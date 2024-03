Nouveau compact de Pentax : les appareils photo argentiques font leur grand retour

Le nouvel appareil photo argentique de Pentax sera finalement lancé à la mi-2024

Il s'agira d'un compact demi-format avec des commandes électroniques et manuelles.

Son objectif sera basé sur le Ricoh Auto Half et le Pentax Espio Mini

Il a fallu un temps considérable pour développer le nouvel appareil photo argentique de Pentax, le projet ayant été annoncé pour la première fois en 2022. Mais si l'on aspire à un compagnon analogique qui ne soit pas le vieil SLR poussiéreux de la famille, voici une bonne nouvelle – l'appareil sans nom de Pentax bénéficiera d'un lancement complet à mi-2024.

Cette annonce a été faite dans une mise à jour partagée sur YouTube par Ricoh, la société mère de Pentax. Dans la vidéo, le designer de l'appareil, Takeo Suzuki, déclare que le projet a maintenant atteint "la prochaine étape du développement du produit" et que la société a "terminé l'assemblage d'un prototype", qu'il a utilisé.

Bien que la vidéo ne révèle pas la date de lancement de l'appareil, Pentax a indiqué à Petapixel que son calendrier de lancement est "prévu pour l'été 2024". On ne sait pas si cela concerne l'annonce complète de l'appareil photo argentique ou sa mise en vente. Quoi qu'il en soit, l'appareil se dirige enfin vers la production – et c'est un projet si passionnant que même des ingénieurs retraités de Pentax se seraient impliqués.

Heureusement, la vidéo nous en dit également beaucoup plus sur le type d'appareil photo argentique qu'il va être. Les fervents amateurs de photographie argentique pourraient être déçus d'apprendre qu'il ne s'agira pas d'un Pentax K1000 SLR renaissant, mais plutôt d'un appareil photo compact dans l'esprit du Kodak Ektar H35... seulement bien plus intéressant.

Pourquoi un appareil photo à demi-format ?

Une chose que le nouvel appareil photo argentique de Pentax et l'Ektar H35 auront en commun est qu'ils sont tous deux «demi-format».

Comme son nom l'indique, ces appareils utilisent du film 35mm standard mais n'utilisent que la moitié du cadre. Leur âge d'or était dans les années 1960 avec des appareils comme la série Olympus PEN, mais Pentax dit avoir choisi ce format pour quelques raisons pratiques – même s'il n'en a jamais réellement fabriqué auparavant.

Premièrement, Pentax affirme que les photos en format vertical sont en accord avec l'ère des smartphones d'aujourd'hui et le ratio d'aspect des clichés sur les réseaux sociaux. Malgré l'utilisation de film pour son nouvel appareil, il voit les photographes plus jeunes numériser et partager également les clichés numériquement.

Le demi-format devrait également, en théorie, réduire le coût de la prise de vue sur film. "Comparé au pic de la photographie argentique, le prix du film est bien plus élevé aujourd'hui," explique Takeo Suzuki. "En concevant un appareil photo en format vertical, nous avons pensé que nous pourrions doubler le nombre de photos capturées sur chaque rouleau de film".

En d'autres termes, on devrait pouvoir capturer 48 photos sur un rouleau de 24 expositions, ou un impressionnant total de 72 photos sur un film de 36 expositions. Cela pourrait également dépendre des compétences de traitement du film du laboratoire choisi.

À quoi ressemblera-t-il ?

Bien que nous n'ayons malheureusement pas eu un aperçu de l'appareil photo en lui-même dans la vidéo, Pentax a révélé quelques détails prometteurs sur son design.

Contrairement à des remakes plus simples comme le Kodak Ektar H35, l'appareil de Pentax vous offrira un mélange de commandes de prise de vue électroniques et manuelles. Il y aura un obturateur électronique, des contrôles automatiques pour l'ouverture et la vitesse d'obturation, et potentiellement aussi un cadran de mode pour choisir votre mode de prise de vue.

Pour la mise au point, vous n'aurez rien d'aussi moderne que l'autofocus, l'appareil de Pentax vous initiera plutôt à l'art de la «mise au point par zone». La mise au point par zone, qui est depuis longtemps populaire parmi les photographes de rue, consiste à régler la mise au point de votre appareil à une certaine distance – en utilisant la bague de mise au point de l'objectif – et à attendre que les sujets entrent dans cette zone.

C'est également ainsi que cela fonctionnera sur le nouvel appareil photo argentique de Pentax. Mais Takeo Suzuki dit, "Nous aimerions également incorporer un mécanisme qui vous indique la zone de mise au point sélectionnée d'un seul coup d'œil lorsque vous regardez dans le viseur", ce qui serait un plus agréable.

(Image credit: Ricoh)

Peut-être la meilleure nouvelle pour les nostalgiques du film, cependant, est que l'appareil de Pentax aura également un rembobinage et un avancement du film classiques. "Nous prévoyons de recréer un mécanisme de rembobinage à l'ancienne utilisé dans les appareils photo SLR au format film du passé", dit Suzuki, qui "fonctionne et se ressent exactement de la manière dont c'était". Après avoir fini de prendre un rouleau de film, vous tirerez également la manivelle de rembobinage et la tournerez pour rembobiner le film.

Qu'en est-il de l'objectif ? Pentax dit avoir choisi un objectif basé sur deux de ses appareils photo argentiques les plus populaires du passé. L'angle de vue est apparemment inspiré par le Ricoh Auto Half, qui a été lancé pour la première fois en 1962. Celui-ci avait un objectif fixe de 25mm f/2.8, donc il semble que nous puissions nous attendre à quelque chose de similaire sur le nouvel appareil photo argentique de Pentax.

La conception optique de l'objectif, quant à elle, est basée sur le Pentax Espio Mini. Ce petit appareil compact, qui a été lancé pour la première fois en 1994, avait un objectif prime de 32mm hautement loué, avec trois éléments en trois groupes. Suzuki affirme que l'Espio Mini "a été acclamé comme un chef-d'œuvre par de nombreux fans dans le passé" et la combinaison des deux appareils sonne certainement prometteuse.

Analyse : Un projet passionnant pour les débutants en cinéma

Lorsque Pentax a annoncé pour la première fois son projet d'appareil photo argentique en 2022, beaucoup ont commencé à rêver d'un Pentax K1000 renaissant – ce qui, pour être juste, est l'un des meilleurs appareils photo argentiques jamais fabriqués (et cela rhyme souvent avec meilleurs appareils photo à petit prix). Mais Pentax a clairement emprunté une voie différente, courtisant les photographes plus jeunes avec un compact demi-format, et cela a parfaitement du sens.

Après tout, la renaissance de l'appareil photo argentique a été largement déclenchée par la génération Z, avec Instagram et TikTok inondés de hashtags dédiés aux photos film grainées et vintage. Le seul problème avec ce retour est qu'il a également fait monter en flèche le coût du film, certains stocks populaires ayant triplé de prix ces dernières années.

Heureusement, il existe encore des moyens de photographier sur pellicule avec un budget limité, l'une de ces tactiques étant de se procurer un appareil demi-format – comme le nouveau modèle de Pentax – et une autre étant de choisir des stocks populaires et grand public de marques telles que Kodak et Ilford en gros. Mais il sera intéressant de voir si Pentax a également des tactiques pour aider à atténuer cette situation lorsque son nouvel appareil photo argentique sera finalement lancé dans quelques mois.

(Image credit: Kodak)

Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire à quel point ce nouvel appareil photo argentique nous plaira, il semble qu'il ait une combinaison prometteuse d'ingrédients. Les appareils photo demi-format bon marché comme le très répandu Kodak Ektar H35 coûtent environ 65 €, mais le nouveau modèle de Pentax semble qu'il sera beaucoup plus intéressant avec un prix qui, espérons-le, ne sera pas drastiquement plus élevé.

La combinaison de modes de prise de vue automatiques conviviaux pour les débutants avec la sensibilité de la mise au point par zone semble judicieuse, tout comme l'optique combinée du Ricoh Auto Half et du Pentax Espio Mini (deux appareils photo argentiques très respectés du passé). Pentax a certainement l'héritage pour réaliser un petit appareil photo argentique amusant, et il est attendu avec impatience.

(Image credit: Leica)

Leica is already there with cameras like the M11 (above), which I previously dubbed a "glorious relic in an age of camera phone convenience". And the phenomenal recent success of the film camera-inspired Fujifilm X100VI shows that analog design is

La question est de savoir si cela pourrait également inspirer d'autres géants de la caméra comme Nikon, Fujifilm et OM System à rejoindre la renaissance analogique. Takeo Suzuki l'espère certainement, en déclarant que "Je souhaite également que d'autres fabricants d'appareils photo suivent l'exemple et entrent sur le marché de l'appareil photo analogique".

Leica est déjà là avec des appareils comme le M11 (lire notre test du Leica M11), que nous avons précédemment qualifié de "relique glorieuse à l'ère de la commodité du téléphone-appareil photo". Et le succès phénoménal récent de l'appareil photo à pellicule Fujifilm X100VI montre que le design analogique connaît un grand moment.

Espérons que Pentax nous offrira quelque chose d'un peu plus abordable que ces classiques modernes, mais aussi un peu plus authentique que les récentes tentatives de capitalisation sur les appareils photo argentiques.