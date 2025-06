Le Fujifilm X-E5 s’annonce comme le X100VI de cette année : découvrez ce que révèlent les fuites et la date de sortie

Le Fujifilm X-E5 pourrait bien devenir le tout premier modèle X-E à voir le jour depuis le X-E4 lancé en 2021

Il serait équipé d’un capteur de 40 MP et d’une stabilisation intégrée

Un lancement est envisagé le 12 juin, en même temps qu’un nouvel objectif pancake 23 mm

Il était temps que Fujifilm dévoile un nouvel appareil hybride de la gamme X-E – et la date à retenir semble enfin connue. Le constructeur a annoncé le lieu et la date de son événement X Summit 2025 : le 12 juin, à Shanghai. Une annonce qui alimente les rumeurs persistantes autour du très attendu Fujifilm X-E5.

Il y a à peine une semaine, certaines sources évoquaient déjà une annonce du X-E5 prévue pour juin. Cette confirmation d’événement ne fait donc que renforcer cette hypothèse. Ces informations proviennent du site spécialisé Fuji Rumors, généralement fiable, qui indique également que Fujifilm pourrait en profiter pour présenter un nouvel objectif pancake à monture X : le XF 23 mm. Ce petit objectif grand angle fixe s’associerait parfaitement au boîtier compact du X-E5, et il ne serait pas étonnant que les deux soient proposés ensemble dans un kit.

Jusqu’ici, peu d’informations précises avaient filtré sur les caractéristiques, les fonctions ou le positionnement tarifaire du X-E5. Là encore, c’est Fuji Rumors qui lève le voile : selon leurs sources, l’appareil serait doté d’un capteur X-Trans V APS-C de 40 MP, ainsi que d’une stabilisation d’image intégrée (IBIS). Un duo technique qui le rapprocherait du très populaire Fujifilm X100VI, lui aussi équipé de ces deux éléments, mais dépourvu d’objectifs interchangeables.

Cela constituerait une vraie montée en gamme par rapport au X-E4, sorti en 2021, qui embarquait un capteur X-Trans CMOS 4 de 26,1 MP, sans stabilisation. Ce dernier ne propose ni tropicalisation, ni double logement pour carte SD, et mise sur un design épuré avec très peu de commandes physiques. Des choix qui ont déçu une partie des amateurs de la marque.

Or, les rumeurs laissent entendre qu’aucun successeur au Fujifilm X-Pro3 (ni même au X100VI) ne serait lancé en 2025. Le X-E5 pourrait donc devenir l’appareil le plus attendu de l’année chez Fujifilm, notamment pour celles et ceux qui cherchent un compagnon compact, au look rétro, et inspiré des télémétriques.

Quel prix pourrait afficher le Fujifilm X-E5 ?

L'approche minimaliste du X-E4 en matière de commandes physiques n'a pas été appréciée par les amateurs de Fujifilm. (Image credit: Fujifilm)

Pour l’instant, le tarif envisagé pour le Fujifilm X-E5 reste incertain. Lors de sa sortie en février 2021, le X-E4 était proposé à 899 €, mais les rumeurs laissent penser que son remplaçant pourrait franchir un palier.

Difficile d’en dire plus, surtout en cette période de flou économique lié aux droits de douane américains sur les produits importés. Fuji Rumors rappelle toutefois qu’aucun modèle X-E n’a, jusqu’ici, dépassé les 1 000 € au lancement. Mais l’ajout d’un capteur plus défini et de la stabilisation intégrée pourrait bien faire grimper l’addition au-delà de ce seuil.

Si le X-E5 devient réalité, Fujifilm tiendrait là une belle opportunité : celle de proposer un hybride compact et mieux équipé, pensé pour la photo de rue ou les voyages. L’ajout d’un capteur plus performant et de l’IBIS constituerait déjà un bon début, mais l’idéal serait aussi d’intégrer une vraie tropicalisation et une ergonomie plus poussée.

Le suspense pourrait bientôt prendre fin. Réponse attendue dès le 12 juin. En attendant, libre à chacun de partager ce qu’il aimerait voir figurer dans ce Fujifilm X-E5 tant espéré.