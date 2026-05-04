Nikon préparerait enfin son compact plein format, et les premières rumeurs ne mettent pas tout le monde d’accord

Nikon pourrait être en train de développer un appareil photo compact à objectif fixe inspiré de sa caméra de cinéma sans miroir ZR (ci-dessus).

Nikon serait sur le point de lancer un appareil photo compact plein format à objectif fixe

Il pourrait adopter un format proche du Nikon ZR, donc sans viseur

Cela alors même qu’il serait dédié exclusivement à la photographie, sans aucune fonction vidéo

Nikon travaillerait sur un compact à objectif fixe destiné à rivaliser avec des modèles populaires comme les Fujifilm X100VI, Ricoh GR IV, Sony RX1R III et Leica Q3, et les caractéristiques évoquées par les rumeurs laissent, disons-le, songeur.

C’est ce qu’avance Nikon Rumors, qui indique que Nikon lancerait un compact plein format cette année, changeant ainsi de direction par rapport au début de l’année, lorsque le site évoquait une version orientée photo du Nikon ZR, caméra cinéma hybride sans miroir.

L’article détaille ensuite une liste surprenante de caractéristiques qui, mises bout à bout, intriguent. C’est surtout l’absence potentielle de viseur qui a suscité de vives réactions chez les passionnés dans les commentaires.

Un fan de Nikon a ainsi écrit : « Ce n’est pas un appareil orienté photo s’il n’a pas de viseur », tandis qu’un autre a simplement commenté : « Pas de viseur, pas d’achat. »

Malgré tout, ce compact plein format à objectif fixe suscite un réel intérêt et pourrait combler un vide important sur le marché des compacts premium. Voici pourquoi.

Le vide à combler

Image 1 of 6 La caméra cinéma Nikon ZR, qui pourrait donner une idée de ce à quoi ressemblerait le compact à objectif fixe dont on parle chez Nikon (Image credit: Tim Coleman) Le Leica Q3 haut de gamme : compact de nom, mais pas de nature (Image credit: Future) Le RX1R III est le concurrent le plus évident du futur modèle Nikon, et je m'attends à ce que ce dernier soit proposé à un prix bien inférieur. (Image credit: Future / Tim Coleman) Le RX1R III est équipé d'un viseur, mais son écran est fixe (Image credit: Future / Tim Coleman) Et puis il y a le Ricoh GR IV, un appareil photo qui tient vraiment dans la poche, mais dont le capteur est plus petit, puisqu'il s'agit d'un APS-C (Image credit: Future / Tim Coleman) Et comment ne pas mentionner le modèle qui a popularisé les appareils photo compacts à objectif fixe, le Fujifilm X100VI (Image credit: Future)

Depuis que les compacts premium à objectif fixe ont gagné en popularité, en grande partie grâce à la série Fujifilm X100, l’idée de voir Nikon entrer sur ce segment s’impose régulièrement, d’autant que la marque sait proposer des produits au bon rapport qualité-prix.

Nikon possède également un passé discret dans ce domaine. Le Coolpix A, aujourd’hui abandonné, était un minuscule compact à objectif fixe doté d’un 28 mm f/2,8 et d’un capteur APS-C de 16 Mpx, proche dans l’esprit de la série Ricoh GR (lancement auquel il avait été assisté en 2013, bien avant l’époque TechRadar).

Les dernières rumeurs laissent entendre que l’attente d’un compact Nikon moderne à objectif fixe pourrait bientôt prendre fin, et qu’il pourrait s’agir d’un modèle plein format.

Cela lui donnerait un avantage en termes de taille de capteur face aux Fujifilm X100VI et Ricoh GR IV, tous deux équipés d’un capteur APS-C. Il pourrait également se positionner sur un créneau plus abordable que les Sony RX1R III et Leica Q3, deux compacts plein format particulièrement onéreux.

Tous ces compacts premium rencontrent un succès considérable et offrent des performances remarquables, mais un vide subsiste clairement : une option plein format plus accessible. Selon certaines estimations, ce modèle pourrait être proposé à un prix pouvant atteindre la moitié de celui des Sony et Leica.

Les caractéristiques évoquées laissent toutefois des sentiments partagés. L’idée d’un capteur plein format haute définition séduit, peut-être le 45 Mpx actuellement présent dans le Z8 et d’autres modèles, mais sans technologie empilée. Un boîtier fin, d’une épaisseur comprise entre 22 et 25 mm, paraît extrêmement compact, même si l’objectif intégré devrait dépasser.

En revanche, l’absence de stabilisation d’image intégrée au boîtier et de viseur suscite davantage de réserves. Plus surprenant encore, l’appareil ne proposerait aucune fonction d’enregistrement vidéo.

Il convient d’y réfléchir. Il s’agirait donc d’un appareil exclusivement photo, mais sans viseur. Lors d’un récent sondage consacré aux viseurs, la majorité des lecteurs interrogés affirmaient ne pas vouloir acheter un appareil dépourvu de viseur.

Cela dit, les rumeurs évoquent la présence d’une griffe porte-accessoires compatible avec un viseur électronique optionnel. Nikon pourrait privilégier la compacité et un prix contenu au détriment de certaines fonctionnalités intégrées, en les proposant sous forme d’accessoires, comme un viseur amovible.

Un écran tactile inclinable pourrait également être de la partie, solution préférable aux écrans fixes présents sur les Ricoh GR IV et Sony RX1R III. Malgré ces réserves, le potentiel de cet appareil reste enthousiasmant.

Que penser de ces rumeurs autour du compact Nikon à objectif fixe ? Ce type d’appareil susciterait-il l’envie de l’essayer ? Vos avis peuvent être partagés dans les commentaires ci-dessous.