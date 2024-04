X-T50 de Fujifilm : son prochain appareil photo économique pourrait avoir un matériel puissant

De nouvelles informations sur le prochain appareil photo de Fujifilm, le X-T50, ont récemment été divulguées, donnant un aperçu de ses performances. Selon Fuji Rumors, l'appareil sera doté d'un système de stabilisation d'image intégré (IBIS). Cette fonction réduira les vibrations de l'appareil afin de garantir des photos d'une grande clarté. Il s'agit d'une technologie que l'on retrouve également sur le Fujifilm X-T5, un modèle plus haut de gamme. De plus, le X-T50 serait équipé d'un capteur d'image X-Trans V de 40 mégapixels, tout comme son homologue

Cela signifie que le nouvel appareil photo pourrait être aussi performant que le X-T5, capable de prendre le même niveau de photos de haute qualité. Cependant, comme le souligne NotebookCheck, cela est peu probable puisque le X-T50 est censé être un modèle économique. Fujifilm ne voudra pas cannibaliser les ventes du X-T5, c'est pourquoi la publication émet l'hypothèse que l'entreprise retiendra son nouvel appareil d'une manière ou d'une autre.

Le X-T50 pourrait être équipé d'un matériel plus ancien comme le X Processor 4 au lieu du plus récent X Processor 5. Certaines fonctions, comme l'emplacement pour carte SD, pourraient être « considérablement dégradées ». NotebookCheck ne développe pas cette idée, mais cela pourrait signifier qu'il n'y aura qu'un seul emplacement de carte SD à bord, par exemple. De telles réductions permettraient de maintenir les prix à un niveau bas.

Prix probable du Fujifilm X-T50

Le X-T50 devant bénéficier d'une mise à jour matérielle, il y a de fortes chances qu'il soit encore plus cher que le X-T30 II (949 €). Nous ne savons pas combien il coûtera. Le capteur X-Trans et l'implémentation de l'IBIS feront grimper le prix, quelles que soient les mesures de réduction des coûts prises par Fujifilm.

Nous n'aurons pas à attendre longtemps pour obtenir plus de détails. Fuji Rumors affirme que le X-T50 sera officiellement annoncé le 16 mai lors de l'événement X Summit qui se tiendra à Sydney, en Australie. Il sera accompagné du Fujiflim GFX100SII et de l'objectif Fujinon XF14-50mm f/2.8-4.8. On sait peu de choses sur l'un et l'autre, mais des images de ce dernier ont fait surface. Des sources proches de la publication indiquent qu'il sera doté de caractéristiques que l'on trouve normalement sur des « objectifs plus haut de gamme », comme un mécanisme de zoom interne.

En attendant, consultez la liste des meilleurs appareils photo pas chers de 2024 établie par TechRadar.