DJI Mavic 4 Pro : une fuite révèle un nouveau module triple caméra révolutionnaire

Des fuites d'images semblent montrer le module de caméra bulbeux redessiné du DJI Mavic 4 Pro, selon les rumeurs

Des fuites ont révélé que la nouvelle fonction LiDAR de DJI pourrait être absente

Aucune date de lancement n'a encore été suggérée

Une image récemment divulguée semble offrir un aperçu détaillé du module caméra du drone DJI Mavic 4 Pro, une version supposée et attendue, qui adopte un design différent de celui du Mavic 3 Pro.

Le Mavic 3 Pro, souvent considéré comme le drone caméra premium par excellence, a été le premier drone grand public à intégrer un module à triple caméra. Il a d’ailleurs remporté le prix de la « Caméra de l’année » en 2023. Son module se distingue par un design angulaire et des objectifs de 24 mm, 70 mm et 166 mm, permettant des perspectives variées. D’après les images divulguées, le Mavic 4 Pro disposerait également d’un module à triple caméra, mais avec une conception visiblement différente.

La caractéristique la plus frappante des clichés partagés par la source fiable @QuadroNews sur X (anciennement Twitter) est le module caméra signé Hasselblad, qui semble plus grand et arrondi. Cela pourrait indiquer deux choses.

L'une des améliorations possibles pourrait concerner la qualité d'image, même si aucune information n’a été confirmée sur l'intégration de nouveaux capteurs. Le Mavic 3 Pro est équipé d’une caméra principale de 24 mm avec un grand capteur Four Thirds de 20 MP, d'une caméra téléphoto 3x avec un capteur de 1/1,3 pouce, et d’une autre téléphoto 7x dotée d’un plus petit capteur de 1/2 pouce. Cependant, la taille physique plus importante du module visible sur les images laisse penser à une amélioration au moins au niveau des optiques.

Le module caméra monté sur une nacelle visible sur ces clichés semble également plus proéminent et pourrait offrir une plage de mouvements plus large. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs du Mavic 3 Pro qui ont exprimé des frustrations sur les limites de sa nacelle.

En plus des améliorations attendues pour le Mavic 4 Pro, des rumeurs laissent entendre qu’il pourrait faire l’impasse sur une nouvelle fonctionnalité introduite avec le DJI Air 3S.

👉As we prepare for the DJI Flip, let's not forget about our handsome DJI Mavic 4 Pro.🫡#dji #djimavic4pro pic.twitter.com/jDUiVfVd3iJanuary 9, 2025

Les fonctions plutôt que la forme ?

Selon @QuadroNews, le Mavic 4 Pro pourrait ne pas intégrer le LiDAR, une technologie présente sur l’Air 3S et qui améliore la détection des objets, notamment en basse lumière. Cette hypothèse repose toutefois sur une image fuitée d’un prototype précoce, et aucune date de lancement n’a encore été confirmée. Il reste donc possible que cette fonctionnalité soit intégrée dans la version finale.

L’accueil des fans de DJI face à ces images fuitées est globalement positif, en particulier concernant les améliorations potentielles de la caméra. D’autres rumeurs évoquent également une meilleure autonomie de la batterie. En revanche, l’aspect esthétique supposé du Mavic 4 Pro semble diviser, et l’avis général va dans le sens d’une priorité donnée à la fonctionnalité plutôt qu’au design.

Bien sûr, un prototype manque souvent de finesse comparé à un produit finalisé, mais d’après les images actuelles, le Mavic 4 Pro semble être un drone professionnel robuste, à l’apparence imposante.

Initialement, il était prévu que le Mavic 4 Pro soit lancé en même temps que le nouveau DJI Flip. Cependant, seul le Flip a été annoncé aujourd’hui, et les spéculations sur la date de lancement du Mavic 4 Pro sont pour le moment en suspens, laissant entendre que de nouvelles informations pourraient encore tarder.