Retour surprise des appareils photo compacts : le boom inattendu de 2025

Le Fujifilm GFX100RF (à gauche) et le Fujifilm X100VI (à droite) sont deux appareils photo compacts haut de gamme très populaires dont le prix atteint plusieurs milliers d'euros.

Les chiffres 2025 de la CIPA mettent en lumière une excellente année pour les appareils photo compacts

Les livraisons progressent de 29,6 %, et la valeur de 49,8 %

Les livraisons de reflex numériques ne représentent plus que 11 % face aux hybrides

Si cela n’était pas encore évident, un renouveau des appareils photo compacts est bien en cours. La popularité virale du Fujifilm X100VI, du Nikon Coolpix S6900 et du Canon PowerShot G7X Mark III y a largement contribué, tout comme les appareils jetables numériques bon marché de Kodak et la fascination de la génération Z pour les technologies lo-fi. Cela dit, les chiffres 2025 récemment publiés par la CIPA sont particulièrement surprenants.

La CIPA (Camera & Imaging Products Association) fait autorité dans le secteur, notamment en matière de normes de test, par exemple pour l’autonomie des batteries d’appareils photo. Chez TechRadar, les notes attribuées lors des tests reposent sur les évaluations CIPA. Les données publiées par cet organisme peuvent donc être considérées comme fiables.

L’association vient de publier les chiffres de livraisons et de valeur pour les appareils photo compacts en 2025 (c’est-à-dire les modèles à objectif intégré, quelle que soit leur taille), ainsi que pour les reflex numériques et les appareils hybrides. Le rapport s’appuie sur des informations fournies par les fabricants d’appareils photo au Japon, ce qui couvre la majorité des grandes marques, dont Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, OM System, Sigma et Panasonic, mais pas Leica ni Hasselblad. Les données ont ensuite été ventilées et mises en forme sous forme de visuels clairs grâce au membre funtrail du forum DPReview.

En résumé, la période est favorable aux appareils photo compacts, très difficile pour les reflex numériques, et positive pour les hybrides. Place aux chiffres.

Que diriez-vous de 4 899,00 € pour un appareil photo compact Sony ? C'est le prix que vous devrez débourser pour le RX1R III haut de gamme, mais les gens continuent de l'acheter. (Image credit: Future / Tim Coleman)

La montée en puissance des compacts premium

Lorsque les smartphones se sont imposés autour de 2010 et que les ventes d’appareils photo compacts se sont effondrées dans les années suivantes, la plupart des acteurs du secteur prédisaient la disparition totale des appareils photo de poche. Pourtant, plus de quinze ans plus tard, les ventes repartent à la hausse, portées par des tendances sur TikTok qui ravivent l’intérêt, notamment pour le matériel rétro.

Les évolutions de ce segment sont suivies de près depuis que le X100VI est devenu viral en 2023, faisant bondir l’intérêt et les prix.

Trois ans plus tard, les livraisons d’appareils photo compacts progressent de 29,6 % sur un an (2,44 millions d’unités contre 1,88 million), tandis que la valeur augmente de manière disproportionnée, avec une hausse de 49,8 %. Cela indique que les modèles les plus chers sont particulièrement recherchés.

Cette tendance n’a rien de surprenant. Dans le sillage du Fujifilm X100VI, devenu l’appareil photo le plus précommandé de l’histoire, d’autres modèles premium affichent généralement complet, notamment le Leica Q3, le Ricoh GR IV, le Sony RX1R III (illustré ci-dessus) et le Fujifilm GFX100RF. Tous affichent des prix se chiffrant en milliers d’euros.

Il s’agit bien sûr d’appareils très différents des compacts d’entrée de gamme, avec une qualité comparable à celle des hybrides destinés aux utilisateurs exigeants. Pour autant, les modèles à moins de 200 dollars gagnent eux aussi en popularité, le Kodak PixPro FZ55 figurant en tête des ventes mondiales d’appareils photo.

Dans l'ensemble, les livraisons d'appareils photo compacts, reflex numériques et hybrides ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente.

Pour remettre ces chiffres en perspective, il s’agit de données en glissement annuel, et les volumes d’expédition des appareils compacts restent encore bien inférieurs à ceux d’avant la pandémie.

Du côté des appareils à objectifs interchangeables, les expéditions d’hybrides progressent de 12,5 % sur un an, pour atteindre un total de 6,31 millions d’unités. La croissance est régulière depuis 2020, année où les livraisons s’élevaient à 2,93 millions.

Les expéditions de reflex numériques neufs atteignent un plus bas historique avec seulement 691 000 unités, en baisse de 30,8 % sur un an, et la valeur moyenne des livraisons suggère que la majorité concerne des modèles d’entrée de gamme. Globalement, les expéditions annuelles combinées des appareils compacts, reflex et hybrides progressent de 11 %.

Pour les passionnés de photographie, ces tendances de marché sont encourageantes et laissent espérer l’arrivée de nouveaux modèles intéressants à tester cette année et au-delà. Il serait sans doute temps pour des acteurs comme Sony, Nikon et Panasonic de réinvestir dans le développement de nouveaux appareils compacts, tout en continuant de tirer parti des années de recherche et développement consacrées aux hybrides.

Qu’en penser ? De nouveaux appareils compacts haut de gamme verront-ils le jour chez certains grands constructeurs ? Quels modèles et quelles fonctionnalités seraient les plus attendus ? Les avis peuvent être partagés dans les commentaires ci-dessous.