Les ventes d’appareils photo numériques progressent, et Fujifilm vient de dépasser Nikon — voici ce que révèlent les chiffres

Le rapport 2025 de Nikkei Inc est disponible et montre une croissance des livraisons mondiales d’appareils photo

Canon creuse son avance en tête, tandis que Fujifilm dépasse Nikon pour prendre la troisième place

Les livraisons de Fujifilm ont plus que doublé depuis 2023

Les chiffres mondiaux des livraisons d’appareils photo numériques vendus en 2025, publiés par Nikkei Inc (voir l’encadré), sont désormais disponibles. Ils sont encourageants pour l’ensemble du secteur. Mais la nouvelle est particulièrement bonne pour les amateurs de Canon ou Fujifilm.

Qu’est-ce que Nikkei ? Nikkei Inc est le principal groupe japonais de médias financiers, l’équivalent dans le pays du Wall Street Journal ou du Financial Times. Son enquête annuelle Major Products and Services Share constitue un rapport de référence sur l’industrie, qui suit les parts de marché mondiales dans des dizaines de secteurs technologiques et manufacturiers, dont les appareils photo numériques. Ces estimations sont considérées comme une référence mondiale en matière de précision, et ses données sur les appareils photo numériques proposent une répartition par marque.

La plus forte croissance des livraisons depuis l’avènement du smartphone est une nouvelle fois portée par Canon. La marque domine le classement avec 4,5 millions d’unités, soit une énorme progression d’environ un million d’appareils sur un an. Sony conserve la deuxième place avec 2,42 millions d’unités livrées, après une hausse bien plus modeste.

C’est toutefois un changement dans le classement qui attire l’attention. Fujifilm dépasse Nikon et complète désormais le trio de tête. Alors que les livraisons de Nikon ont légèrement reculé, celles de Fujifilm ont fortement augmenté pour dépasser le million d’unités. La marque en a expédié 1,16 million, contre 740 000 un an auparavant et 430 000 l’année précédente.

Panasonic a également enregistré une forte hausse de ses livraisons en 2025 et conserve la cinquième place. Ricoh Imaging a quant à lui ravi la sixième position à OM Digital grâce au lancement de son compact premium phare, le GR IV.

Leica et Hasselblad ne figurent pas dans ce classement. Ces chiffres concernent uniquement les fabricants japonais d’appareils photo, qui représentent néanmoins l’immense majorité des ventes mondiales d’appareils photo numériques.

Les données des trois dernières années sont présentées ci-dessous. Mais que peut-on apprendre de ces chiffres ?

Les données sur les livraisons d’appareils photo

Les marques sont classées ci-dessous selon leurs livraisons d’appareils photo et leur part de marché. L’évolution annuelle de la part de marché en 2025 apparaît en gras. Ces données sont également compilées par Mirrorless Rumors.

Classement 2025

Canon – 4,5 millions d’unités (45,7 %, +2,5 %)

Sony – 2,42 millions d’unités (24,6 %, -3,9 %)

Fujifilm – 1,16 million d’unités (11,8 %, +2,8 %)

Nikon – 880 000 unités (8,9 %, -2,8 %)

Panasonic – 430 000 unités (4,4 %, +1 %)

Ricoh Imaging – 210 000 unités (2,1 %, +1,3 %)

OM Digital – 150 000 unités (1,5 %, -0,4 %)

Classement 2024

Canon – 3,53 millions d’unités (43,2 %)

Sony – 2,33 millions d’unités (28,5 %)

Nikon – 960 000 unités (11,7 %)

Fujifilm – 740 000 unités (9,0 %)

Panasonic – 280 000 unités (3,4 %)

OM Digital – 160 000 unités (1,9 %)

Ricoh Imaging – 70 000 unités (0,8 %)

Classement 2023

Canon – 3,34 millions d’unités (46,5 %)

Sony – 2 millions d’unités (27,9 %)

Nikon – 810 000 unités (11,3 %)

Fujifilm – 430 000 unités (6,0 %)

Panasonic – 260 000 unités (3,6 %)

OM Digital – 180 000 unités (2,5 %)

Ricoh Imaging – 60 000 unités (0,8 %)

Ce que nous apprennent ces données — et ce qu’elles ne disent pas

Pour commencer, il faut comprendre que ces chiffres concernent uniquement les livraisons et non le chiffre d’affaires. Certaines marques se spécialisent dans du matériel haut de gamme coûteux, tandis que d’autres couvrent un éventail plus large. Le classement selon les revenus pourrait donc être différent.

En matière de livraisons, Canon reste toutefois la première marque d’appareils photo, avec une très forte croissance en 2025. Son catalogue couvre davantage de catégories que ceux de ses concurrents, entre reflex, hybrides et compacts, avec des produits pour tous les budgets et tous les niveaux d’expérience, du PowerShot V1 à l’EOS R100 et à l’EOS 5D Mark IV. Sony conserve de son côté la deuxième place.

Pour les autres marques, les volumes plus faibles peuvent davantage fausser les comparaisons d’une année à l’autre, selon que leur calendrier de lancements est plus ou moins chargé. Ricoh a par exemple enregistré une forte hausse de ses livraisons en 2025 avec le lancement du GR IV, alors que la marque n’avait présenté aucun nouveau modèle phare pendant les deux années précédentes.

Nikon a en réalité connu une année plutôt correcte, notamment grâce au Z5 II récompensé par TechRadar. La marque semble néanmoins stagner quelque peu ces dernières années. Son attention se tourne désormais davantage vers le matériel cinéma après le rachat de RED, ce qui a peut-être freiné ses livraisons dans l’immédiat.

La croissance impressionnante de Fujifilm est en revanche difficile à nier. Ses chiffres dépassent les performances de quelques modèles et témoignent d’une demande plus générale pour le matériel au look rétro, stimulée par le succès de sa propre gamme X100, et notamment du X100VI lancé en 2024. Passer de 430 000 unités en 2023 à 740 000 en 2024 puis 1,16 million en 2025 est remarquable, surtout dans un contexte de pénuries mondiales de composants et de retards de stocks. Et ces chiffres ne tiennent même pas compte d’Instax.

Le X-E5, l’un des modèles les plus récents de Fujifilm. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Le boom du rétro, également visible avec les appareils hybrides de Fujifilm comme le X-E5, va-t-il se poursuivre ? L’année 2026 a jusqu’ici été assez calme en matière de nouveaux produits. Fujifilm et Nikon n’ont même encore lancé aucun nouveau modèle, ce qui rend la suite difficile à prévoir.

La situation de Nikon peut susciter une certaine inquiétude. Son dernier nouvel appareil est le Zr de septembre 2025, précédé par le Z5 II en avril. La marque semble également avoir abandonné les appareils pour débutants ainsi que sa gamme Coolpix. Sony a sans doute connu l’année la plus solide jusqu’ici, avec les nouveaux A7R VI et FX5, ainsi que le retour de sa populaire gamme de bridges avec le RX10 V. La marque pourrait donc encore creuser son avance sur Fujifilm.

Que pensez-vous de ces chiffres de livraisons ? Avec quelle marque d’appareil photo prenez-vous vos photos ? N’hésitez pas à voter dans notre sondage et à donner votre avis ci-dessous.