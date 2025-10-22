Ricoh mise sur la créativité avec deux nouveaux GR IV

Ricoh annonce le développement des GR IV Monochrome et GR IV HDF

Le GR IV HDF vient remplacer directement le Ricoh GR III HDF

Le Ricoh GR IV Monochrome supprime le filtre colorimétrique pour une gestion du bruit et des détails optimisée en noir et blanc

Ricoh a annoncé travailler sur deux nouveaux modèles venant enrichir sa gamme d’appareils compacts hautes performances : le GR IV Monochrome et le GR IV HDF.

Le Ricoh GR IV, lancé en septembre 2025, est venu remplacer le GR III, déjà très apprécié des photographes. Doté d’un capteur au format APS-C de 25,74 mégapixels, d’un objectif équivalent 28 mm, d’une stabilisation 5 axes et d’une prise en charge des fichiers RAW, cet appareil vise une place de choix dans les sacs des photographes de rue grâce à sa compacité, sa légèreté et son moteur d’image puissant.

Si les appareils compacts avaient perdu du terrain en début de décennie, concurrencés par les meilleurs smartphones photo et les hybrides d’entrée de gamme, ils connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt.

Ricoh semble bien décidé à combler ce vide avec un appareil de poche surpuissant, intégrant des fonctions jusqu’ici réservées aux modèles experts ou professionnels à objectifs interchangeables.

Ainsi, deux déclinaisons du GR IV sont déjà dans les tuyaux : l’une attendue des fidèles de la marque, l’autre plus surprenante.

Les Ricoh GR IV Monochrome et GR IV HDF misent tout sur l’esthétique d’image

Le Ricoh GR IV HDF remplace le filtre ND intégré du GR IV standard, mais est identique en apparence. (Image credit: Ricoh / Future)

Les boîtiers Ricoh font figure de référence parmi les appareils photo compacts. Le GR IV HDF (pour Highlight Diffusion Filter) prend directement la relève du GR III HDF lancé en mars 2024. Le GR IIIx, avec sa focale légèrement plus longue, avait lui aussi eu droit à une version HDF, rendant cette évolution assez prévisible.

Comme son prédécesseur, le GR IV HDF embarque un capteur APS-C de 23,5 x 15,6 mm capable de produire des images de 6192 x 4128 pixels. Il profite également d’une stabilisation 5 axes et d’un enregistrement vidéo Full HD à 60 images par seconde. Quant au fameux Highlight Diffusion Filter, il permet de générer un effet de diffusion doux et onirique directement à la prise de vue. Ce filtre remplace le filtre ND intégré à 2 stops présent sur les modèles GR III, GR IIIx et GR IV classiques.

Parmi les évolutions notables par rapport au GR III HDF, on note une définition en légère hausse avec près de 26 mégapixels contre 24 auparavant, une plage de sensibilité doublée atteignant 204 800 ISO, et deux crans supplémentaires en stabilisation, avec une compensation jusqu’à 6 IL au lieu de 4. Enfin, le stockage interne grimpe à 53 Go contre 2 Go précédemment. Toutes ces caractéristiques sont bien entendu reprises du GR IV standard.

Le GR IV Monochrome ressemble au GR IV, mais il est doté d'une bande blanche autour du bouton marche/arrêt. (Image credit: Ricoh / Future)

Le GR IV Monochrome, de son côté, ravira les amateurs de photographie en noir et blanc. Dans la lignée du Leica Q2 Monochrom ou du Pentax K-3 Mark III Monochrome issu du même groupe, ce modèle se distingue par l’absence totale de filtre colorimétrique (CFA) au-dessus du capteur.

Le CFA permet de capturer des images en couleur grâce à un processus de dématriçage numérique, mais cela induit une perte de lumière et de finesse. En supprimant ce filtre, le GR IV Monochrome ne capture que des images en noir et blanc, avec à la clé un gain d’environ un diaphragme en gestion du bruit et une restitution plus fine des textures.

Dans son communiqué, Ricoh précise également que le boîtier proposera des “options de contrôle d’image spécialisées pour la photo noir et blanc, afin d’offrir une expressivité et une profondeur uniques à la monochromie”. Les détails n’ont pas encore été dévoilés, mais il est probable que de nouveaux modes noir et blanc viennent compléter ceux déjà salués sur le GR IV.

Les dates de sortie précises n’ont pas encore été communiquées. Le GR IV HDF est annoncé pour l’hiver 2025, tandis que le GR IV Monochrome arriverait au printemps 2026.