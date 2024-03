Appareil photo argentique Pentax : les dernières nouvelles et rumeurs concernant le Pentax Film Project

La photographie argentique n'est pas morte, loin de là, surtout si l'on en croit Pentax. Annoncé à la fin de 2022, le Projet Film Pentax a un objectif clair : développer et lancer un nouvel appareil photo argentique 35mm pour la génération TikTok.

Aussi audacieuse que puisse paraître cette idée, Pentax semble avoir flairé le bon filon. Avec l'engouement viral autour du Fujifilm X100V, constamment en rupture de stock, l'intérêt pour les appareils photo au style rétro n'a jamais été aussi élevé.

Deux ans après le lancement du projet, nous sommes désormais à l'aube de la révélation de cet appareil photo. Selon Pentax – ou sa société mère, Ricoh Imaging –, le nouvel appareil photo argentique devrait être dévoilé cet été.

Grâce à une série d'histoires vidéo retraçant le développement du modèle, nous savons qu'il s'adresse aux photographes débutants, nouveaux dans l'univers de la photographie argentique. Il intégrera également des éléments manuels en hommage aux appareils photo analogiques classiques, y compris le remontage manuel du film.

Pour vous donner une vue d'ensemble de ce que le nouvel appareil photo argentique de Pentax pourrait avoir en magasin, nous avons rassemblé toutes les informations actuellement disponibles en ligne. De la date de sortie potentielle au prix en passant par le design, vous trouverez ci-dessous toutes les dernières informations sur l'appareil photo argentique de Pentax.

Nous avons également donné notre avis sur les caractéristiques qui ont le plus de chances d'être mises en production.

Ni le nom ni le prix du nouvel appareil photo argentique Pentax n'ont été officiellement révélés, mais quelques indices peuvent être glanés à partir des déclarations de Pentax concernant le marché cible et le processus de développement de l'appareil.

Selon Pentax, le nouvel appareil photo argentique est conçu pour que "les jeunes photographes profitent pleinement de la prise de vue en découvrant l'univers de la photographie argentique." Nous savons également que l'appareil prendra des photos verticales en demi-format, en partie pour contrecarrer le coût élevé du film en 2024 en maximisant la valeur de chaque image.

Ces facteurs suggèrent que le nouvel appareil photo argentique Pentax sera proposé à un prix accessible aux jeunes photographes. Cependant, définir ce qui est "accessible" est plus facile à dire qu'à faire dans un genre d'appareils qui est resté relativement en sommeil pendant plus d'une décennie, surtout quand Pentax a consacré une année entière au développement et au prototypage du nouveau modèle.

Comme indiqué dans une interview avec Digital Camera World, Pentax a dû faire face à plusieurs obstacles pour construire un appareil photo argentique à partir de zéro. Le communiqué de presse de Ricoh datant de mars 2024 indique que l'équipe du Film Project a dû "surmonter un large éventail de problèmes difficiles et compliqués", y compris la nécessité de se procurer des pièces.

Reste à savoir si cela aura un impact sur le prix de vente de la caméra. Nous aurions aimé voir un prix de 250 € qui mettrait le nouveau modèle à la portée de nombreux nouveaux photographes. En réalité, nous pensons qu'il coûtera beaucoup plus cher. Son concurrent le plus proche est sans doute le Polaroid I-2 - l'un des meilleurs appareils photo instantanés - qui, comme le Pentax, dispose de commandes manuelles. Il est vendu au prix de 699 €, ce qui est peut-être plus réaliste pour le Pentax.

Appareil photo argentique Pentax : Design et interface

Pentax a confirmé que le nouveau modèle serait "un appareil photo argentique compact format 35mm". Comme rapporté par Digital Camera World, Takeo Suzuki (planificateur de produit et designer) a également déclaré vouloir que "les gens le portent comme un smartphone." Ces déclarations suggèrent que le modèle sera compact et facile à transporter.

Au-delà de cela, nous savons peu de choses sur le style de l'appareil photo argentique Pentax, bien que nous puissions déduire de certaines références – et du contexte général – qu'il adoptera un look vintage qui a rendu des modèles comme le Fujifilm X100V si populaires auprès de la génération Z.

Selon Pentax, le design des objectifs a été inspiré par le Ricoh Auto Half, lancé en 1962, et le Pentax Espio Mini, lancé en 1994. Tous deux portent les marques "rétro" de leurs époques respectives et, bien que le style lui-même ne s'inspire pas nécessairement de ces appareils, les signes sont prometteurs pour les photographes en quête de nostalgie.

Concernant l'interface, Pentax a révélé que l'appareil photo argentique offrirait un hybride de fonctions automatiques et manuelles, combinant la facilité d'utilisation pour les novices avec la satisfaction tactile des entrées analogiques. Pentax a confirmé que l'appareil aurait un contrôle automatique de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, permettant aux utilisateurs de l'opérer comme un appareil photo point-and-shoot.

Mais il a également évoqué la possibilité de "changer manuellement certains réglages", potentiellement via un "contrôle par molette". Pentax n'a pas donné plus de détails sur les modes de prise de vue qui pourraient être inclus sur une telle molette, mais cela suggère que l'appareil photo argentique offrira une marge de créativité manuelle au-delà du réglage automatique par défaut.

L'élément qui a probablement fait le plus parler de lui est le "mécanisme d'avancement du film à manivelle". Ce levier manuel fait écho aux origines de la photographie argentique SLR. Avec la manivelle qui sera utilisée pour rembobiner le film une fois la pellicule terminée, il remplit la promesse de Pentax d'une véritable expérience de prise de vue analogique. Pentax a lui-même admis qu'une unité motorisée aurait simplifié l'assemblage, mais voulait que les utilisateurs "apprécient l'action et le son des opérations d'avancement/rembobinage."

Pentax a également reconnu que les préoccupations concernant la fiabilité et les coûts de réparation peuvent freiner avant l'achat d'appareils photo analogiques vintage, surtout lorsque le coût d'une pellicule gâchée est plus élevé que jamais. Cela suggère que Pentax a pris en compte la robustesse de son nouvel appareil, une idée renforcée par l'inclusion d'une garantie complète du fabricant.

Appareil photo argentique Pentax : Format et longueur focale

Une des caractéristiques clés du nouvel appareil photo argentique Pentax est qu'il prendra des images en demi-format, ce qui signifie qu'il capturera deux photos par cadre standard de film 35mm. Ce concept n'est pas nouveau : il a été utilisé sur des appareils classiques comme le Ricoh Auto Half mentionné précédemment, ainsi que sur des modèles expérimentaux plus récents comme le Lomography Diana Mini.

Traditionnellement, le format demi-cadre est présenté comme un moyen de raconter des histoires en contrastant différentes scènes et sujets au sein d'une image composite. Bien que Pentax mentionne cela comme l'une des raisons d'utiliser le format, ses autres motivations pour raviver la photographie en demi-cadre sont fermement ancrées en 2024.

L'un des aspects est le coût : prendre deux photos par cadre double le nombre de photos obtenues à partir d'un rouleau de film. Cela signifie que vous obtiendrez 48 images d'un rouleau de 24 expositions, ou un généreux 72 sur un film de 36 expositions – en supposant qu'aucune ne soit perdue lors du traitement. Étant donné le prix actuel du film, l'approche demi-cadre réduit le coût par photo pour les nouveaux photographes, rendant l'expérience plus accessible.

L'autre justification de Pentax est tout aussi prévoyante. Bien que son nouvel appareil photo soit analogique, Pentax sait que son public est principalement numérique, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs voudront, d'une manière ou d'une autre, partager les photos obtenues en ligne. Et en ligne, le rapport vertical est roi. En prenant des photos en demi-teinte, toutes les images seront des portraits. Ainsi, quelle que soit la manière dont les photographes choisissent de numériser leurs tirages, ils seront correctement proportionnés pour les médias sociaux.

Comme indiqué plus haut, la conception optique de l'objectif de l'appareil photo s'inspire à la fois du Ricoh Auto Half et du Pentax Espio Mini. Le premier était doté d'un objectif à focale fixe de 25 mm f/2,8, tandis que le second déployait un objectif principal de 32 mm f/3,5.

Il est facile de comprendre pourquoi Pentax a choisi une combinaison de longueur focale et d'ouverture entre les deux.

Un objectif de 28 mm offre une perspective naturelle et polyvalente pour le cadrage dans les scénarios de prise de vue où la plupart des gens sont susceptibles de l'utiliser, tandis qu'une ouverture d'environ f/2,8 permet d'obtenir l'effet de faible profondeur de champ qui a conquis le cœur et l'esprit de la Génération Z.

Appareil photo argentique Pentax : Fonctionnalités et performances

Quant à la mécanique de prise de vue avec l'appareil photo du Projet Film Pentax, Pentax a déjà révélé pas mal de détails sur son fonctionnement. Au cœur se trouve un obturateur électronique, avec ouverture automatique et vitesse d'obturation pour simplifier la prise de vue pour les utilisateurs novices.

Selon Pentax, l'obturateur électronique a été personnalisé pour une utilisation dans un appareil photo argentique, dans le but d'éliminer les problèmes d'exposition susceptibles d'être rencontrés par quelqu'un de nouveau dans la photographie manuelle, limitant ainsi le nombre de cadres gaspillés.

Comme mentionné ci-dessus, Pentax a confirmé qu'il y aurait un certain degré de contrôle manuel, bien qu'il ne soit pas encore clair dans quelle mesure les utilisateurs auront de liberté. Étant donné les commentaires de Pentax sur la surexposition/sousexposition, il semble que les modes manuels pourraient être limités à la priorité à la vitesse d'obturation et à l'ouverture. Cela permettrait aux utilisateurs une certaine flexibilité créative, tout en automatisant les autres réglages pour garantir que les résultats restent largement utilisables dans la plupart des conditions.

La configuration de la mise au point souligne également cet hybride de fonctionnalités électroniques et manuelles. Les utilisateurs du nouvel appareil photo argentique Pentax ne bénéficieront pas de l'autofocus moderne ; à la place, ils devront maîtriser la technique de la 'mise au point par zone'. Ajustée manuellement à l'aide d'une bague autour de l'objectif, ce système traditionnel définit la mise au point en fonction de la distance du sujet par rapport à l'appareil.

Cette approche prédéfinie fonctionne particulièrement bien à des longueurs focales de 35mm et moins, dans le type de scènes de rue et de fêtes où le nouvel appareil photo argentique Pentax sera vraisemblablement populaire.

Pentax a également confirmé son désir d'aider les nouveaux utilisateurs, en proposant "un mécanisme qui vous indique la zone de mise au point sélectionnée d'un coup d'œil lorsque vous regardez dans le viseur."

Cet élément de retour devrait aplatir la courbe d'apprentissage pour les débutants, tout en laissant la place aux accidents heureux résultant de la mise au point par zone. Ces incidents se produisent lorsque les sujets deviennent doucement flous à la limite entre une zone et la suivante, un effet reproduit par d'innombrables filtres numériques sur Instagram et TikTok.

Rumeurs sur les appareils photo argentiques Pentax

Pentax a été relativement transparent sur ce à quoi nous pouvons nous attendre de son futur appareil photo argentique. Un modèle compact 35mm conçu pour les jeunes photographes, il englobe à la fois des caractéristiques analogiques et électroniques. S'inspirant du Ricoh Auto Half, il prendra des images en demi-format sur des rouleaux de film standard, doublant le nombre d'expositions potentielles tout en livrant des images verticales mieux adaptées au partage en ligne.

L'ouverture et la vitesse d'obturation seront contrôlées automatiquement, tandis que l'avancement du film utilisera un levier manuel et une manivelle de rembobinage. Au lieu de l'autofocus, l'appareil s'appuiera sur la mise au point traditionnelle par zone, avec un type d'indicateur dans le viseur pour fournir une clarté supplémentaire.

Les spécificités de certaines de ces caractéristiques sont moins certaines, telles que le degré de contrôle manuel, la longueur focale de l'objectif et le look réel de l'appareil. Bien que le modèle soit destiné aux débutants, nous n'avons pas encore d'information ferme sur le prix – ni ne savons quand exactement en été 2024 nous pourrons le rencontrer.

Ce qui est clair, c'est que, lorsqu'il sera finalement révélé, l'appareil photo argentique Pentax visera à inspirer une nouvelle génération de photographes analogiques. Bien que certains passionnés puissent être déçus par l'absence d'objectifs interchangeables, le nouveau modèle est destiné à capturer l'enthousiasme actuel pour la photographie vintage. S'il réussit, il pourrait s'avérer être une porte d'entrée vers une renaissance plus large du genre et, potentiellement, conduire à l'introduction d'autres projets d'appareils photo argentiques par Pentax.

Ce n'est pas le premier appareil photo argentique à arriver sur le marché ces dernières années. Mais là où des modèles comme le Kodak Ektar H35, également en demi-format, privilégiaient une simplicité totale avec une mise au point, une ouverture et une vitesse d'obturation fixes, le Projet Film Pentax propose quelque chose de totalement différent.

D'une part, nous avons une réimagination accessible et hybride d'un appareil photo analogique, conçu pour surfer sur la tendance rétro qui jouit d'une popularité virale parmi la génération Z. D'autre part, nous avons un appareil photo argentique moderne en demi-format avec une optique de qualité, un obturateur électronique et une mise au point par zone, ainsi qu'un certain degré de contrôle manuel – autant d'éléments qui devraient séduire les passionnés également.