Moins bon qu’un smartphone, ce Kodak reste pourtant un best-seller et la raison n’est pas si simple

Les Kodak PixPro FZ45 et FZ55 en tête des classements des meilleures ventes dans plusieurs régions

Ce sont actuellement les modèles les plus populaires sur Amazon et ailleurs

Leurs prix commencent à partir de seulement 129,99 €

Les amateurs de photo pourraient s’attendre à voir Sony ou Canon dominer les ventes, mais en termes de popularité globale, au-delà des segments haut de gamme, il faut regarder un peu plus bas, du côté des compacts les plus simples.

Ces dernières années, deux appareils photo numériques compacts particulièrement bon marché se sont arrachés sur Amazon US, mais aussi chez d’autres distributeurs dans le monde comme Yodobashi Camera au Japon. Il s’agit des Kodak PixPro FZ55 (photo ci-dessus) et PixPro FZ45. D’autres modèles comme le PixPro WPZ2 étanche sont aussi concernés.

La raison principale de leur succès est évidente. Il est difficile de trouver un autre appareil photo numérique avec un vrai zoom optique 4x pour moins d’environ 129,99 €, soit le prix du PixPro FZ45. Ou un modèle avec un zoom optique 5x et une batterie lithium-ion rechargeable intégrée à un tarif inférieur au PixPro FZ55.

Ces deux modèles de poche capturent des photos de 16 MP et des vidéos HD sur carte SD. Ils sont proposés en plusieurs coloris, dont noir, blanc, bleu et rose.

Ces appareils ne relèvent pas d’un simple effet de mode. Ils dominent les classements des meilleures ventes mois après mois, année après année, alors que ces modèles bon marché semblaient avoir été remplacés par les smartphones. La question reste donc entière.

Un autre modèle Kodak très apprécié est le PixPro WPZ2, entièrement étanche, que nous avons trouvé étonnamment performant compte tenu de son prix (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Une vérité surprenante derrière ce nom et les habitudes d'achat

En plus de leur prix bas et de leur disponibilité immédiate, la confiance dans la marque Kodak joue sans doute un rôle pour les acheteurs occasionnels. Kodak reste l’un des noms les plus connus de la photographie, depuis ses débuts dans les films photo jusqu’à son rôle dans les premières technologies numériques.

Cependant, un point reste méconnu. Le Kodak d’origine, Eastman Kodak, fondé il y a 138 ans, a depuis longtemps arrêté la production d’appareils photo numériques grand public. Accablée de dettes, l’entreprise pourrait même ne pas survivre.

Aujourd’hui, Kodak fait partie de ces marques historiques de la photographie, aux côtés de Yashica, Rollei, Agfa ou Minolta, qui ont concédé leur nom à des sociétés tierces. Ces dernières fabriquent en grande partie des appareils numériques à bas coût. Les PixPro FZ45 et FZ55 sont en réalité produits par JK Imaging Ltd, un nom bien moins connu.

Un autre phénomène est aussi à l’œuvre. Les ventes d’appareils photo repartent à la hausse, portées par les compacts. Une forme de rejet des technologies toujours connectées apparaît, accompagnée de préoccupations croissantes autour de la vie privée.

Un appareil comme le PixPro FZ55 enregistre directement sur un support local, une carte SD. Il n’est pas connecté au cloud. Il reste simple, minimaliste, et correspond à un type de technologie adopté par la génération Z.

La qualité d’image sera-t-elle supérieure à celle d’un smartphone avec ces compacts Kodak ? Non. Même un téléphone de milieu de gamme fera mieux.

En revanche, ces appareils offrent autre chose. Un plaisir simple et nostalgique à capturer des moments du quotidien, avec des données dont le contrôle reste total.