Sony, GoPro et plus : les 9 modèles d'appareils photo et caméras qui pourraient arriver cette année

2025 s’annonce comme une année phare pour les passionnés de photographie, avec des rumeurs d’améliorations ambitieuses, de retours inattendus et de designs totalement inédits.

Des modèles professionnels haut de gamme aux appareils compacts ultra-performants, les fabricants semblent prêts à dévoiler toutes les innovations gardées sous le coude. Nikon, Canon, Sony, DJI, Insta360… aucun segment du marché ne paraît à l’abri d’un bouleversement. Vitesse de rafale accrue, autofocus plus intelligent, capteurs plus grands et refontes de design pourraient bien redéfinir des gammes entières.

Certaines de ces fuites paraissent presque trop belles pour être vraies, mais si seulement la moitié se concrétise, le second semestre 2025 pourrait être l’un des plus excitants de ces dernières années pour les photographes, créateurs de contenu et réalisateurs exigeants.

Voici un tour d’horizon de neuf modèles pressentis qui pourraient bien voler la vedette d’ici la fin de l’année – et pourquoi il vaut mieux garder sa liste d’envies ouverte.

9 appareils photo susceptibles d'arriver en 2025

1. Sony A7 V

(Image credit: Future)

La très populaire et polyvalente série A7 d’appareils hybrides plein format de Sony a connu quatre générations. La plus récente, l’A7 IV, a été dévoilée fin 2021.

Cela fait donc longtemps qu’un renouvellement se fait attendre pour cette gamme plébiscitée, et les discussions dans le secteur laissent penser qu’un modèle de cinquième génération pourrait arriver au dernier trimestre 2025. Alimentant ces spéculations, le site Sony Addict rapporte que Sony aurait déjà enregistré un nouveau boîtier auprès des autorités, que certains identifient comme l’A7 V.

Rien n’est confirmé avant l’annonce officielle, mais une source citée par Sony Alpha Rumors en août 2024 affirme que l’A7 V intégrerait un nouveau capteur plein format de 44 Mpx capable de filmer en 4K à 120 i/s sans recadrage. Selon le site, son prix avoisinerait 3 000 €, soit le tarif de lancement de l’A7 IV, mais nettement au-dessus de sa valeur actuelle sur le marché. Une nette progression des performances en rafale est également évoquée, avec 20 i/s annoncées – le double de la limite de 10 i/s de l’A7 IV.

L’intelligence artificielle étant devenue un mot-clé incontournable dans l’électronique grand public, il ne serait pas surprenant que Sony mise sur cet aspect pour l’A7 V. Les rumeurs parlent de fonctions IA comme une reconnaissance de sujet plus précise pour l’autofocus et un cadrage vidéo automatique, à l’image de ce que propose le Sony ZV-E1. Si cela se confirme, l’A7 V pourrait représenter bien plus qu’une simple mise à jour incrémentale.

2. GoPro Max 2

(Image credit: TechRadar)

Une nouvelle fuite montre ce qui serait un prototype de la GoPro Max 2, attendue depuis longtemps comme la remplaçante de la Max 360 lancée en 2019.

Repéré sur un site chinois et relayé par Notebookcheck, l’appareil apparaît comme un modèle de test (l’absence d’écran confirme qu’il ne s’agit pas d’une version finale). La fixation pliable « Folding Fingers », marque de fabrique de GoPro, est visible, signe que la compatibilité avec les montages des modèles Hero récents serait maintenue.

La photo laisse aussi voir un emplacement pour carte microSD, une batterie amovible et d’imposants dissipateurs thermiques, laissant penser que la GoPro pourrait embarquer des composants puissants pour un traitement d’image haute résolution, générant plus de chaleur. Les caractéristiques précises restent cependant inconnues.

L’attente ne devrait plus être très longue : une précédente vidéo teaser montrait des parachutistes accompagnés du mot « dropping », et GoPro a reconnu des retards de production, signe que le lancement de la Max 2 approche. Elle devra toutefois affronter une concurrence de haut niveau, avec l’Insta360 X5 et le DJI Osmo 360, et apporter de solides innovations pour s’imposer face à ces rivaux.

3. Canon EOS R7 Mark II

(Image credit: Canon)

Le Canon EOS R7, lancé en 2022, semble mûr pour une mise à jour, et les rumeurs laissent entendre qu’elle pourrait arriver en 2025. Le site Canon Rumors évoque à plusieurs reprises un EOS R7 Mark II, susceptible de voir le jour cette année avec un capteur empilé de 33 Mpx.

S’il se confirme, ce serait le premier appareil APS-C Canon à adopter un tel capteur, jusque-là réservé aux modèles plein format haut de gamme comme les EOS R1, EOS R5 Mark II et EOS R3.

Canon Rumors avance aussi qu’il pourrait s’agir du premier EOS R dépourvu d’obturateur mécanique. Cette architecture réduirait l’effet de rolling shutter en vidéo et permettrait de capturer des images fixes à 40 i/s en continu, contre 30 i/s déjà rapides sur le R7.

La fiche technique supposée inclurait également de la vidéo 4K à 120 i/s en 10 bits avec profil C Log-3, un suréchantillonnage intégré et une stabilisation d’image sur 8,5 IL. Des caractéristiques proches de l’excellent et très professionnel EOS R5 Mark II, mais au format APS-C.

4. Nikon Zr / Zv

(Image credit: Nikon / RED)

Nikon travaillerait sur un appareil hybride orienté vidéo pouvant rivaliser avec le Sony FX3 et intégrer une technologie cinéma issue de RED.

Selon Nikon Rumors, ce modèle – possiblement nommé Nikon Zr ou Zv – utiliserait la monture Z et se présenterait sans pentaprisme ni viseur électronique, avec un boîtier rectangulaire évoquant le FX3, le Nikon Z30 et le RED Komodo. Il embarquerait le même capteur plein format de 24,5 Mpx que le Nikon Z6 III, associé à un écran inhabituellement grand, entre 4 et 5 pouces.

Ce développement intervient après le rachat de RED Digital Cinema par Nikon en avril 2024 pour 85 millions de dollars. Fondée en 2007, RED a déjà collaboré avec Nikon sur des déclinaisons à monture Z de ses Komodo et V-Raptor, mais le Zr pourrait être le premier produit totalement inédit issu de ce partenariat.

Les rumeurs situent le lancement en fin d’année 2025, probablement au troisième ou quatrième trimestre. Si elles se vérifient, le Nikon Zr marquerait la percée la plus ambitieuse de Nikon sur le marché des caméras cinéma professionnelles.

5. DJI Osmo Nano

(Image credit: Future)

DJI maintient généralement un rythme de sorties soutenu. Après avoir lancé l’Osmo 360, première caméra 360° de la marque, un autre modèle compact et léger pourrait voir le jour : l’Osmo Nano.

Des images volées, publiées sur X par le leaker @Quadro_News, montrent une caméra d’action ultra-compacte pouvant se clipser magnétiquement à un t-shirt pour filmer en mains libres.

Elles laissent aussi entrevoir un module d’écran amovible pour revoir les images ou cadrer. L’ensemble rappelle fortement la gamme Insta360 Go – un segment dans lequel DJI a déjà pénétré avec l’Osmo 360.

👉The battle for the market is just beginning. Who will the user choose: @DJIGlobal cameras or @insta360 cameras?#djiosmonano #insta360 pic.twitter.com/V4ZsvbjJ92June 12, 2025

Initialement pressentie pour juillet, l’Osmo Nano a déjà été mentionnée dans des documents de la FCC, ce qui renforce sa crédibilité. La date exacte de sortie reste cependant inconnue.

6. Hasselblad X2D 100C II

(Image credit: Tim Coleman / TechRadar)

Le constructeur suédois Hasselblad, connu pour la rareté de ses lancements, pourrait dévoiler un nouveau modèle dès ce mois d’août 2025, selon certaines rumeurs.

Mirrorless Rumors diffuse des images supposées de l’Hasselblad X2D 100C II, successeur du modèle moyen format 100 Mpx sorti en 2022. Les spécifications évoquées incluent un capteur 44 x 33 mm de 100 Mpx, une stabilisation sur huit IL et 1 To de stockage interne SSD.

Un autofocus à détection LiDAR, issu des technologies DJI, est également mentionné. Une avancée notable, le modèle précédent étant jugé médiocre sur ce point pour sa catégorie.

7. Nikon Z9 II / Z9H

(Image credit: Future)

Des rumeurs autour d’un successeur au Nikon Z9 circulent depuis le lancement, fin 2021, de ce boîtier hybride plein format équipé d’un capteur empilé de 45,7 Mpx et d’un design inspiré des reflex professionnels.

Nikon a ensuite réutilisé ses composants dans un format plus compact avec le Z8, mais Canon a élevé le niveau avec l’EOS R1 en 2024. Les spéculations oscillent aujourd’hui entre deux scénarios : un « Z9H » doté d’un obturateur global pour la photo sportive et animalière de haut niveau, ou un « Z9 II » avec un obturateur 100 % électronique et un nouveau processeur Expeed 8, offrant des rafales plus rapides, des cadences vidéo accrues et un suivi de sujet encore plus précis.

Le second scénario semble plus probable. L’EOS R1 n’intègre pas d’obturateur global (contrairement au plus petit Sony A9 III), ce qui laisse penser que Nikon n’investirait pas massivement dans une fonctionnalité aussi spécialisée juste pour rivaliser.

Des gains progressifs mais significatifs en vitesse, autofocus et vidéo offriraient un chemin de mise à jour plus simple à commercialiser. Cependant, rien ne garantit qu’un de ces modèles sortira en 2025. Le Z9 répond déjà aux besoins de la majorité des professionnels, son seul manque notable étant la vitesse de rafale : 20 i/s en RAW contre 40 i/s pour l’EOS R1. La vraie question pour Nikon est donc : faut-il réellement un nouveau vaisseau amiral maintenant, ou un Z9 II risquerait-il d’être trop peu innovant pour justifier sa sortie ?

8. DJI Mini 5 Pro

(Image credit: DJI)

Des indices sur un DJI Mini 5 Pro ont émergé en avril via des documents de la FCC et des images divulguées par le spécialiste Jasper Ellens. Les photos, de qualité médiocre, montrent un drone ultraléger en test public en Chine, avec des capteurs frontaux au-dessus de la caméra laissant penser à l’intégration du LiDAR.

S’il se confirme, ce serait une première dans la gamme Mini, avec à la clé une navigation et une détection d’obstacles comparables aux modèles plus haut de gamme comme le DJI Mavic 4 Pro et le DJI Air 3S.

Le DJI Mini 4 Pro, sorti en 2023, reste une référence dans la catégorie des drones de moins de 250 g, échappant ainsi à des réglementations plus strictes. Cette limite de poids restreint toutefois les évolutions majeures possibles. Malgré cela, des moteurs plus puissants et le LiDAR semblent envisageables, pour une meilleure résistance au vent, une vitesse de pointe accrue et un léger gain d’autonomie.

Les rumeurs vont plus loin : des photos supposées d’emballage, publiées par Ellens sur DroneXL, laissent entendre que le Mini 5 Pro adopterait un capteur 1 pouce, plus grand que celui de 1/1,3 pouce du Mini 4 Pro. Un tel changement améliorerait la performance en basse lumière et la plage dynamique. La vidéo 4K jusqu’à 120 i/s est également évoquée.

Si ces informations se confirment, le Mini 5 Pro pourrait représenter le bond technologique le plus important de la série. Une sortie au troisième ou quatrième trimestre 2025 paraît probable, avec une attention particulière à partir de la mi-août.

9. Insta360 Go 4

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Des images divulguées, partagées par la source fiable @Quadro_News, laissent entrevoir un changement radical pour la prochaine caméra d’action Insta360 Go, abandonnant le format de la Go 3S pour un boîtier monobloc en forme de carré arrondi avec un objectif proéminent dans un coin.

Cette nouvelle esthétique marque une rupture avec les caméras magnétiques miniatures de la gamme jusqu’ici.

👉So far, there's not much information on the new camera Insta360. Only this... pic.twitter.com/fpinRohNSKJune 15, 2025

Les clichés montrent clairement l’absence de module Action Pod détachable avec écran rabattable. Plutôt qu’un système modulaire à clipser, la Go 4 semblerait être un bloc autonome plus grand que ses prédécesseurs… mais plus compact que ces derniers lorsqu’ils sont fixés à un Action Pod.

Si ces photos sont authentiques, la Go 4 viserait au moins la vidéo 4K à 60 i/s, voire plus, avec un capteur plus grand et une meilleure gestion thermique permise par sa forme, même si les caractéristiques techniques et la présence éventuelle d’une modularité restent à confirmer.

Ce format pourrait aussi offrir une étanchéité complète, un point faible des générations précédentes. Un virage qui signifierait une volonté d’Insta360 de privilégier la simplicité d’usage à la modularité sur sa plus petite gamme de caméras d’action.