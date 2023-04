Test du Sony A7R V, un hybride très pro

Un peu à l'image des films des frères Coen, les appareils photo Sony peuvent être bons ou excellents, alternant souvent entre les deux. Mais avec l'A7R V, on peut dire que ce modèle se situe dans la catégorie " excellent " et qu'il conserve sa position d'appareil photo hybride plein format à la résolution la plus élevée du marché. Cependant, bien que certaines fonctionnalités soient orientées vers le sport et la faune, il n'offre pas les vitesses de rafale de l'A9 II, et la vidéo est correcte, mais pas aussi bonne que ce que vous obtenez avec l'A7S III. L'A7R V semble donc être un touche-à-tout, mais seulement un maître dans certains domaines.

Sony a sorti le premier appareil photo hybride plein format, l'A7R, en 2013. Depuis, nous avons eu droit à une mise à jour tous les deux ans, jusqu'à la cinquième itération de la série, l'A7R V. Beaucoup de choses ont changé dans les appareils photo depuis lors en termes d'ergonomie, de maniabilité et, bien sûr, de technologie employée. Mais avec l'arrivée de nouveaux rivaux sur la scène, l'A7R V doit faire face à une concurrence féroce de la part des Canon EOS R5 et Nikon Z 7II.

En tant que modèle le plus récent sur le marché et offrant des caractéristiques impressionnantes, l'A7R V n'a finalement pas grand-chose à craindre, même s'il n'offre pas les meilleures performances dans tous les domaines. Les caractéristiques incluent un nouveau capteur de 61MP et un moteur de traitement Bionz XR, jusqu'à huit stops en termes de stabilisation d'image mécanique dans le boîtier, une augmentation de la prise de vue en rafale et une reconnaissance du sujet assistée par l'IA pour améliorer l'autofocus. Il y a aussi la capture vidéo jusqu'à 8K à 24 images par seconde et 4K à 60 images par seconde.

Caractéristiques du Sony A7R V Capteur : 61MP BSI CMOS plein format

Processeur : Bionz XR (avec unité de traitement AI)

Autofocus : 693 points à détection de phase

Reconnaissance du sujet AF : humain, animal, oiseau, insectes, voiture, train, automobile

Viseur : 9,44 Mpts Quad XGA

Stabilisation du boîtier : jusqu'à huit stops

Prise de vue en continu : 10 images par seconde

Tampon de prise de vue en continu : 184 images brutes (compressées)

Vidéo : 8K/24p, 4K/60p, 10-bit 4:2:2

La qualité d'image est, comme on peut l'espérer, excellente pour les photos et les vidéos. Mais avec le capteur haute résolution, vous devrez utiliser les meilleurs objectifs Sony des gammes G et GM, dont le pouvoir de résolution est complémentaire à celui de l'appareil photo. Il est peu probable que vous utilisiez des objectifs bas de gamme si vous êtes prêt à payer environ 4 500€ pour un boîtier d'appareil photo, cela ne devrait donc pas poser de problème, mais si vous utilisiez un modèle A7 à résolution inférieure et que vous possédez déjà des objectifs moins chers, c'est certainement quelque chose à garder à l'esprit.

Mise en vente en décembre 2022

Lancé sur le marché à un prix d'environ 4 500€

Prix proche du moyen format

L'A7R V a été annoncé en octobre 2022 et il est disponible à l'achat depuis décembre 2022, au prix d'environ 4 500€. Nous aurions pu nous attendre à un prix légèrement plus élevé compte tenu du tarif de lancement de l'A7R IV et de l'augmentation conséquente des prix des appareils photo ces deux dernières années.

Cela dit, le coût de l'appareil se rapproche de celui des modèles moyen format. Par exemple, le Fujifilm GFX 100S coûte désormais environ 5 500€ pour le boîtier seul. Pour les prises de vue plus rapides tels que le sport et la faune, et/ou la vidéo, l'A7R V est sans aucun doute la meilleure option, mais les photographes de paysage, de portrait et de studio pourraient bénéficier du plus grand capteur (1,7x) et de la meilleure résolution de 100 Mpx du GFX 100S.

Note de prix : 4/5

Sony A7R V : design

Écran tactile polyvalent articulé sur 4 axes

Prise de vue continue modérée à 10 images par seconde

Double emplacement pour carte SD/CFexpress Type A

Le design général de l'A7R V est extrêmement similaire à celui des modèles précédents, la plupart des innovations se situant sous le capot, bien que quelques améliorations aient été apportées au design de l'A7R IV. Les utilisateurs actuels de Sony se sentiront certainement à l'aise, et les nouveaux venus devraient être en mesure de naviguer dans les principaux paramètres sans trop de problèmes.

Au dos de l'appareil photo se trouve un nouvel écran tactile articulé à 4 axes de 3,2 pouces, qui permet d'incliner et de retourner l'écran sur le côté et de le faire pivoter vers l'avant, ce qui est parfait pour la photographie et la vidéo. L'écran est donc légèrement plus encombrant que sur les deux modèles précédents, qui ne disposaient que d'un écran inclinable, mais cela n'a pas d'incidence sur la maniabilité générale. Le viseur électronique est le même que sur l'A7S III et offre une excellente résolution de 9,44 Mpts avec un grossissement de 0,9x.

Comme avec la plupart des boutons et des molettes, il est possible de leur attribuer une autre fonction si l'utilisateur le souhaite, bien que le réglage de la compensation d'exposition soit l'option la plus pratique, malgré les innombrables possibilités de personnalisation des appareils photo Sony.

Comme pour les modèles A7R précédents, il y a deux logements de carte sur le côté de la poignée qui peuvent être configurés pour enregistrer de différentes manières lorsque deux cartes sont installées. Sur l'A7R V, les logements de carte peuvent accueillir des cartes SD et CFexpress de type A, ces dernières étant les plus rapides des deux options. C'est une bonne chose si vous préférez les avantages des cartes SD en termes de coût et de capacité, mais pour exploiter tout le potentiel de vitesse de l'appareil photo, les cartes CFexpress de type A, beaucoup plus chères, sont indispensables.

La vitesse de prise de vue a également été améliorée et la mémoire tampon est plus grande, avec une vitesse de prise de vue continue de 10 images par seconde. Sony affirme qu'il est possible de capturer jusqu'à 583 images brutes compressées en mode Hi+ avec des fichiers bruts compressés. Pour les tests, nous avons utilisé une carte SD Kingston Canvas React Plus de 128 Go avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 300 Mo/s. Cela nous a permis de photographier séparément 170 images JPEG et 170 images JPEG : nous avons donc pu prendre séparément 170 JPEG en qualité Fine, 100 fichiers bruts compressés et 50 fichiers bruts non compressés avant que l'appareil photo ne commence à bafouiller. C'est loin de la performance tampon annoncée, mais cela reste respectable et c'est plus que ce dont la plupart des photographes auront besoin.

Cette carte s'est tout à fait adaptée à l'enregistrement de vidéos 8K, et la caméra a pu filmer pendant 30 minutes. Le boîtier de la caméra a chauffé pendant l'enregistrement dans une pièce de 18°C, ce qui n'a pas été un problème, mais dans des températures plus chaudes lors de prises de vue en extérieur, cela pourrait être problématique. L'un des moyens de faciliter la dissipation de la chaleur dans des températures plus chaudes lors de l'enregistrement de vidéos est d'ouvrir le couvercle du logement de la batterie situé sous la caméra, bien que cela présente des risques évidents.

Design : 5/5

Sony A7R V : caractéristiques et performances

Autofocus avec reconnaissance du sujet

Stabilisation de l'image à 8 vitesses

Prise de vue multiple par décalage de pixels améliorée

Alors que l'A7R IV n'offrait pas grand-chose de plus pour inciter les propriétaires d'A7R III à passer à la vitesse supérieure, l'A7R V vise à combler les lacunes de son prédécesseur et constitue un appareil photo beaucoup plus complet dans l'ensemble. Les améliorations apportées par Sony, ainsi que l'inclusion de nouvelles fonctionnalités bienvenues, le rendent nettement plus attrayant, que vous mettiez à niveau un modèle antérieur ou que vous passiez d'une autre marque à Sony.

Une nouvelle fonctionnalité, conçue pour répondre aux plaintes des utilisateurs de l'A7R IV concernant la poussière du capteur, est la possibilité de fermer l'obturateur lorsque l'appareil est éteint. Cela pourrait fonctionner, mais après avoir utilisé l'appareil pendant quelques semaines seulement, il est impossible de tester cette affirmation. Cependant, étant donné que les obturateurs des reflex numériques se ferment après chaque prise de vue et que ces appareils photo souffrent toujours de la poussière du capteur, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette fonction.

La stabilisation de l'image a été améliorée, avec jusqu'à huit niveaux de compensation disponibles pour les photos. Lors des tests, il a été facile de prendre des photos nettes à main levée avec une vitesse d'obturation d'environ 1/8 de seconde, et avec une main particulièrement stable, il a même été possible de prendre des photos à une vitesse aussi lente qu'une seconde. Pour la vidéo, la stabilisation de l'image en mode actif facilite la prise de vue à main levée et peut être associée à certains objectifs dotés d'une stabilisation optique de l'image pour des vidéos encore plus fluides.

Le mode Pixel Shift Multi Shooting a également été amélioré. Dans ce mode, l'appareil photo capture 16 images, la position du capteur étant légèrement décalée entre chaque image, qui peuvent ensuite être fusionnées en une énorme image de 240,8 Mpixels qui est censée être mieux corrigée pour les mouvements mineurs dans les scènes. Cette opération nécessite l'utilisation du logiciel Image Edge Desktop de Sony, mais il serait beaucoup plus pratique de fusionner ces images composites dans l'appareil photo.

L'A7R V dispose de 693 points AF et offre une fonction AF par reconnaissance en temps réel, vous permettant de choisir entre Humain, Animal/oiseau, Animal, Oiseau, Insecte, Voiture/Train et Avion. L'option Humain est beaucoup plus avancée que la simple détection des yeux ou des visages, et permet d'identifier les personnes dans des scènes plus larges. La fonction est généralement efficace pour tous les sujets, mais elle n'est pas parfaite et la désactivation de la reconnaissance des sujets nécessite de se plonger dans le menu de l'appareil photo. La meilleure façon d'activer ou de désactiver l'AF avec reconnaissance en temps réel est de l'inclure dans Mon menu, qui est le menu utilisateur personnalisé de l'appareil photo.

Mon menu est incroyablement utile, car les appareils photo Sony sont tristement célèbres pour leurs systèmes de menus complexes. Une autre fonction qui mérite d'être mentionnée ici est le réglage de la minuterie d'exposition. En mode Bulb, vous pouvez sélectionner une durée d'exposition comprise entre 2 et 900 secondes, ce qui est très utile pour les prises de vue en pose longue. Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez utiliser le retardateur pour déclencher l'obturateur et l'appareil photo chronomètre l'exposition pour vous - ce qui est fantastique lorsque vous utilisez un Big Stopper.

Caractéristiques et performances : 4/5

Sony A7R V : qualité d'image et de vidéo

Le nouveau capteur Exmor R de 61 mégapixels offre une plage dynamique de 15 niveaux

Gestion impressionnante de la sensibilité ISO

Vidéo nette jusqu'à 8K

La qualité d'image dépend à bien des égards de l'optique que vous fixez sur l'appareil photo, les objectifs de qualité supérieure offrant naturellement la meilleure qualité d'image possible. Avec l'A7R V, c'est certainement le cas : vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant des objectifs Sony G de qualité supérieure, tels que les 20 mm F1.8 et 90 mm F2.8 Macro, ainsi que les objectifs phares G Master. Le capteur haute résolution ne pardonne pas lorsque l'appareil est associé à des optiques moins chères et de moindre qualité, et vous devez donc les éviter si vous voulez que l'A7R V atteigne son plein potentiel.

Avec des objectifs de haute précision, la qualité d'image pour les photos et les vidéos est excellente grâce au nouveau capteur Exmor R de 61MP et au moteur de traitement Bionz XR. La plage dynamique est annoncée à 15 stops, et vous pouvez certainement augmenter considérablement l'exposition des fichiers bruts sous-exposés avant que la dégradation de l'image ne devienne problématique. La capture de photos est disponible en mode brut 14 bits, brut compressé, HEIF et JPEG, ce qui offre de nombreuses options.

Les performances ISO sont impressionnantes dans la plage native de 100 à 32 000 ISO, la plage étendue permettant des réglages de 50 à 102 400 ISO. La meilleure qualité est obtenue avec des réglages allant jusqu'à 1600 ISO, les images prises jusqu'à 6400 ISO restant raisonnablement bonnes, et celles prises jusqu'à 25 600 ISO offrant des résultats utilisables. Au-delà, le bruit et la perte de couleur deviennent très évidents, rendant les images pratiquement inutilisables.

La qualité vidéo est tout aussi impressionnante, avec la vidéo 8K disponible à 24fps, 4K jusqu'à 60fps, et FHD jusqu'à 120fps en NTSC ou 100fps en PAL, avec une profondeur de couleur 4:2:2 10-bit disponible. Les profils colorimétriques comprennent notamment S-Cinetone et S-Log3, de quoi satisfaire les photographes et vidéastes hybrides. Les vidéastes trouveront que l'A7S III est un meilleur appareil photo pour la vidéo ; vous pouvez certainement réaliser des vidéos professionnelles avec l'A7R V, mais ce n'est pas le meilleur appareil photo de la série A de Sony pour ce travail.

Qualité de l'image et de la vidéo : 5/5

Devrais-je acheter le Sony A7R V ?

Achetez-le si...

Vous photographiez des paysages, des portraits ou faites des prises de vue en studio

Avec un capteur de 61 mégapixels et un puissant moteur de traitement, la qualité d'image est excellente pour les sujets très détaillés, ce qui en fait un excellent appareil pour la photographie de paysage, de portrait et de studio. Cependant, le capteur ne pardonne pas la médiocrité et vous aurez besoin des meilleures optiques.

Si vous avez besoin de la détection du sujet

La détection du sujet est sans aucun doute une fonction utile qui s'appuie sur la détection de l'œil humain et animal pour fournir un autofocus plus fiable qui peut, par exemple, reconnaître les humains dans des scènes plus larges plutôt que simplement par leurs yeux.

Vous voulez passer à la vitesse supérieure

L'A7R V est un appareil photo haut de gamme qui comble de nombreuses lacunes des A7R III et A7R IV, et constitue une mise à niveau intéressante pour ces deux appareils. C'est moins vrai pour l'A7R IV, qui a la même résolution mais un capteur plus ancien, mais l'A7R V est sans aucun doute un meilleur appareil photo dans l'ensemble.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas ou ne pouvez pas vous offrir les meilleures optiques

Comme il s'agit d'un appareil photo professionnel haut de gamme doté d'un capteur de 61 Mpixels, toute déficience au niveau de l'objectif sera prise en compte. Les optiques FE de Sony moins chères et celles de fabricants tiers bon marché ne vous permettront pas de tirer le meilleur parti de l'appareil photo.

Vous souhaitez réaliser des vidéos 4K au ralenti

La 4K est limitée à une fréquence d'images maximale de 60 images par seconde ; si vous avez besoin de filmer en 4K à 120 images par seconde, le Sony A7S III vous permettra de le faire, et cet appareil est globalement une meilleure option pour la vidéo et les performances en faible luminosité. Cependant, avec un capteur de 12,1 Mpx, la taille des photos de l'A7S III est très limitée.

Vous n'avez pas besoin de la résolution

Pour les appareils photo plein format, les résolutions autour de 40 Mpx semblent être un bon compromis en termes de taille de fichier et de dimensions de la photo. Il n'y a certainement rien à redire aux 61 Mpx, mais si vous n'avez pas besoin de cette résolution, l'A7 IV offre un capteur de 33 Mpx et permet de réaliser des économies significatives.

Sony A7R V : bilan des tests

Première révision : Janvier 2023