabilité

Poignée plus large et nouvelle poignée verticale en option

Le meilleur viseur de l'industrie

Nombreuses commandes

En tant qu'appareil photo conçu principalement pour la photographie d'action professionnelle, l'A9 III possède une qualité de construction qui lui permet de résister aux conditions difficiles et aux intempéries. Il ne s'agit cependant pas d'un appareil volumineux comme le Nikon Z9 - les appareils photo sans miroir de Sony sont toujours petits, même ceux de la série A9. Inversement, la plupart des téléobjectifs professionnels sont grands, alors comment est le compromis de l'A9 III ? Plutôt bon, en fait.

On retrouve la forme familière du mini DSLR de Sony, sauf que la poignée est plus épaisse pour une meilleure prise en main. La prise en main de l'objectif FE 24-70mm F2.8 GM, l'un des objectifs dont nous disposions pour la séance de prise en main, s'est avérée satisfaisante. Avec des objectifs plus grands, comme le nouveau FE 300mm F2.8, l'A9 III tire vraiment profit de la poignée verticale optionnelle.

Avec un nouveau design, l'A9 III a bien sûr besoin d'une toute nouvelle poignée verticale optionnelle, et la majorité des photographes de l'A9 III devraient opter pour cette poignée. Non seulement la poignée ajoute un peu de poids et de hauteur, mais elle offre des commandes au bout des doigts pour la prise de vue verticale, reproduisant la disposition de l'appareil pour les photos au format horizontal, et elle prolonge l'autonomie de la batterie. Avec l'objectif FE 300 mm F2.8, qui pèse 1 470 g, l'équilibre entre l'appareil (avec la poignée) et l'objectif est vraiment bon.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le viseur est le même que celui de l'A7R V, et l'unité de 9,44 millions de points a un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, sans aucune coupure pendant la prise de vue en continu - il fonctionne vraiment sans faille. L'écran tactile est également une particularité de l'A7R V : il s'agit d'un écran à double axe et à angle variable qui peut être positionné sous toutes sortes d'angles.

La disposition des commandes est également très complète, avec des boutons personnalisables qui permettent d'activer des fonctions telles que 120 images par seconde d'une simple pression, des molettes de commande plus nombreuses que vous ne pouvez l'imaginer, Ethernet, ainsi qu'un joystick pour naviguer dans les menus, les points AF et d'autres éléments de ce type. Tous les attributs de conception d'un appareil photo sans miroir de Sony sont présents dans l'A9 III.

Sony A9 III : caractéristiques et performances

Premier appareil photo grand format avec obturateur global

Sony affirme qu'il est 8 fois plus rapide que l'A9 II

Vitesse de synchronisation du flash la plus rapide jamais atteinte, jusqu'à 1/80 000 sec

Les appareils photo Sony sont généralement riches en fonctionnalités, mais comme il s'agit du premier appareil photo sans miroir doté d'un obturateur global, c'est par là que nous commencerons. Il s'agit d'un type de capteur coûteux que l'on ne trouvait jusqu'à présent que dans les caméras cinématographiques haut de gamme, et il a longtemps été pressenti pour le Canon EOS R1 - un rival potentiel de l'A9 III. Pourquoi ce type de capteur fait-il tant parler de lui ?

En résumé, il lit chaque pixel simultanément et non ligne par ligne, comme le font les autres types de capteurs lorsqu'ils utilisent leur obturateur électronique (au lieu de l'obturateur mécanique). Actuellement, le capteur empilé des Z8 et Z9 de Nikon avec obturateur électronique affiche la vitesse de lecture du capteur la plus rapide (ligne par ligne), à savoir 1/250 sec.

Il est difficile de trouver de la distorsion dans les images du Z9, mais il existe généralement un risque d'obturation par roulement lors de l'utilisation de l'obturateur électronique - un effet de "gelée". Dans la plupart des appareils photo DSLR et sans miroir, vous pouvez utiliser un obturateur mécanique pour obtenir des photos sans distorsion, mais la vitesse mécanique de l'obturateur est limitée - la vitesse la plus rapide jamais atteinte est de 16 images par seconde dans le Canon EOS 1D X Mark III.

L'obturateur global offre le meilleur des deux mondes : pas de distorsion et aucune limite réelle à la vitesse de prise de vue en rafale, jusqu'à 120 images par seconde.

Séquence de prise de vue en rafale d'un athlète olympique sautant par-dessus une haie sur la piste de course, de nuit, avec le mode d'entraînement continu de la Sony A9 III. (Image credit: Future)

C'est ce qui rend l'A9 III si intéressant pour capturer des actions à grande vitesse ; vous pouvez déplacer l'appareil photo rapidement pour suivre votre sujet en photo ou en vidéo, ou figer des sujets particulièrement rapides comme un swing de golf, et vous ne verrez aucune distorsion. Vous bénéficiez également de la vitesse d'obturation minimale la plus rapide jamais obtenue, jusqu'à 1/80 000 sec. C'est le rêve de tout photographe d'action.

Le dernier processeur Bionz XR de Sony est en jeu ici, mais il y a deux processeurs qui, selon Sony, augmentent la vitesse de l'A9 III de 8 fois par rapport à l'A9 II. Cette vitesse est nécessaire pour un travail aussi rapide et pour des fonctions telles que la pré-capture jusqu'à une seconde. La pré-capture peut enregistrer des séquences jusqu'à une seconde avant que vous n'appuyiez complètement sur l'obturateur, une autre astuce pratique pour capturer des moments décisifs.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Un obturateur global n'a pas non plus de limite réelle à la vitesse d'obturation lors de la synchronisation avec un flash externe, à l'exception de la limite du flash lui-même. Cela signifie que l'A9 III peut en théorie se synchroniser avec n'importe quelle vitesse d'obturation, alors que les autres systèmes sont limités à une vitesse comprise entre 1/160 sec et 1/250 sec. Pour les amateurs de photographie au flash en particulier, l'A9 III ouvre un tout autre champ de possibilités créatives, en figeant proprement une action rapide sans flou dû au mouvement.

Si ce type de capteur est si adapté à l'action, pourquoi n'a-t-il jamais été utilisé auparavant ? Avant d'utiliser un modèle de production final capable de traiter des fichiers bruts, on suppose qu'il a un impact négatif sur la qualité de l'image, à savoir la plage dynamique et le bruit.

Pour l'instant, il s'agit des points forts de ce qui promet d'être un appareil photo sans miroir révolutionnaire.

Sony A9 III : qualité d'image et de vidéo

Même résolution de 24,6 Mpx que l'A9 II

Vidéo 4K 60p sur toute la largeur du capteur (suréchantillonnée)

DE 250 À 25 600 ISO

Sony a judicieusement maintenu la résolution du capteur de l'A9 III à 24,6 Mpx, comme sur l'A9 II. Il s'agit d'une résolution parfaitement acceptable pour le public visé, à savoir les photographes de sport et d'animaux sauvages, et qui se distingue clairement de l'A1 (et de son successeur potentiel), dont les pixels sont environ deux fois plus nombreux.

Il s'agit bien sûr d'un type de capteur différent avec un obturateur global, et cela s'accompagne d'une curieuse plage de sensibilité de 250 à 25 600 ISO qui ne peut pas rivaliser avec celle de l'A9 II et de l'A1. Ces appareils ont un réglage de base de 100 ISO, et nous pouvons supposer qu'ils ont une meilleure plage dynamique et une meilleure gestion du parasitage, en particulier pour la photographie de paysage sous une bonne lumière en utilisant l'ISO de base.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

La qualité de l'image ne pourra pas être garantie tant que nous n'aurons pas mis la main sur un modèle de production complet et que les fichiers bruts ne seront pas pris en charge par les principaux éditeurs de photos. La plupart des utilisateurs n'achèteront pas l'A9 III pour autre chose que des scénarios à haute vitesse, utilisant des vitesses d'obturation élevées pour figer l'action. Dans ce cas, vous ne pourrez de toute façon pas photographier en dessous de 250 ISO, et la plage ISO limitée est donc un point discutable pour la photographie sportive et animalière professionnelle.

L'A9 III peut-il rivaliser avec la qualité d'image de l'A7R V, par exemple, à des valeurs ISO comparables ? C'est le genre de test approfondi qui pourrait mettre en lumière les merveilles que Sony a réalisées avec l'obturateur global et nous permettre de savoir si nous pouvons nous attendre à le voir dans d'autres appareils phares à partir de maintenant.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Par ailleurs, la vidéo 4K jusqu'à 60 images par seconde est suréchantillonnée à partir de 6K - c'est-à-dire toute la largeur du capteur de 24,6 mégapixels. Il est également possible de créer de courts clips vidéo au ralenti 6K en utilisant le mode rafale 120 ips de l'A9 III et en assemblant ces fichiers en post-production.

Ces fréquences d'images maximales sont équivalentes à des vidéos au ralenti 4x, lorsqu'elles sont lues à la vitesse standard de 30 images par seconde. L'A9 III est si rapide que vous pouvez créer des vidéos au ralenti à partir de photos, à 24,6 Mpx, ce qui équivaut à 6K.

Sony A9 III : premier verdict

(Image credit: Future)

L'expérience nous dit de ne pas nous fier aux apparences, mais après une demi-journée passée avec l'A9 III, nous avons le sentiment que l'engouement pour cet appareil est justifié. La prise de vue en rafale à la pointe de l'industrie est une chose, mais savoir qu'il n'y a pas de risque de distorsion pour les photos et les vidéos, et avoir accès à un tout nouveau monde de possibilités en matière de photographie au flash, est encore plus excitant. Et tout cela dans un appareil photo doté d'une qualité de construction durable, d'écrans décents et d'une pléthore de commandes à portée de main. Des objectifs comme le nouveau FE 300mm F2.8 GM OSS, qui a été lancé le même jour, forment un couple potentiellement formidable avec l'A9 III, bien que le jury ne soit pas encore fixé sur la qualité de l'image. Si vous pouvez vous permettre d'acheter ou de louer l'A9 III, c'est un appareil qui est prêt pour la grande scène.

(Image credit: Future)

Nous avons eu une demi-journée pour couvrir une variété de scénarios sportifs qui comprenaient le saut en longueur, les haies, le saut en hauteur, la gymnastique et la boxe. Nous avons utilisé l'A9 III avec plusieurs objectifs, notamment le FE 300mm F2.8 GM OSS, le FE 70-200mm F2.8 GM et le FE 24-70mm F2.8 GM.

Lors de cette expérience de prise de vue, nous avons utilisé le mode continu High+ de l'A9 III à 60 ips et l'avons porté à 120 ips, avec le soutien de l'autofocus continu avec suivi du sujet. La lumière changeante et la rapidité de l'action ont nécessité l'utilisation d'une variété de vitesses d'obturation et de réglages ISO, ainsi que l'utilisation d'un flash externe.