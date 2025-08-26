Ricoh dévoile le nouveau GR IV, mais faut-il vraiment abandonner le GR III ?

Le Ricoh GR IV est le compact premium et rival du Fujifilm X100VI que de nombreux passionnés attendaient. Cette semaine, les précommandes ont enfin été ouvertes.

On pourrait croire que la satisfaction est au rendez-vous, mais du côté des utilisateurs du GR III depuis plusieurs années, la déception domine à la lecture des caractéristiques et des premiers visuels du produit : le GR IV apparaît comme une évolution minime.

Une liste de souhaits concernant le GR IV existait depuis longtemps, et il faudra manifestement attendre la prochaine génération pour espérer un vrai changement.

Parmi les attentes principales figurait le maintien d’un format aussi compact que son prédécesseur. Ricoh est allé encore plus loin en rendant le GR IV légèrement plus fin… mais de façon marginale. Or, conserver la même compacité n’a jamais suffi à justifier un nouvel achat.

L’amélioration de l’autofocus faisait aussi partie des souhaits. D’après une première prise en main réalisée par un ambassadeur Ricoh, la mise au point serait un peu plus rapide, mais uniquement par petites touches. Là encore, rien de décisif pour motiver un changement de modèle.

Et voici la véritable désillusion : une forte augmentation de prix, particulièrement marquée pour les acheteurs américains. Le nouveau GR IV est annoncé à 1350 €. Une somme difficile à avaler.

Un modèle de la série GR III semble un achat plus économique que le nouveau GR IV. (Image credit: Future)

Difficile d’imaginer qu’un appareil avec des évolutions aussi modestes puisse justifier une hausse tarifaire de 20 à 35 % selon les marchés.

Le capteur ne gagne que très peu en définition, passant de 24 à 26 mégapixels. L’objectif 28 mm f/2,8 est nouveau, mais il reste à voir s’il apporte réellement une différence notable.

Un écran orientable faisait partie des attentes, mais il reste fixe. Un flash intégré ? Toujours absent. Une meilleure robustesse ? Là encore, non.

Pourtant, le prix grimpe fortement, plaçant désormais le GR IV face à des concurrents redoutables comme le Fujifilm X100VI, certes plus volumineux, mais bien plus complet.

La série GR se maintenait depuis longtemps autour des 1 000 €, avec une légère hausse due à la demande, un prix qui semblait juste.

Si le nouveau modèle avait conservé ce positionnement, la tentation aurait été réelle. Mais à ce tarif, mieux vaut se tourner vers le nouveau flash externe GF-2 de Ricoh, proposé à 99,90 €. Compact, il se fixe directement sur la griffe de l’appareil et fonctionne aussi avec le GR III (bien que l’exposition automatique ne soit pas encore supportée sur les anciens modèles – une mise à jour firmware est prévue).

Un flash intégré aurait été préférable, mais cette alternative reste intéressante.

En lançant le GR IV, Ricoh donne à la fois l’impression de radiner sur les nouveautés et de gonfler exagérément le prix, même si la survie de la gamme fait plaisir à voir.

Le conseil est simple : pour ceux qui souhaitent découvrir la série GR – et ils auraient raison, car le GR III reste l’un des meilleurs compacts experts du marché, alliant qualité d’image et format réellement de poche – mieux vaut économiser en achetant un GR III tant qu’il en reste. Ricoh a d’ailleurs annoncé l’arrêt de sa production.