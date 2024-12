Pourquoi le Fujifilm X-E5 pourrait être la révélation photographique de 2025

De nouvelles rumeurs annoncent le lancement d'un appareil photo Fujifilm X-E5 pour le milieu de l'année 2025

Les appareils de la série X-E sont des télémètres compacts dotés de grands capteurs APS-C

Des rumeurs distinctes prédisent qu'un nouveau modèle X-Pro n'arrivera pas en 2025

C’est à nouveau cette période de l’année – non seulement celle des courses de Noël frénétiques, mais aussi celle où les rumeurs sur les appareils photo battent leur plein à l’approche de la nouvelle année. Et parmi toutes les spéculations pour 2025, une rumeur concernant le Fujifilm X-E5 a particulièrement attiré l’attention.

De manière prévisible, cette spéculation vient de la source fiable Fuji Rumors, qui a prédit qu’un nouveau modèle de la série X-E – habituellement des appareils compacts et abordables, de type télémétrique, équipés de grands capteurs APS-C – "sera lancé à l’été 2025".

Un nouvel X-E5 suscite l’intérêt pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il pourrait être en quelque sorte un Fujifilm X100VI bénéficiant d’objectifs interchangeables (ce qui est idéal pour les utilisateurs de Fujifilm, qui en possèdent souvent une grande variété). Mais ce qui rend cette rumeur encore plus intrigante, c’est une autre information récente indiquant qu’un nouveau modèle X-Pro ne sera étonnamment pas lancé en 2025.

Pour l’instant, tout cela reste au stade des rumeurs. Mais si cela se confirme, le X-E5 pourrait devenir encore plus intéressant en tant qu’unique nouvel appareil de style télémétrique, compagnon du X100VI en 2025. À moins, bien sûr, de prendre en compte le GFX100RF moyen format de Fujifilm, également en rumeur, qui sera probablement hors budget pour beaucoup.

Depuis son lancement en 2012, peu de temps après l’original X100, la série X-E de Fujifilm a progressivement perdu certaines de ses caractéristiques les plus prisées des passionnés, comme la molette de commande arrière et une ergonomie confortable. Avec une suite au X-Pro encore éloignée, et le récent Fujifilm X-M5 orienté débutants et vidéastes, le X-E5 pourrait à nouveau se recentrer sur ses racines photographiques.

Ce que nous attendons d'un Fujifilm X-E5

(Image credit: Fujifilm)

Pour les possesseurs d’un Fujifilm X-T5 – qui reste l’un des meilleurs appareils photo – l’espoir principal pour un Fujifilm X-E5 serait de retrouver un maximum de fonctionnalités de ce modèle, mais dans un format plus compact.

Il existe bien le Fujifilm X-T50, mais celui-ci arbore un design de mini-reflex, bien différent de la série X-E plus élégante, dont le viseur électronique est discrètement placé dans le coin supérieur gauche (comme sur les modèles X100VI et X-Pro 3).

Le X100VI, souvent considéré comme l’appareil de l’année, est très attractif, mais son objectif fixe de 23 mm f/2 pourrait limiter certains usages. Pour les photographes préférant des focales plus longues, idéales pour isoler les sujets en photographie de rue ou de voyage, un boîtier compact pouvant être associé à des objectifs comme les XF35mm f/2 et XF50mm f/2 serait un compagnon idéal au quotidien. L’objectif XF27mm f/2.8 R WR serait également un excellent partenaire.

Avec la stabilisation d’image intégrée (IBIS) présente sur le X100VI, cette caractéristique semble presque assurée pour le X-E5, tout comme le dernier capteur APS-C de 40 MP, utile pour recadrer les images. Peut-on également espérer une tropicalisation ? Cela pourrait sembler ambitieux, mais en l’absence d’un nouveau modèle X-Pro, Fujifilm pourrait envisager d’orienter le X-E vers un positionnement plus haut de gamme. Un seul emplacement pour carte mémoire et l’ancienne batterie NP-W126S pourraient néanmoins suffire pour un appareil de ce type.

En 2025, il est certain que des appareils plus puissants et innovants que le X-E5 verront le jour. Sony, qui a connu une année discrète, pourrait notamment lancer un A7 V et peut-être un A7R VI. Qui sait, le Ricoh GR IV ou même un successeur du Sony RX1 pourraient également faire leur apparition.

Mais pour les amateurs recherchant une version moderne et améliorée du X-E4, le X-E5 semble être une option idéale – à condition que Fujifilm évite les problèmes de stocks qui ont affecté cet appareil et le X100VI en 2024.